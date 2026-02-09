Cô gái Việt kể “cú sốc” sống ở Iraq, mua thịt lợn giá 700.000 đồng/kg

Quen nhau qua mạng, không ngờ trúng luôn định mệnh

Chị Ngọc Huyền, 29 tuổi kém ông xã là anh Nguyễn Văn Biên 11 tuổi. Cả hai cùng sinh ra và lớn lên ở Bắc Ninh, nhưng thời điểm họ quen nhau, mỗi người lại ở một nơi.

Khi ấy, Huyền đang là sinh viên năm 2 theo học ở Thái Nguyên. Cô lướt mạng xã hội, tình cờ thấy tài khoản của anh Biên nên chủ động kết bạn trước vì thấy ảnh của đối phương khá điển trai, ưa nhìn. Lúc này, cô cũng không biết anh Biên đang làm việc ở Iraq.

Cặp đôi nên duyên vợ chồng sau lần tình cờ quen nhau qua mạng xã hội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Do hơn nhau 11 tuổi, ban đầu, họ còn xưng hô là "chú - cháu", nhưng những cuộc trò chuyện bỗng dần thân mật hơn. Lúc này Huyền mới biết anh Biên là kỹ sư, hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Sulaymaiyah ở Iraq.

Cả hai giữ liên lạc và nói chuyện khoảng một tháng, cô nhận lời yêu của chàng trai dù họ chưa từng gặp mặt ngoài đời. Sau này, những dịp anh Biên về nước đều cố gắng tranh thủ dành nhiều nhất thời gian có thể cho người yêu.

Gần 2 năm yêu xa, cuối cùng cặp đôi quyết định về chung một nhà vào tháng 4/2018. Sau khi kết hôn, cô được chồng bảo lãnh sang Iraq sống cùng.

Ban đầu, vợ chồng Huyền thuê một chung cư riêng. Hàng ngày chồng đi làm, cô ở nhà vun vén lo toan bữa cơm gia đình. Khoảng thời gian đầu, cô dự định sẽ xin làm tại một bệnh viện theo đúng chuyên ngành. Tuy nhiên, kế hoạch này phải hoãn lại khi cặp đôi bất ngờ chào đón em bé đầu lòng.

Những cú sốc văn hóa

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Huyền cho biết thời gian đầu mới sang Iraq, cô gần như bị rơi vào trạng thái khủng hoảng, tính tình dễ cáu gắt hơn bởi những cú sốc văn hóa cho tới chuyện ăn uống không hợp khẩu vị.

Mỗi lần ra ngoài, cô gái muốn ăn mặc gợi cảm một chút như váy ngắn, áo hở vai như thời con gái còn ở Việt Nam, nhưng tại Iraq lại không được phép. Vì đây là quốc gia Hồi giáo nên phụ nữ khi ra đường phải quấn khăn và mặc quần áo dài qua đầu gối.

Gia đình của Huyền hiện sống ở Iraq gần 8 năm qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mỗi lần đi chợ, cô chỉ thấy đàn ông ngồi bán hàng kể cả những quầy bán đồ nội y phụ nữ. Sau này tìm hiểu cô mới vỡ lẽ, quốc gia Hồi giáo như Iraq vẫn giữ những quan điểm rất rõ về việc phụ nữ phải có trách nhiệm ở nhà chăm sóc gia đình. Chuyện lo kinh tế gánh vác bên ngoài là do đàn ông.

Đặc biệt, cô bị khủng hoảng về vấn đề ăn uống khi ở thành phố không có các quán bún cháo phở, trà sữa, đồ ăn vặt như ở Việt Nam. Thậm chí, thời gian đầu cô hoang mang không biết mua nước mắm, thịt lợn ở đâu vì người Iraq không ăn loại thịt này. Ngay cả hải sản cũng rất đắt đỏ bởi phải nhập ở những nơi có biển.

"Ngoài những cú sốc văn hóa, do tôi chủ quan chưa tìm hiểu rõ Iraq thế nào nên không mang theo nhiều nguyên liệu, gia vị từ Việt Nam sang", cô nói.

Xa quê nên cô thường xuyên nấu những bữa cơm nhà thuần Việt cho đỡ nhớ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngay cả việc nấu cơm hàng ngày cũng khiến cô gái lúng túng. Loại gạo mà người dân địa phương thường dùng là gạo hạt dài của Ấn Độ. Dù cho nhiều nước, nấu thành cơm vẫn thấy khô, hạt rời rạc và thậm chí có mùi không dễ ngửi.

Để chế biến, thông thường người ta phải phi thơm hành tây với dầu ăn, cho gạo vào xào rồi mới cho thêm nước, gia vị để nấu chín.

Thời điểm mới sang, ăn gì cô cũng thấy buồn nôn, khó ngửi và khóc với chồng rằng không thể sống nổi. Thấy vậy, anh Biên nghĩ vợ không hợp Iraq, từng có ý định đưa cô quay lại Việt Nam sống.

Tuy nhiên sau khi biết vợ đã mang thai và đang trong giai đoạn ốm nghén khá nhạy cảm, anh tranh thủ sau khi đi làm hỗ trợ nấu cơm dọn dẹp. Sau khi về Việt Nam sinh em bé, Huyền lại đưa con quay trở lại Iraq để đoàn tụ với chồng.

