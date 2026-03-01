Sân bay Trung Đông vỡ trận: Khách Việt căng thẳng khi máy bay bỗng quay đầu

Sau khi bị Mỹ và Israel không kích, Iran đã trả đũa bằng việc bắn nhiều tên lửa vào nhiều quốc gia khác tại Trung Đông gồm Israel, Qatar, UAE, Kuwait... Sự việc khiến nhiều sân bay phải đóng cửa, hàng loạt chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh hoặc hoãn chuyến.

6h30 ngày 1/3 (tức 2h30 giờ Oman), anh Trịnh Văn Đức (sống ở Hà Nội) mệt mỏi kéo vali, nhận phòng tại khách sạn Inter Continental Muscat by IHG ở thủ đô Muscat sau một đêm thức trắng.

"Do Iran đáp trả Qatar nên chuyến bay từ Việt Nam đi châu Âu của tôi phải chuyển hướng hạ cánh xuống Oman. Đây là sự việc ngoài mong muốn", anh Đức nói với phóng viên Dân trí.

Các hành khách mệt mỏi sau nhiều tiếng đồng hồ chờ đợi trên máy bay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Được biết, hôm 28/2, anh lên máy bay của hãng Qatar Airways rời Hà Nội quá cảnh ở Doha (Qatar) để đến Tây Ban Nha công tác. Trước khi khởi hành, các thủ tục diễn ra bình thường.

Gần đến không phận Qatar, phía phi hành đoàn thông báo, máy bay phải quay đầu để hạ cánh tại Oman.

"Lúc đó, hàng trăm hành khách đều hoang mang, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cơ trưởng thông báo, sân bay Doha có vấn đề nên chúng tôi phải hạ cánh ở thủ đô Mascut (Oman)", anh Đức nhớ lại.

Thời điểm thông báo, phi hành đoàn không nhắc đến vấn đề xung đột, mọi người nhốn nháo, bất ngờ.

Máy bay hạ cánh xuống Muscat, vài hành khách vào được, biết tình hình căng thẳng ở Trung Đông leo thang, ngay sau đó thông tin lập tức được lan truyền khắp khoang hành khách.

"Mọi người liên lạc về Việt Nam để gia đình đỡ lo lắng. Trong chuyến bay này có nhiều gia đình, công nhân, sinh viên từ Việt Nam trên đường quay lại châu Âu để học tập và làm việc sau kỳ nghỉ Tết", anh Đức nói.

Thời điểm màn hình hiển thị máy bay sẽ quay đầu hạ cánh xuống Oman (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Đức cùng những người khác phải ngồi chờ đợi 6 tiếng trên máy bay. Sau hành trình kéo dài nhưng vẫn chưa thể đặt chân tới châu Âu, phần lớn hành khách lộ rõ sự mệt mỏi trên gương mặt.

"Nhiều em bé mệt mỏi, khóc lóc... Có những em nhỏ bị sốt phải cần phi hành đoàn hỗ trợ thuốc men khẩn cấp", nam hành khách người Việt nhớ lại.

23h30 ngày 28/2 (giờ Việt Nam), anh Đức được rời máy bay vào trong nhà ga. Bên trong, hàng dài hành khách xếp hàng chờ đợi, không gian kín chỗ với một "biển người". Hành khách từ nhiều chuyến bay khác nhau bị dồn về cùng một điểm hạ cánh, khu vực nhận hành lý và chờ đợi càng ngột ngạt.

"Chúng tôi ngồi chờ trên máy bay 6 tiếng, xếp hàng tiếp 5 tiếng mới nhập cảnh, có thể do nhiều người không có visa Oman nên quá trình làm thủ tục mất nhiều thời gian", anh cho biết.

Khoảng 5h30 ngày 1/3, hoàn tất thủ tục nhập cảnh, Anh Đức được xe của hãng Qatar Airways đưa về khách sạn để nghỉ ngơi. Toàn bộ chi phí ăn ở do hãng hàng không chi trả. Khách đi một mình được ở phòng đơn, những người đi theo gia đình nhận phòng đôi, lễ tân tiếp đón rất tận tình.

Hành khách ngồi chờ đợi trước khi về khách sạn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo lịch trình công việc, anh Đức tham dự sự kiện kéo dài từ ngày 1/3 đến 7/3. Với tình hình hiện tại, dự kiến chàng trai sẽ đến Tây Ban Nha chậm khoảng 2 ngày.

"Trên ứng dụng, hãng bay thông báo trong ngày 1/3 sẽ có chuyến bay từ Oman sang Qatar để nối chuyến đi châu Âu nhưng Qatar Airways chưa xác nhận lịch trình này", nam hành khách lo lắng nói.

Tờ The Guardian của Anh cho biết, hàng trăm nghìn hành khách bị mắc kẹt hoặc phải chuyển hướng đến các sân bay khác sau khi Israel, Qatar, Syria, Iran , Iraq, Kuwait và Bahrain đóng cửa không phận.

Dòng người xếp hàng chờ nhập cảnh Oman (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, ngày 28/2, ngành hàng không thế giới rơi vào tình trạng rối loạn nghiêm trọng khi Sân bay Quốc tế Dubai và Sân bay Quốc tế Hamad tại Doha đồng loạt thông báo đóng cửa vô thời hạn sau các vụ tấn công tên lửa.

Sự kiện này lập tức làm đứt gãy trục trung chuyển quan trọng nối liền châu Âu, châu Á và châu Phi, đẩy hàng triệu hành khách vào cảnh mắc kẹt.

Theo dữ liệu từ hệ thống theo dõi bay FlightRadar24, chỉ trong 24 giờ đầu sau lệnh cấm, hơn 280 chuyến bay bị hủy hoàn toàn và ít nhất 250 chuyến khác chậm kéo dài. Hàng trăm máy bay đang trên hành trình qua Trung Đông buộc phải quay đầu giữa không trung - tạo nên hiện tượng mà giới chuyên gia gọi là cuộc “di cư ngược” chưa từng có trong lịch sử hàng không hiện đại.