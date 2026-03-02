Người Việt ở Dubai: Tiếng nổ rung nhà, trữ mỳ tôm và lương thực ăn dần

Sáng 1/3, trong lúc ăn sáng tại căn nhà nằm trong khu dân cư gần khách sạn 6 sao xa hoa Burj Al Arab, chị Lương (người Việt sinh sống ở Dubai, UAE) giật mình bởi những tiếng nổ lớn, xé toang bầu không khí yên bình.

Tình trạng này xuất hiện sau khi Mỹ - Israel không kích vào Iran khiến quốc gia này phóng tên lửa, UAV (máy bay không người lái) đáp trả.

Chị Lương mua mỳ tôm, phở ăn liền, cà pháo về tích trữ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thực phẩm dự trữ chỉ còn đủ dùng trong 2-3 ngày, chị chạy ra 3 siêu thị nhỏ gần nhà để mua sắm nhưng tất cả đều cửa đóng then cài. Những con đường nội khu vốn tấp nập nay trở nên vắng lặng khác thường. Sự yên ắng bao trùm khắp nơi do mọi người đều chọn ở trong nhà.

"Cả đêm tôi trằn trọc vì sợ hãi, 3h (giờ Dubai) mới chợp mắt được. Giấc ngủ không sâu, đầu óc trong tình trạng chập chờn", chị Lương nói với phóng viên Dân trí.

Nổ rung cả căn nhà ở khu giàu có

Nơi chị Lương sinh sống là khu dân cư với hàng loạt căn nhà đắt tiền. Hàng xóm đều là những người giàu có đến từ Ấn Độ, Pakistan, châu Âu... Nghe tin Iran đáp trả, họ thấp thỏm lo âu, không dám ra ngoài vì sợ ảnh hưởng tính mạng.

Những cung đường vắng người qua lại ở Dubai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngồi trong căn nhà kiên cố, tiếng nổ vang lên dồn dập hơn, cả gia đình chị Lương gần như nín thở.

Trước đó 1 ngày, vợ chồng chị và các con vẫn đi xem đua ngựa, cuộc sống diễn ra bình thường. Thỉnh thoảng vài tiếng nổ vang lên khi UAE đánh chặn tấn công từ Iran nhưng không mấy ai để ý.

Người Việt ở Dubai kể những tiếng nổ và việc đi siêu thị tích trữ đồ ăn (Video: Trần Thành Công - Cẩm Tiên).

"Sáng 1/3, tình hình đã thay đổi, cứ vài phút lại có tiếng nổ, không biết nguyên nhân từ đâu. Nếu đứng gần cửa sổ, nghe âm thanh rất rõ, giống như xảy ra ngay trên đầu tôi. Có lúc cả gia đình cảm nhận như toàn bộ căn nhà rung lên", chị bày tỏ.

Theo chị Lương, ở UAE, trong chung cư và nhà dân không có hệ thống hầm trú ẩn giống như Israel. Nếu tình hình diễn biến phức tạp, cả gia đình phải chạy sang nhà hàng xóm trú nhờ tại tầng hầm phía dưới biệt thự.

Đường chính ở Dubai thưa thớt xe cộ qua lại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Đây vốn là hầm được người dân ở đây thiết kế làm chỗ vui chơi, xem phim, giải trí... Kiến trúc này là một phần trong nhà, không phải chuyên dùng để tránh bom đạn", chị bày tỏ.

Theo chị Lương, cơ quan chức năng khuyến cáo học sinh nghỉ học, nhân viên văn phòng làm việc tại nhà đến thứ 4 tuần này (tức ngày 4/3).

Điều khiến người phụ nữ lo lắng nhất là tình hình kinh doanh trong thời gian tới. Vợ chồng chị mỗi người sở hữu một công ty liên quan đến tài chính và bất động sản. Tình hình chưa ổn định trở lại có thể ảnh hưởng đến tâm lý của khách hàng.

"Khoảng 15h ngày 1/3 (giờ Dubai), cơ quan chức năng UAE thông báo mọi chuyện đã được kiểm soát, người dân có thể quay lại cuộc sống bình thường, duy trì sự thận trọng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết", chị nói.

