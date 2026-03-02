Anh em trai cưới hai chị em ruột và cuộc sống chung "5 cùng" ở Bắc Ninh

17h, bày biện xong sản phẩm mới tại cửa hàng, anh Hoàng Trọng Trưởng (SN 1992, ở Bắc Ninh) đến trường đón 2 con trai và cháu ruột. Về đến nhà, anh vào bếp chuẩn bị bữa tối, còn em trai là Hoàng Trọng Mạnh đảm nhận việc trông 3 đứa trẻ.

Các món được chuẩn bị xong xuôi, hai gia đình quây quần bên mâm cơm nóng hổi, cùng ăn tối. Nếu không nói, ít ai biết Trọng Trưởng và Trọng Mạnh là anh em ruột, kết hôn với 2 chị em ruột là Thu Hiền và Thu Thuý.

Vợ chồng hai anh em cùng chụp ảnh với bố mẹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Nhiều năm qua, hai gia đình sống chung một nhà, cùng nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa... Mọi người đều hoà thuận, không so sánh thiệt hơn", anh Trọng Trưởng nói với phóng viên Dân trí.

Chuyện tình yêu từ mai mối của bố mẹ

Gia đình Trọng Trưởng và Trọng Mạnh quê tại xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh. Từ nhiều năm trước, bố mẹ hai anh là bạn đồng niên với bố mẹ của Thu Hiền - Thu Thúy. Cùng sinh sống trong một xã, nhà gần nhau nên hai gia đình có quen biết.

Sau khi tốt nghiệp THPT, anh Trọng Trưởng sang Nhật Bản du học rồi ở lại làm việc. Thấy con trai bước sang tuổi 25, bố mẹ giục giã chuyện lập gia đình để sớm yên bề gia thất.

"Bố mẹ tự liên hệ, se duyên cho tôi với Thu Hiền. Nói chuyện qua mạng được 3 ngày, cô ấy không muốn tiếp tục tìm hiểu", anh Trọng Trưởng nhớ lại.

Một tháng sau, anh liên lạc lại với suy nghĩ "nói chuyện nốt lần cuối, không được nữa sẽ bỏ cuộc". Không ngờ, ở đầu dây bên kia, Thu Hiền vẫn trả lời tin nhắn.

Trải qua 1 năm trò chuyện qua những dòng tin nhắn trên mạng, anh Trọng Trưởng và bạn gái mới cơ hội gặp nhau ngoài đời.

Trọng Mạnh và Thu Thúy (hai bên ngoài cùng) chụp cùng anh trai và chị dâu Thu Hiền (ở giữa) trong ngày cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thu Hiền dịu dàng và học hành chu đáo nên chàng trai quyết định tổ chức đám hỏi trước khi quay lại xứ sở mặt trời mọc.

“Năm đó, tôi mới 25 tuổi, bản thân chưa thật sự sẵn sàng kết hôn. Nhận thấy bạn gái hiền lành, tốt bụng, tôi sợ không còn cơ hội gặp được người thứ hai như vậy nên quyết định tiến tới hôn nhân", anh bày tỏ.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra hồi tháng 1/2017. Kết hôn được nửa tháng, chàng trai tiếp tục quay lại Nhật Bản làm việc, mỗi năm về thăm vợ khoảng 3-4 lần.

Vợ chồng sống xa nhau khiến nảy sinh nhiều bất cập. Thời gian đầu, cặp đôi chưa thấu hiểu, khó chia sẻ cảm xúc cùng nhau. Vượt qua được trở ngại về khoảng cách, vợ chồng giữ trọn sự tin tưởng, cùng nhau vun vén cho tổ ấm nhỏ.

"Lòng tôi luôn hướng về vợ con ở Việt Nam. Bản thân làm việc vất vả nơi xứ người vì tương lai của cả nhà, hoàn toàn không có mục đích nào khác", anh cho biết.

Em trai bất ngờ cưới em gái của chị dâu

Năm 2022, có chút vốn liếng trong tay, anh Trọng Trưởng quyết định trở về Việt Nam làm việc để được gần vợ con, san sẻ chuyện gia đình.

Điều khiến anh bất ngờ là em trai Trọng Mạnh bất ngờ công khai chuyện tình cảm với Thu Thuý - em gái của chị dâu.

“Trước đó, các em không nhắc đến chuyện tình cảm. Hai anh em chưa bao giờ nghĩ cùng về làm rể trong một gia đình”, anh Trọng Trưởng chia sẻ thêm.

Nhớ lại câu chuyện năm xưa, anh Trọng Mạnh cho biết, anh và vợ quen nhau từ những lần cùng tham gia hoạt động tại nhà thờ. Lúc đó, cả hai chỉ xem nhau như những người bạn.

Từ ngày anh trai kết hôn, mối liên hệ giữa hai gia đình càng thêm gắn bó. Anh và Thu Thúy có nhiều cơ hội gặp gỡ hơn. Duyên số đã gắn kết họ thành một đôi.

Vợ chồng Trọng Trưởng - Thu Hiền chụp trong ngày cưới của 2 em (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoàn thành chương trình du học ở Trung Quốc, chị Thu Thuý về nước và chọn làm việc ở Hà Nội. Thời điểm đó, anh Trọng Mạnh đang làm việc ở Thủ đô, cặp đôi thường xuyên đi chơi cùng nhau.

"Chúng tôi nảy sinh tình yêu từ lúc nào không hay. Hai đứa quyết định giữ kín chuyện tình cảm, vì sợ không đi đến đâu sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ thông gia", anh Trọng Mạnh nói.

