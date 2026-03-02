Khách Việt kể phút rời Dubai: “Bay 30 phút đã nghe tin tên lửa”

Anh Nam (TPHCM) vừa kết thúc hành trình 5 ngày khám phá Dubai cùng nhóm bạn. Sáng 28/2, đoàn được xe riêng của hãng bay Emirates đưa từ khách sạn đến tận cửa nhà ga sân bay quốc tế Dubai.

“Khoảng 7h, chúng tôi có mặt ở sân bay. Chuyến bay EK392 dự kiến cất cánh lúc 9h35 (giờ địa phương) nên cả đoàn đến sớm gần 2 tiếng để ăn sáng và mua sắm”, anh kể.

Trước khi đóng cửa, sân bay quốc tế Dubai vẫn nhộn nhịp, bình yên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Nam, khu vực phòng chờ của Emirates vẫn nhộn nhịp, hành khách dùng bữa sáng, uống cà phê như thường lệ. Không khí tại sân bay hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu căng thẳng.

“Sân bay Dubai cái gì cũng có, lại được mua hàng miễn thuế nên ai cũng tranh thủ mua quà. Nước hoa, socola, chà là rất đáng mua vì giá tốt, nhiều lựa chọn. Đi Dubai gần như ai cũng mang về vài chai nước hoa”, anh chia sẻ.

Anh Nam nói thêm, khu miễn thuế thu hút đông đúc khách châu Âu mua sắm. Anh ấn tượng với một cửa hàng vàng treo đầy trang sức thu hút nhiều người dừng lại chụp ảnh.

"Sân bay có quy mô rộng lớn, hạ tầng hiện đại, là địa điểm nhộn nhịp có đông đảo du khách quốc tế", anh chia sẻ.

Sân bay quốc tế Dubai thu hút nhiều du khách mua sắm nhờ các cửa hàng miễn thuế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chuyến bay EK392 của anh Nam cất cánh đúng giờ. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi máy bay rời đường băng và hành khách kết nối wifi, tin tức về các vụ nổ và căng thẳng leo thang trong khu vực bắt đầu xuất hiện.

“Bay được khoảng 30 phút thì tôi nghe tin có tấn công tên lửa nên khá hoang mang, lo máy bay phải quay đầu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh”, anh Nam nói.

Theo anh, khi máy bay đã lên cao và ổn định hành trình, tổ bay không thông báo thay đổi lộ trình. Tuy vậy, tâm lý hành khách trên khoang bắt đầu có phần lo lắng khi liên tục cập nhật thông tin từ điện thoại.

Chuyến bay sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), hành khách nào cũng thở phào nhẹ nhõm. “Về đến nhà khoảng một tiếng thì tôi nghe tin sân bay Dubai đóng cửa. Nếu chuyến bay trễ vài tiếng, có lẽ tôi đã bị kẹt lại”, anh Nam chia sẻ.

Sân bay quốc tế Dubai ít giờ trước khi đóng cửa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ Dubai, nhiều quốc gia Trung Đông đồng loạt đóng cửa không phận trong bối cảnh căng thẳng leo thang, khiến hoạt động hàng không khu vực rơi vào tình trạng xáo trộn nghiêm trọng.

Không phải ai cũng may mắn có hành trình suôn sẻ như anh Nam. Cùng thời điểm, anh Trịnh Văn Đức (Hà Nội) cho biết chuyến bay của anh từ Việt Nam quá cảnh Doha (Qatar) đi châu Âu buộc phải chuyển hướng hạ cánh xuống Muscat (Oman).

Hàng trăm hành khách chờ 6 tiếng trên máy bay, sau đó mất thêm 5 tiếng làm thủ tục nhập cảnh. Nhiều gia đình có trẻ nhỏ kiệt sức, một số em bé sốt phải nhờ tổ bay hỗ trợ thuốc.

Theo dữ liệu từ FlightRadar24 và hãng phân tích hàng không Cirium, chỉ trong vòng 24 giờ, hơn 1.800 chuyến bay đến và đi từ Trung Đông bị hủy, gần 23% số chuyến dự kiến hạ cánh trong khu vực bị gián đoạn.

Dubai, Doha và Abu Dhabi - các trung tâm trung chuyển lớn nối châu Âu, châu Á và châu Phi - gần như tê liệt, nhiều chuyến bay phải quay đầu hoặc chuyển hướng giữa hành trình.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều hành khách quốc tế chỉ khi đặt chân xuống Việt Nam mới hay tin hàng loạt chuyến bay từ Dubai và Doha đã bị hủy hoặc hoãn đột ngột. Không ít người thở phào vì may mắn rời Trung Đông chỉ vài giờ trước khi không phận khu vực khép lại.