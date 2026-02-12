Chiến sĩ trẻ lần đầu gói bánh chưng, hẹn năm sau về nhà gói thay mẹ

Sáng 12/2 (tức 25 tháng Chạp), Đoàn cơ sở Lữ đoàn 144 thuộc Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng) tổ chức hội thi "Gói bánh chưng xanh - Thắm tình đoàn kết" Xuân Bính Ngọ 2026.

Đây là hoạt động thường niên vui Xuân đón Tết của đơn vị, qua đó làm tăng cường tình đoàn kết giữa cán bộ đoàn viên; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm năm mới, giúp cán bộ, chiến sĩ đơn vị yên tâm công tác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ canh, trực, sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán.

Ngay từ sáng sớm, các cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại sân bóng của đơn vị để chuẩn bị nguyên liệu làm bánh như lá dong, thịt, đỗ… phục vụ từng đội thi. Công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, khẩn trương, tạo không khí rộn ràng, gắn kết, góp phần mang đến một hoạt động ý nghĩa trong những ngày cận Tết.

Hội thi có sự tham gia của 7 đội thi, đại diện cho 7 đại đội trong đơn vị, gồm 5 đại đội thuộc Tiểu đoàn 1, cùng Đại đội 18 và Đại đội 20.

Các đội thi đã chuẩn bị chu đáo, tham gia đầy đủ các phần thi theo thể lệ, góp phần tạo nên không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết trong toàn đơn vị.

Thông qua hội thi, truyền thống và nét đẹp văn hóa dân tộc Việt Nam được ôn lại, góp phần tạo nên không khí ấm áp, gắn kết tình đồng chí, đồng đội. Trong đó, bánh chưng, món ăn truyền thống lâu đời luôn hiện diện như biểu tượng không thể thiếu của Tết cổ truyền.

Trong thời gian 45 phút, 5 đội thi cùng các đơn vị kết nghĩa trực tiếp tham gia phần thi gói bánh chưng và trang trí mâm ngũ quả ngày Tết. Các chiến sĩ trẻ khéo léo trổ tài gói bánh, thể hiện sự tỉ mỉ và tinh thần đồng đội.

Lãnh đạo đơn vị trực tiếp cùng các chiến sĩ tham gia gói bánh chưng, tạo không khí gắn kết, ấm áp trong những ngày cận Tết.

Xung quanh khu vực thi, các chiến sĩ hào hứng cổ vũ, tiếp thêm tinh thần cho các đội thi hoàn thành phần thi.

Thiếu úy Nhữ Thu Trang tỏ ra háo hức trong lần đầu tham gia gói bánh chưng cùng đơn vị. Thu Trang cho biết, qua hoạt động này, chị cảm nhận rõ không khí Tết và sự gắn bó khi cùng đồng đội thực hiện từng công đoạn làm bánh.

Bên cạnh các đội thi, đại diện các đơn vị kết nghĩa như Công an phường Ba Đình và các đoàn viên cũng tham gia gói bánh chưng.

Chiến sĩ Vy Hồng An (Phân đội Trinh sát 3, Đại đội Trinh sát 20, Lữ đoàn 144) đón cái Tết đầu tiên tại đơn vị.

Ở nhà, mỗi dịp Tết đến, mẹ là người gói bánh chưng, anh An chỉ ngồi chờ đến lúc bánh được nấu chín. Năm nay, lần đầu trực tiếp tham gia gói bánh cùng đồng đội, anh An bày tỏ sự háo hức và xúc động. Tối nay, anh An dự định gọi điện về báo cho mẹ biết về trải nghiệm đặc biệt này và mong rằng sang năm, khi được về nhà, sẽ tự tay gói bánh chưng thay mẹ.

Hoạt động gói bánh chưng năm nay được triển khai cho toàn đơn vị, phục vụ hơn 600 cán bộ, chiến sĩ, với số lượng bánh gần 2.000 chiếc.

Sản phẩm dự thi được chấm điểm theo các tiêu chí: bánh đều nhau, đúng kích thước quy định, vuông vức, lá xanh phẳng và có trọng lượng từ 600–700g.

Những cặp bánh chưng vuông vức được bài trí trên mâm ngũ quả của mỗi đội để Ban tổ chức chấm điểm. Cùng với cành đào xuân, hoa thược dược, câu đối đỏ…, không gian đơn vị ngập tràn sắc Tết.

Nữ chiến sĩ Nguyễn Thu Trang không giấu được niềm phấn khởi khi bên cạnh thành quả là chiếc bánh chưng do cả đội cùng nhau hoàn thiện.

Ngay sau khi hoàn thành phần gói bánh chưng và trang trí, Ban Giám khảo tiến hành kiểm tra, chấm điểm thành phẩm của từng đội thi.