Hàng trăm thanh niên Hà Nội cởi trần, mang sào tre 5m xuống sông thi bắt cá

Chiều ngày 2/3 (tức 14 tháng Giêng), lễ hội truyền thống đình Tường Phiêu (xã Phúc Thọ, Hà Nội) đã diễn ra sôi nổi với điểm nhấn là hoạt động bắt cá dập sào độc đáo.

Dù hoạt động dập sào thường nhộn nhịp nhất vào mùa nước cạn cuối thu - đầu đông, nhưng tại Tường Phiêu, nghi thức “đánh cá dâng” lại được trang trọng đưa vào chương trình lễ hội đầu xuân, trở thành điểm nhấn đặc sắc trong sinh hoạt văn hóa đầu năm của người dân địa phương.

Ông Nguyễn Đức Kỳ (70 tuổi), chủ tế đình làng Tường Phiêu chia sẻ: "Lễ hội có từ bao giờ thì không ai còn nhớ rõ. Chỉ biết rằng cứ ba năm một lần, vào các năm Tí, Ngọ, Mão, Dậu, bà con trong làng lại rộn ràng tổ chức hội thi bắt cá như một cách gìn giữ và tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của người Tường Phiêu".

Người dân sử dụng những chiếc sào tre dài từ 3-5m, có gắn lưới, liên tục dập xuống mặt nước như một cách “bày binh bố trận”, tạo tiếng động xua cá vào lưới để bắt cá chép và nhiều loài cá tự nhiên khác.

Không chỉ mang ý nghĩa mưu sinh, hoạt động này còn là một nét di sản văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Qua đó, lễ hội góp phần gắn kết cộng đồng, hòa quyện con người với thiên nhiên và gìn giữ vẻ đẹp truyền thống của quê hương.

Trong không khí vô cùng phấn khởi và hào hứng, Khuất Quang Hiếu, trai làng Tường Phiêu chia sẻ, niềm mong mỏi gặp nhiều may mắn, hy vọng mùa lễ hội năm nay sẽ mang lại những mẻ cá đầy ắp và khởi đầu thuận lợi cho cả năm.

Hàng trăm trai tráng trong làng được gọi là những “dập thủ”, đồng loạt mang theo sào tre ra giữa dòng sông Tích, bước vào mùa lễ hội với kỳ vọng những mẻ cá đầy ắp và một năm mưa thuận gió hòa.

Xung quanh khu vực bờ sông, người dân đứng xem đông kín, tiếng hò reo và cổ vũ vang dội tạo nên bầu không khí rộn ràng, náo nhiệt cho ngày hội làng.

Khi xuống sông, các trai tráng xếp thành hàng ngang, tay nắm chắc sào tre rồi đồng loạt dập mạnh lưới ở sâu dưới mặt nước.

Mỗi khi có cá lọt vào khung lưới, chúng quẫy mạnh, vẫy vùng tìm cách thoát thân. Chỉ cần cảm nhận qua độ rung và lực nước, người dập sào dày dạn kinh nghiệm có thể nhận ra ngay, nhanh chóng nhấc sào lên gỡ cá khỏi lưới hoặc lặn xuống sông bắt gọn.

Tiếng sào tre dập xuống mặt nước vang lên chan chát hòa cùng những lời gọi nhau rộn ràng, vẽ nên một khung cảnh sinh hoạt mộc mạc mà sống động, đậm chất hồn quê của vùng ven sông.

Người dân vỡ òa trong niềm vui, hân hoan mang những xâu cá lớn vừa bắt được trở về trong tiếng cười rộn rã.

Trong nghi thức dâng cá, con cá lớn và đẹp nhất sẽ được tuyển chọn, đặt trang trọng trước ban thờ ở đình làng như lễ vật thành kính để tạ ơn thần linh, đồng thời cầu mong một năm bình an, mùa màng tươi tốt.

Nghi lễ ấy thể hiện rõ sự gắn bó mật thiết giữa sinh kế sông nước với đời sống tâm linh, phản ánh niềm tin bền chặt của cộng đồng qua bao thế hệ người Tường Phiêu.