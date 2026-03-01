Tình người trong vụ tài xế bật khóc vì ô tô chở 11 xe máy cháy rụi

Sau vụ cháy ô tô tải thiêu rụi 11 xe máy trên cao tốc Bắc - Nam, gia đình anh Trương Văn Trọng (SN 1988, trú bản Xết, Châu Lý, xã Mường Chọng, Nghệ An) đã nhận được sự hỗ trợ của bà con địa phương và cộng đồng mạng.

Bà Nguyễn Thị Loan, Bí thư Chi bộ bản Xết, cho biết xóm bản đã quyên góp được hơn 10 triệu đồng để giúp gia đình anh Trọng vượt qua khó khăn ban đầu. Ngoài ra, thông qua mạng xã hội và các kênh kêu gọi, nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ thêm hàng chục triệu đồng.

Hiện trường vụ ô tô tải chở 11 xe máy cháy trên cao tốc đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Ảnh cắt từ clip).

“Gia đình anh Trọng thuộc diện khó khăn của bản. Khi xảy ra sự cố, bà con rất chia sẻ nên cùng nhau góp sức hỗ trợ”, bà Loan nói.

Anh Trọng cho biết những ngày qua gia đình anh rơi vào trạng thái hoang mang vì vừa mất toàn bộ giấy tờ tùy thân, vừa đứng trước áp lực bồi thường thiệt hại tài sản.

“Tôi gần như không ngủ được. Mất hết rồi, giờ không biết lấy gì bù đắp cho bà con. Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, gia đình có thêm chút kinh phí trước mắt. Tôi chỉ mong sớm ổn định công việc để trả dần cho mọi người”, anh Trọng chia sẻ.

Anh Trọng là tài xế cho một công ty kinh doanh kính tại Hà Nội, thu nhập khoảng 11 triệu đồng/tháng. Gia đình anh thuộc diện khó khăn khi bố mất vì ung thư cách đây 3 năm, mẹ 61 tuổi mắc bệnh tim và u bướu phải điều trị thường xuyên. Vợ anh làm ruộng, thu nhập bấp bênh. Nghề lái xe của anh là nguồn thu nhập chính để trang trải sinh hoạt và viện phí cho mẹ.

Anh Trọng bất lực nhìn ô tô bị ngọn lửa thiêu cháy trên cao tốc (Ảnh: Lê Vượng).

Anh có 3 con nhỏ, con trai lớn học lớp 8, con thứ hai học lớp 6 và bé gái mới hơn một tuổi.

Khoảng 18h30 ngày 26/2, khi anh Trọng điều khiển ô tô tải lưu thông đến km324+400 cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua phường Đông Tiến (Thanh Hóa), phần thùng phía sau xe bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ phương tiện.

“Tôi chỉ kịp dừng xe và nhảy khỏi cabin. Lửa bùng lên quá nhanh, không thể cứu được gì”, anh Trọng kể lại.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 11 xe máy mà anh đang vận chuyển giúp người thân, hàng xóm ra Bắc Ninh làm công nhân sau kỳ nghỉ Tết. Toàn bộ tài sản cá nhân như điện thoại, căn cước công dân, giấy phép lái xe cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác cũng bị cháy rụi.

Bà Loan (đeo kính), Bí thư Chi bộ bản Xết trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Trọng (Ảnh: Loan Nguyễn).

Ô tô tải của công ty không mua bảo hiểm, 11 xe máy vận chuyển trên thùng cũng không có bảo hiểm hàng hóa. Vì vậy, toàn bộ thiệt hại không có nguồn bồi hoàn, trở thành gánh nặng lớn đối với gia đình anh Trọng, dù phía công ty và những người gửi xe đều bày tỏ sự cảm thông.

Sau sự việc, vợ chồng anh Trọng đã đến từng gia đình có xe bị cháy để xin lỗi và xin khất nợ, mong được trả dần khi có điều kiện.