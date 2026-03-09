Trung Quốc: Gia đình thuê drone bê quan tài nặng 500kg bay lên núi an táng

Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại vùng nông thôn thuộc thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu - một địa phương ở miền núi của Trung Quốc, thu hút sự chú ý của dư luận. Một gia đình dùng thiết bị bay không người lái (drone) để vận chuyển quan tài lên núi phục vụ an táng theo phong tục địa phương.

Gia đình thuê drone bê quan tài nặng gần 500kg bay lên núi để an táng (Nguồn video: WJ).

Theo truyền thông Trung Quốc, gia đình ông Trần có người cao tuổi qua đời. Theo tập tục tại đây, người dân sẽ tiến hành thủ tục an táng chôn cất dưới đất.

Tuy nhiên việc đưa quan tài lên núi gặp nhiều khó khăn. Cỗ quan tài nặng gần 500kg. Trong khi đó khu vực này vừa trải qua 9 ngày mưa liên tiếp khiến đường núi vốn hẹp và trơn trượt, nay càng trở nên khó đi. Việc khiêng quan tài bằng sức người gần như không khả thi.

Trước tình huống này, gia đình ông Trần quyết định thuê dịch vụ vận chuyển bằng drone để đưa quan tài lên khu vực an táng.

Khoảnh khắc drone đưa cỗ quan tài bay lên núi để an táng (Ảnh cắt từ video).

Anh Dương, một người làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng drone cho biết, ban đầu anh không nhận các đơn mang yếu tố tâm linh. Nhưng sau đó, anh thấy nhu cầu thực tế của người dân tăng cao, nên quyết định chuyển hướng sang cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp.

Theo anh Dương, phần lớn các quan tài vận chuyển bằng drone thường nặng từ 350 đến hơn 400kg. Nhu cầu chủ yếu đến từ các gia đình thuộc tỉnh miền núi ở khu vực Tây Nam của Trung Quốc như Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên.

Để nâng được cỗ quan tài nặng gần 500kg của gia đình ông Trần, anh Dương phải chuẩn bị thiết bị đặc biệt. Trong đó bao gồm cải tiến một chiếc drone công nghiệp có 6 cánh quạt, bố trí 2 người điều khiển và quay phim toàn bộ quá trình.

Chi phí cho mỗi chuyến vận chuyển quan tài bằng drone vào khoảng hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 38 triệu đồng). Anh Dương cho biết dịch vụ này không quá phổ biến nhưng hiện nay tại Trung Quốc đã có khá nhiều đơn vị cung cấp, khiến mức độ cạnh tranh tăng cao.

Nhu cầu sử dụng drone trong cuộc sống tại Trung Quốc ngày càng tăng cao (Ảnh: News).

Ngày 7/3, cảnh tượng chiếc drone đưa cỗ quan tài bay lên núi trở thành khoảnh khắc gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội của quốc gia tỷ dân. Một số người cho rằng, trường hợp này cho thấy, khi công nghệ được sử dụng đúng cách sẽ giúp làm giảm nguy cơ tai nạn cho những người khiêng quan tài, đồng thời giúp gia đình hoàn thành nghi thức tang lễ theo đúng phong tục.

Một số ý kiến hài hước nhận định, đây là phiên bản “thăng quan phát tài” theo đúng nghĩa đen và xem đó như một điềm lành.

Trên thực tế, từ vài năm nay, Trung Quốc đã áp dụng việc dùng drone để vận chuyển hàng hóa, qua đó giúp giảm bớt sức người. Đáng chú ý, năm 2024 được xem là "năm đầu tiên của kỷ nguyên kinh tế tầm thấp" tại Trung Quốc, với drone đóng vai trò trung tâm trong lĩnh vực đang phát triển này.

Tại nhiều khu vực ở quốc gia này, drone đang thay thế các phương thức vận chuyển truyền thống để giao hàng đến những địa điểm khó tiếp cận.

Tháng 8/2024, Bắc Kinh đã khai trương tuyến vận chuyển thiết bị bay không người lái đầu tiên tại khu vực Vạn Lý Trường Thành ở Bát Đạt Lĩnh, cho phép du khách nhận đồ giải nhiệt mùa hè và nhu yếu phẩm khẩn cấp chỉ trong vài phút.