Cô dâu xinh đẹp nhận 10 cây vàng từ mẹ trong lễ cưới

Ngày 4/3, sau phần đón khách, nghi lễ gia tiên và các tiết mục ca nhạc, MC trong lễ cưới của cặp đôi Thu Trang - Văn Lập (Ninh Bình) lần lượt mời đại diện hai bên gia đình lên sân khấu để trao tặng vàng, chúc phúc cho đôi trẻ.

Mẹ của Thu Trang trong trang phục áo dài, cầm theo sợi dây có hàng chục chiếc nhẫn tròn, tổng trọng lượng 10 cây vàng, đeo cho cô dâu.

"Tôi rất bất ngờ vì mẹ tặng vợ chồng tôi món quà lớn như vậy. Trước khi lên xe hoa, tôi bật khóc vì chưa quen cảm giác phải xa nhà. Nhận món quà lớn từ mẹ, bản thân tôi rất xúc động", Thu Trang chia sẻ.

Cô dâu Thu Trang xúc động khi nhận được vàng từ hai bên gia đình và bạn bè (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thu Trang cho rằng, quà tặng của mẹ dù bao nhiêu đi chăng nữa cũng đáng quý, bởi đó là tấm lòng yêu thương với các con.

Số vàng mẹ tặng trong ngày vui của hai vợ chồng là kết quả của sự chắt chiu suốt nhiều năm. Cả cuộc đời mẹ phải bươn chải, gây dựng sự nghiệp, lo cho gia đình.

Tính theo giá thị trường hiện tại, giá 10 cây vàng tương đương 1,9 tỷ đồng. Ngoài vàng của mẹ đẻ tặng, cô dâu còn được nhận vàng từ nhà chồng, 2 chị gái và một số người thân, bạn bè.

Khoảnh khắc mẹ cô dâu trao 10 cây vàng tại lễ cưới (Ảnh: Cắt từ clip).

Gia đình Thu Trang có 3 chị em. Người con nào lập gia đình, mẹ Trang cũng dành tặng vàng với hy vọng con có vốn liếng để tạo dựng cuộc sống riêng.

"Tặng vàng trong ngày cưới là phong tục từ lâu đời. Thông qua món quà này, mẹ tôi muốn gửi lời chúc phúc, tạo hành trang cho các con bắt đầu cuộc sống mới, không phải khoe giàu có", cô cho hay.

Mẹ cô dâu trao quà cho con gái trong lễ cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mẹ của Trang đang làm công việc kinh doanh, cả đời luôn lo lắng cho các con. Chị em Thu Trang luôn nhắc nhau nghe lời, sống tốt để không phụ lại sự cố gắng của mẹ.

"Sau lễ cưới, vợ chồng dự định mời mẹ đi Phú Quốc nghỉ dưỡng để đền đáp lại sự chăm sóc, lo lắng của mẹ suốt những năm qua", cô gái tiết lộ.

Ở tuổi 20, nhiều người quan niệm còn quá trẻ để kết hôn. Tuy nhiên, Thu Trang mong muốn sớm yên bề gia thất, vì mẹ cô đã gần 60 tuổi.

“Tôi mong mẹ yên tâm an hưởng tuổi già, không phải lo về chuyện gia đình của con cái nữa”, cô gái bày tỏ.

Thu Trang và chồng từng hẹn hò một thời gian rồi chia tay. Khoảng thời gian xa nhau giúp mỗi người có cơ hội nhìn lại bản thân và mối quan hệ đã qua. Khi trưởng thành hơn trong suy nghĩ, hai người nối lại tình cảm rồi quyết định đi tới hôn nhân.

"Tôi chưa có dự định nào với số vàng mà mẹ tặng. Hai vợ chồng sẽ tận hưởng những ngày hạnh phúc và vun vén cho cuộc sống mới sau hôn nhân", cô dâu tâm sự.