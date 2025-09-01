Nữ thương binh U80 lúc trẻ ngủ rừng, giờ hạnh phúc chờ xem diễu binh A80

“Điểm trường Tiểu học Phan Chu Trinh đã gần kín chỗ, dự kiến chứa được khoảng 1.000 người”, cô Hoàng Thị Lan Hương, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ (Ảnh: Gia An).

Cựu chiến binh Bà Đỗ Thị Len (73 tuổi), Đỗ Thị Lụa (75 tuổi), Đỗ Thị Vải (80 tuổi) cùng ở Thanh Hóa, là những người đến sớm nhất. Từng trải qua chiến tranh, nay họ lại cùng nhau có mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước.

Các cụ cho biết đã lên Hà Nội từ ngày 30/8, sáng nay dậy từ 5h để ra phố Nguyễn Thái Học rồi trú tạm trong Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.

“Tôi là thương binh, thương tích 23% cơ thể. Sức khỏe giờ yếu lắm nhưng vẫn muốn cùng chị em ra Hà Nội. Ngày còn trẻ, chúng tôi đi bộ hàng chục cây số, ngủ rừng, ăn sắn, chỉ mong đất nước độc lập. Giờ cuối đời, được đứng nơi đây, tôi thấy thanh thản lắm”, bà Đỗ Thị Lụa mắt ngấn lệ chia sẻ.

“Tôi vô cùng tự hào, biết ơn, hạnh phúc vì đất nước đã hoà bình, độc lập”, bà Đỗ Thị Lụa xúc động (Ảnh: Gia An).

Cách đó vài bước chân, bà Nguyễn Thị Phụng (65 tuổi) cũng vượt hơn nghìn cây số từ Củ Chi (TPHCM) ra Hà Nội. Một mình với hành lý gọn nhẹ, bà thuê tạm phòng ở khu quân đội.

Tuy nhiên, phòng nghỉ cách xa trung tâm, bà phải đến điểm trường từ sáng sớm, dự định ngủ lại qua đêm để sớm mai có chỗ ngắm đoàn diễu binh.

“Trời mưa càng khiến tôi thấy tinh thần người Việt Nam yêu nước mạnh mẽ thế nào”, bà Nguyễn Thị Phụng bộc bạch (Ảnh: Gia An).

Ngày trước, bà từng làm quân y, nay vẫn còn giữ liên lạc với đồng đội. “Bao nhiêu năm mới có một ngày như thế này, biết chừng nào còn đi được nữa. Tôi phải ra Hà Nội để được sống trong không khí ấy”, bà xúc động chia sẻ.

Nói về những khó khăn trong công tác chuẩn bị địa điểm để người dân nghỉ qua đêm, cô Hoàng Thị Lan Hương, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Đây là kế hoạch do UBND phường Ba Đình phối hợp với nhà trường triển khai. Ngoài chỗ nghỉ ngơi, trường còn bố trí nhà vệ sinh miễn phí, điểm xem màn hình LED để phục vụ bà con. Khi trời đổ mưa, chúng tôi mời người dân vào trú, lúc tạnh họ lại ra vị trí của mình để tiếp tục theo dõi chương trình”.

Hiệu trưởng cho biết nhiều thầy cô còn tự nguyện đăng ký tham gia hỗ trợ bà con, đông hơn so với dự kiến (Ảnh: Gia An).

Chia sẻ cảm xúc của mình, cô Hương xúc động nói: “Tập thể thầy cô giáo chúng tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi, tự hào khi được góp một phần công sức nhỏ bé phục vụ nhân dân trong ngày trọng đại của đất nước”.

Cũng trú tại điểm Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, anh Lê Quang Huy (25 tuổi, Hà Nội) lo lắng không có chỗ ngồi nên đã cẩn thận mang ghế từ nhà đi.

“Sáng mai tôi sẽ về luôn, cũng chẳng kịp chuẩn bị đồ ăn gì. May mắn là ở đây đã có nhà trường và mọi người hỗ trợ”, anh cho biết.

Anh nói thêm, từ đầu giờ chiều, dòng người đã đổ về rất đông và sau 12h trưa hầu như không còn ai được vào thêm. Sự háo hức của anh cũng chính là tâm trạng chung của nhiều người dân Thủ đô trong dịp lễ này.

Về phía ban tổ chức, công tác hỗ trợ bà con đã được triển khai từ nhiều ngày trước. Thanh niên tình nguyện trên địa bàn phường Ba Đình liên tục phát nước, sữa, quạt… miễn phí cho người dân.

Các nhu yếu phẩm như nước, sữa, quạt… liên tục được gửi tận tay người dân (Ảnh: Gia An).

Bà Phạm Thu Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ba Đình, Bí thư Đoàn phường Ba Đình - cho biết, địa bàn đã bố trí 37 điểm phát nhu yếu phẩm miễn phí, góp phần hỗ trợ bà con trong những ngày đông đúc, thời tiết thất thường.

Khoảng 2.000 đoàn viên thanh niên từ các trường đại học, địa bàn dân cư đã được huy động để phối hợp cùng lực lượng chức năng, vừa đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, vừa chăm lo sức khỏe cho nhân dân.

“Chúng tôi mong bà con được tham dự đại lễ trong niềm vui trọn vẹn, nhưng quan trọng nhất vẫn là an toàn và sức khỏe. Những phần quà, những điểm cung cấp lương thực, thực phẩm đều xuất phát từ mong muốn giản dị là để nhân dân luôn cảm thấy yên tâm, được sẻ chia và chăm sóc trong ngày hội lớn của đất nước”, bà Phạm Thu Phương xúc động chia sẻ.