Người Việt ở Israel: Ám ảnh còi báo động tên lửa, nháo nhào chạy vào hầm

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 28/2, căng thẳng ở Trung Đông leo thang vượt tầm kiểm soát khi Mỹ - Israel tập kích Iran và Tehran tung đòn trả đũa sau đó.

Người dân Israel cũng như kiều bào Việt Nam đang sinh sống ở quốc gia này đã nhiều lần phải xuống hầm trú ẩn khi còi báo động vang lên do Iran đáp trả bằng tên lửa và UAV.

Thấp thỏm cả ngày vì báo động nhiều kỷ lục

Tối muộn ngày 28/2, gia đình chị Nguyễn Kim (người Việt Nam, sinh sống tại Tel Aviv, Israel) mới ăn bữa trưa. Bởi, suốt gần 1 ngày, vợ chồng chị và 2 con trai phải liên tục chạy vào hầm trú ẩn khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) có báo động tên lửa bay tới.

“Đây là lần chạy vào hầm nhiều kỷ lục trong một ngày kể từ khi tôi sinh sống tại Israel. Tính đến hết ngày 28/2, gia đình tôi có 18 lần phải chạy vào hầm. Càng về cuối ngày, các cảnh báo càng dồn dập, đang ngồi ăn bữa cơm mà gia đình tôi phải chạy loạn tới 4 lần”, chị nói.

Chị Kim đã để sẵn giày dép ở đầu giường nhưng nhiều lần cuống cuồng, có người còn không kịp xỏ giày, chỉ chạy chân đất hoặc mang được 1 chiếc giày vào chân.

Người dân Israel chạy vào hầm trú ẩn nhiều lần trong ngày 28/2 (Ảnh: Nguyễn Kim).

Chị Kim có chồng là người Israel. Suốt hơn 15 năm qua, chị từng sống trong điều kiện Israel giao tranh căng thẳng với nhiều lực lượng. Song, chưa khi nào, chị chứng kiến nhiều đợt báo động trong ngày như lần này.

Theo dõi thông tin, chị Kim biết được, Iran đã phóng tên lửa nhằm vào miền Bắc Israel để đáp trả. Còi báo động phòng không vang lên tại nhiều khu vực và các vụ nổ được ghi nhận. Tel Aviv - nơi chị sinh sống - nằm ở miền Trung Israel, là trung tâm kinh tế và công nghệ của đất nước này nên trở thành mục tiêu đáp trả.

Suốt cả ngày 28/2, gia đình chị Kim liên tục ra vào hầm trú ẩn khi có cảnh báo. Nhiều người dân trong khu phố, đặc biệt là những người già, di chuyển khó khăn… không dám trở về nhà, chỉ loanh quanh gần hầm để tránh trú nhanh nhất. Một số người mang theo đồ ăn, nước uống, chăn, đệm, dẫn theo thú cưng đi cùng. Người dân nghỉ làm, trẻ em không đến trường học.

Theo chị Kim, sinh sống ở đất nước là điểm “nóng”, thường xảy ra các đợt căng thẳng leo thang nên gia đình luôn dự trữ đồ ăn, các nhu yếu phẩm. Những ngày này, siêu thị vẫn mở cửa, tuy nhiên chị cố gắng hạn chế ra đường để không phải gặp phải những tình huống cảnh báo gấp.

Nhiều người mang theo thú cưng vào hầm trú ẩn (Ảnh: Nguyễn Kim).

"Khi phát hiện có tên lửa hoặc máy bay không người lái, điện thoại hoặc tivi (nếu đang bật) sẽ lập tức hiện thông báo, còi báo động cũng sẽ kêu trước khoảng 90 giây. Tuy nhiên, nhiều khi hệ thống phát hiện muộn, chỉ mấy chục giây các vũ khí tấn công đã phát nổ", chị Kim nói.

Khói bốc lên tại thành phố Tel Aviv, Israel sau các vụ phóng tên lửa đáp trả của Iran hướng tới lãnh thổ Israel, ngày 28/2/2026 (Ảnh: THX/TTXVN).