Sáng 1/3, trong căn hộ tại khu Al Barsha – phía tây Dubai, anh Hoài nghe tiếng trực thăng quần thảo trên bầu trời, xen lẫn vài tiếng nổ vọng lại từ xa. Dẫu vậy, chàng trai làm nghề tạo mẫu tóc vẫn thu xếp đến cửa hàng như mọi ngày, mở cửa đón khách trong tâm trạng thận trọng.

"Ngoài đường, nhiều người đi bộ trên vỉa hè. Đa số cư dân hạn chế ra đường theo khuyến cáo của cơ quan chức năng. Nơi tôi ở, các cửa hàng vẫn mở bình thường", anh Hoài cho biết.

Sang Dubai làm việc đã được 3 năm, anh Hoài không nghĩ có một ngày, người dân ở đây sẽ phải trải qua những giờ phút thót tim. Hôm 28/2, đang làm việc tại cửa tiệm, anh giật mình khi tiếng "bùm... bùm" bất ngờ vang lên. Vội chạy ra ngoài quan sát, chàng trai thấy phía xa xuất hiện những làn khói.

"Âm thanh rất lớn, mọi người ngồi trong nhà có thể nghe rất rõ. Trong khi chờ tình hình ổn định, tôi tiếp tục kinh doanh, dù lượng khách ít hơn những ngày trước", anh Hoài cho biết.

Tích trữ mỳ tôm Việt Nam, đồ ăn chất kín 3 tủ lạnh

Đầu giờ chiều ngày 1/3, tiếng nổ ít hơn, chị Lương quyết định lái ô tô đến siêu thị lớn cách nhà 5km để mua thêm đồ ăn, đề phòng tình huống bất trắc.

Rời khỏi nơi ở, đi dọc trục đường chính tại Dubai, người phụ nữ đã có 15 năm gắn bó với thành phố này không khỏi ngỡ ngàng. Trên con đường 10 làn vốn tấp nập, lượng ô tô lưu thông chỉ bằng 1/10 so với những ngày trước đó. Bầu không khí yên tĩnh.

Lượng khách mua sắm ở siêu thị lớn vẫn như thường ngày, hàng hoá phong phú (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại siêu thị, khu vực đỗ xe còn trống rất nhiều chỗ, trái ngược hẳn cảnh đông đúc phương tiện trong những ngày cuối tuần trước đây. Bên trong, hoạt động mua sắm vẫn diễn ra khá bình thường, không xuất hiện cảnh chen lấn hay tâm lý hoảng loạn.

Ngoài trứng, rau xanh, bánh mỳ, cà chua... chị Lương tìm mua mỳ tôm, phở bò và cháo ăn liền, cà pháo muối sẵn nhập khẩu từ Việt Nam. Nhà có 3 tủ lạnh nên người phụ nữ sẽ tích trữ đồ ăn cho khoảng 7-10 ngày.

"Xa quê nhiều năm, tôi vẫn duy trì thói quen ăn đồ ăn Việt Nam đặc biệt là mỳ tôm, cà pháo. Những món ăn đậm đà hương vị quê hương giúp vơi bớt nỗi nhớ nhà", chị nói.

Tại quầy thanh toán, các khách hàng kiên nhẫn chờ đến lượt, không có tình trạng xếp hàng dài. Một số gia đình mua lượng thực phẩm nhiều hơn bình thường một chút.

Theo chị Lương, thời điểm đó, tại các siêu thị nhỏ trong khu dân cư, một số kệ hàng đồ ăn đã trống trơn vì nhiều người chọn mua gần chỗ ở để tránh phải lái ô tô đi xa.

Một siêu thị nhỏ cạn hàng trên một số kệ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sáng 28/2, Mỹ và Israel phối hợp thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran cả từ trên biển và trên không. Cuộc tấn công nhằm vào hàng loạt mục tiêu ở các thành phố lớn của Iran, bao gồm cả Tehran, trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa kết thúc một vòng đàm phán ở Geneva thông qua vai trò trung gian của Oman và dự kiến nối lại đàm phán vào tuần tới.

Iran đã ngay lập tức đáp trả thông qua các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ ở khắp Trung Đông. Theo truyền thông, các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, UAE và Ả rập Xê út đều bị nhắm mục tiêu.