Một năm mua thịt lợn 2-3 lần và mâm cơm Việt cho đỡ nhớ quê

Quay lại Iraq lần này, cô bắt đầu tìm hiểu chỗ mua thực phẩm từ những người bạn quen. Nhờ đó, cô tìm được một khu chợ cách nhà chừng 10km. Nơi này có bán nhiều nguyên liệu, đồ dùng của người dân ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có nhiều loại gia vị và cả thịt lợn.

Giá cả thịt lợn đắt đỏ nên một năm cô chỉ mua khoảng 2-3 lần vào dịp lễ Tết đặc biệt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cách đây vài năm, giá thịt lợn đông lạnh tại chợ khoảng 500.000 đồng/kg, thì nay đã tăng giá là 700.000 đồng/kg. Vì thịt lợn đắt đỏ nên một năm cô chỉ mua khoảng 2-3 lần chủ yếu để phục vụ dịp lễ Tết cho đỡ thèm. Ngày thường, cô gái tìm loại thịt khác để thay thế.

"Thịt lợn không bày bán đại trà ở các quốc gia Hồi giáo nên tôi chỉ mua được loại đông lạnh. Mức giá cũng cao hơn hẳn các loại thịt khác và không thể thơm ngon như ở Việt Nam. Mặc dù vậy, nhiều khi thèm quá hoặc cần thịt để gói bánh chưng ngày Tết, tôi vẫn phải mua", cô chia sẻ.

Với bữa cơm hàng ngày, Huyền chủ yếu dùng thịt đùi gà lọc xương bỏ da để làm các món. Thậm chí, với món bánh đa nem, cô cũng dùng nhân thịt gà. Tại thành phố Sulaymaiyah, giá cả thực phẩm khá đắt đỏ so với Việt Nam.

Khi có khách địa phương tới chơi, cô sẽ nấu món thịt cừu hầm, súp đậu lăng và cả món nem rán nhân thịt gà để giới thiệu ẩm thực Việt tới bạn bè quốc tế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đơn cử như gà công nghiệp cấp đông giá khoảng 150.000 đồng/kg, gà chạy bộ (thịt dai và chắc) giá 500.000 đồng/kg, thịt bò khoảng 450.000 đồng/kg. Không giống như Việt Nam, rau xanh ở Iraq là thứ khá khan hiếm. Người dân chỉ có rau chân vịt (cải bina), bí đỏ, củ cải, bắp cải, còn đa số nhập rau từ Thổ Nhĩ Kỳ hay Saudi Arabia.

Sau một thời gian, cô cũng lần tìm được các cửa hàng bán nhiều đồ gia vị nhập khẩu nên mua thêm nước tương, nước mắm của Thái Lan để chế biến. Ngoài ra, mỗi lần về Việt Nam, cô lại mang theo rất nhiều gia vị để dùng dần.

Hiện gia đình cô đã có thêm thành viên nhí 1,5 tuổi. Ngày thường, nếu chồng làm ca ngày, cô chỉ nấu bữa tối. Ngày nghỉ hoặc ngày chồng làm ca đêm, cô nấu 2 bữa cơm mỗi ngày. Đó đều là những mâm cơm Việt cho đỡ nhớ quê nhà.

Với bữa ăn gia đình, cô chỉ nấu khoảng một tiếng là có mâm cơm đầy đủ món xào, món mặn và canh rau. Nhưng khi đãi khách 4-5 món cầu kỳ sẽ mất 2-3 tiếng. Huyền tiết lộ, cô thường vào bếp một mình vì sở thích và muốn được thấy cảnh mọi người ăn ngon miệng.

Có khách tới chơi nhà, cô thường đãi chả viên, giò, thịt bò xào rau củ thập cẩm, chả viên chiên xù, canh khoai, gà luộc. Cô cũng tìm hiểu về phong tục để nấu một số món ăn địa phương bằng thịt cừu nếu có bạn bè người Iraq ghé qua. Đôi lúc để cả nhà đổi món, cô lại mày mò làm bún bò Huế, bún riêu để đổi vị.

Bữa cơm Tết đoàn viên của những người con Việt Nam xa xứ có cả món bánh chưng được gói bằng giấy nến và giấy bạc chứ không có lá dong (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ nhiều năm nay, cả gia đình cô chỉ về Việt Nam vào dịp hè và ở lại Iraq vào dịp Tết cổ truyền bởi lịch làm việc của chồng. Để vơi bớt nỗi nhớ quê nhà, cô vẫn gói bánh chưng dù không có lá dong.

"Tôi nhuộm gạo bằng màu xanh dùng trong thực phẩm, dùng giấy nến và giấy bạc để gói. Thường tôi phải đồ chín gạo trước cho nhanh", Huyền chia sẻ.

Sau gần 8 năm xa xứ, đến nay cuộc sống gia đình cô dần ổn định. Từ chỗ đi thuê nhà, hai vợ chồng đã tích góp mua được một căn hộ và ô tô để đi lại. Cũng ngần ấy thời gian gắn bó với thành phố nơi cô coi như quê hương thứ 2, Huyền nhận thấy Iraq cũng thay đổi mỗi ngày.

Hiện ngày càng nhiều phụ nữ theo đuổi việc học hành để ra ngoài làm việc, tự chủ kinh tế. Họ cũng ăn mặc thoải mái hơn trước. Và đặc biệt mọi thứ xung quanh cô không còn quá khắt khe như thời điểm Huyền mới tới ngày đầu.

"Với tôi, căn bếp luôn giữ ấm để có những bữa ăn Việt Nam nóng sốt dành cho chồng con là cách để gìn giữ và kết nối với quê nhà", cô tâm sự.