13 lần chạy xuống nơi trú ẩn

Vừa tỉnh giấc vào buổi sáng, Thu Ngân - thực tập sinh tại Israel - giật mình hoảng hốt khi tiếng còi báo động vang lên dồn dập. Chỉ ít giây sau, điện thoại của cô liên tục phát cảnh báo, yêu cầu mọi người lập tức tìm đến hầm trú ẩn gần nhất, do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát hiện Iran đáp trả.

Căn hộ nơi Thu Ngân sinh sống còn có 1 người Việt Nam và 3 người Philippines, nằm ở tầng 1 của một tòa chung cư cao 3 tầng. Ngay từ khi xây dựng, chủ đầu tư đã bố trí sẵn một khu trú ẩn để sử dụng trong các tình huống khẩn cấp.

Trong hầm trú ẩn, mọi người rất trật tự (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước khi nhận nơi ở tại Israel, cô gái được người điều phối phổ biến, hướng dẫn cách xuống tầng hầm và yêu cầu cài đặt ứng dụng báo động của nước này.

“Sang Israel từ tháng 10/2025, đây là lần đầu tiên tôi nghe tiếng còi báo động dồn dập như vậy. Tôi bật dậy trong trạng thái lo lắng, vội khoác áo rồi cùng mọi người hối hả chạy xuống hầm trú ẩn”, Thu Ngân chia sẻ.

Tại căn phòng trú ẩn, cô nhìn thấy một số cư dân khác đã có mặt. Trên gương mặt họ không biểu lộ sự hoảng loạn, dường như mọi người đã quen với những tình huống tương tự. Dù diện tích không gian chật chội nhưng mọi người nhường nhịn nhau, không có sự tranh cãi hay xô đẩy.

“Khoảng 5 phút sau, tiếng còi báo động ngừng hẳn, chúng tôi quay trở lại phòng với tâm trạng bình tĩnh hơn. Các thành viên cùng nhau chuẩn bị sẵn một chiếc balo, bên trong có vài món đồ ăn nhẹ và những vật dụng thiết yếu để phòng tình huống khẩn cấp”, cô gái chia sẻ.

Khu vực cô sinh sống cách Tel Aviv khoảng 50km. Trước khi tiếng còi báo động vang lên vào sáng 28/2 (giờ Israel), cuộc sống vẫn diễn ra bình thường.

Tính đến cuối giờ chiều ngày 28/2, Thu Ngân và các thành viên trong phòng đã phải chạy xuống hầm trú ẩn hơn 13 lần, vì tiếng còi báo động liên tục vang lên.

“Thật sự rất mệt mỏi, vừa dự định chợp mắt buổi trưa, nghe tiếng còi báo động lại phải vội vàng bỏ chạy xuống hầm. Tôi mong tình hình sớm ổn định trở lại”, cô gái bày tỏ.

Theo dõi tin tức qua báo chí và mạng xã hội, bố mẹ của Ngân rất lo lắng. Cô giữ liên lạc với mọi người, cập nhật tình hình thường xuyên nên gia đình phần nào yên tâm hơn. Đến nay, tâm trạng của cô gái đến từ Việt Nam đã ổn định khi biết hệ thống phòng không của Israel đã hoạt động để đánh chặn tên lửa từ Iran.

Hệ thống phòng không của Israel có tên là Iron Dome (Vòm sắt). Đây là một hệ thống tầm ngắn đã đánh chặn hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Vòm sắt hoạt động dựa vào một hệ thống radar và phân tích để xác định mục tiêu tên lửa có gây ra mối đe dọa hay không. Hệ thống này chỉ triển khai tên lửa đánh chặn nếu xác định tên lửa đang bay tới có nguy cơ nhằm vào một khu vực có dân cư hay cơ sở hạ tầng quan trọng.

“Nếu tình hình trở nên quá căng thẳng và Đại sứ quán yêu cầu công dân về nước, tôi sẽ thực hiện theo chỉ dẫn để đảm bảo an toàn”, cô cho hay.