Sát thời điểm kết hôn, anh Trọng Mạnh dẫn bạn gái về ra mắt khiến bố mẹ hai bên ngỡ ngàng. Chuyện hai anh em trai cùng làm rể một nhà khiến họ hàng vui mừng, giúp tình cảm thông gia thêm phần khăng khít.

Cuộc sống 5 "cùng", không tính toán từng đồng

Từ năm 2022 đến nay, gia đình hai anh em Trọng Trưởng và Trọng Mạnh sống chung một nhà.

Thời gian đầu, hai gia đình thuê nhà gần khu công nghiệp - nơi chị em Thu Hiền và Thu Thúy làm việc. Hơn một năm trở lại đây, vợ chồng anh Trọng Trưởng xây dựng nhà riêng tại TP Bắc Ninh (cũ), họ tiếp tục sống chung.

Trọng Mạnh cho rằng, cuộc sống của 7 người (hai cặp vợ chồng và 3 đứa trẻ) dưới một mái nhà là sự hội tụ 5 "cùng": Cùng đi, cùng về, cùng làm, cùng ở chung và cùng kinh doanh.

"Dù ở nhà của anh chị, vợ chồng tôi cảm thấy rất thoải mái. Mọi người luôn thấu hiểu và biết nhìn nhau để cư xử trong cuộc sống", anh bày tỏ.

Sự gắn kết giữa thông gia hai bên ngày càng khăng khít (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về phần mình, theo anh Trọng Trưởng, dù sống chung, các thành viên đều tôn trọng sự riêng tư của nhau. Trong căn nhà 4 tầng, gia đình anh trai sống ở tầng 3, còn gia đình em trai ở tầng 4. Hai tầng còn lại dùng để kinh doanh và làm nơi tiếp khách, nấu nướng.

Hiện tại, Trọng Trưởng làm kỹ sư trực tuyến cho một công ty ở Nhật, còn em trai làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại nhà. Thời gian gần đây, hai anh em hùn vốn mở cửa hàng kinh doanh sản phẩm từ nhân sâm. Trong khi đó, Thu Hiền và Thu Thuý làm nhân viên văn phòng tại một khu công nghiệp.

"Hai anh em làm việc tại nhà nên đảm nhận việc nội trợ, nấu nướng, chăm sóc con cái. Hàng ngày, tôi chịu trách nhiệm đón lũ trẻ, còn em trai trông chúng sau giờ tan trường", anh Trọng Trưởng nói.

Sống chung dưới một mái nhà, hai cặp vợ chồng không lập quỹ chung cho chi tiêu hằng ngày. Ai về sớm sẽ chủ động đi chợ mua sắm. Khi thấy món đồ phù hợp với trẻ nhỏ, vợ chồng anh cả sẵn sàng mua thêm cho cháu trai.

"Chúng tôi không tính toán. Là anh cả, tôi sẵn sàng chịu thiệt về mình để giữ hoà khí", anh bày tỏ.

Thuận tiện nhất là dịp lễ, Tết, hiếu hỷ, đại gia đình cùng về quê, không phải phân chia nội, ngoại như các cặp đôi khác. Trong những ngày giỗ chạp, Trọng Trưởng có việc bận, em trai sẽ làm thay trách nhiệm.

Hàng năm, gia đình anh em Trọng Trưởng - Trọng Mạnh và bố mẹ hai bên đều tổ chức các chuyến du xuân, du lịch giúp gắn kết các thành viên.

"Mỗi khi có dịp lên thăm con, ông bà ngoại thường đến đón ông bà nội rồi đi chung bằng ô tô. Thông gia thân thiết đến mức, đi đâu cũng đồng hành với nhau", anh kể.

Việc sống chung giúp hai gia đình đồng hành, chia sẻ trong cuộc sống (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù mỗi người đã có gia đình riêng, anh em trong nhà luôn giữ sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau nên hiếm khi phát sinh bất đồng.

Trong trường hợp có chuyện chưa hài lòng, vợ chồng Trọng Trưởng thẳng thắn góp ý để các em thấu hiểu. Sự cởi mở và chân thành trong giao tiếp chính là chìa khóa giúp các thành viên giữ được sự hoà thuận.

"Do anh em trai kết hôn với chị em ruột nên chúng tôi không ngại ngùng trong chuyện góp ý. Mọi người tránh được cảnh bằng mặt nhưng không bằng lòng", anh bày tỏ.

Mối quan hệ giữa hai chị em dâu Thu Hiền - Thu Thúy êm ấm, không nảy sinh những va chạm hay mâu thuẫn thường thấy ở nhiều gia đình khác.

"Thu Hiền - Thu Thuý là chị em ruột, cùng lớn lên dưới một mái nhà từ bé nên họ thấu hiểu suy nghĩ của nhau, dễ dàng chia sẻ hơn", anh Trọng Trưởng bày tỏ.

Nói về kế hoạch trong thời gian tới, anh Trọng Mạnh cho biết, hai gia đình vẫn tiếp tục sống chung. Vợ chồng anh chưa có dự định sẽ xây nhà riêng. Bởi, cuộc sống ở đô thị vốn chật chội, thiếu không gian cho trẻ em, anh muốn con trai và hai cháu quây quần bên nhau.

“Các bé có bạn chơi hằng ngày, cùng học tập và đồng hành sẽ phát triển tốt hơn. Tôi mong con cái sau này giữ được sự đoàn kết, gắn bó như thế hệ đi trước”, Trọng Mạnh chia sẻ.