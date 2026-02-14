Gói 200 bánh chưng, bánh tét tặng người nghèo đón Tết ở TPHCM

Không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, và tại một căn nhà nhỏ trên đường Man Thiện (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM), gần chục người dân đang tất bật gói bánh chưng, bánh tét.

Đây là hoạt động thường niên của một nhóm thiện nguyện, nhằm mang những món quà ý nghĩa đến các hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết cổ truyền.

Hoạt động ý nghĩa này được khởi xướng bởi Bác sĩ Lê Thanh Nga (SN 1978), nguyên Bác sĩ Bệnh viện Quân y 175. Bác sĩ Nga chia sẻ, cứ mỗi dịp Tết đến, nhóm lại cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, nấu bánh chưng, bánh tét và trao tặng quà cho những người kém may mắn trên địa bàn.

Từ sáng sớm, nhiều tình nguyện viên đã có mặt, mỗi người một việc: rửa lá, vo nếp, chuẩn bị nhân và bắt tay vào gói bánh. Anh Trương Hữu Tân Lâm (ngụ phường Bình Quới) cho biết, sau khi thấy lời kêu gọi của Bác sĩ Nga trên mạng xã hội, anh đã chủ động đến hỗ trợ.

"Trước đây tôi chưa từng gói bánh tét, nhưng khi đến đây được mọi người hướng dẫn rất tận tình. Những đòn bánh đầu tiên còn chưa đẹp, chưa chặt tay, nhưng làm nhiều rồi cũng quen dần", anh Lâm chia sẻ.

Nhiều tình nguyện viên khác cũng là "thợ đụng", chưa từng có kinh nghiệm gói bánh chưng, bánh tét. Tuy nhiên, chỉ sau vài lần được hướng dẫn, ai nấy đều tự tin gấp lá, đong nếp, buộc lạt. Những chiếc bánh chưng vuông vức dần thành hình dưới đôi tay tỉ mỉ của các tình nguyện viên, mang theo niềm vui và sự háo hức.

Dự kiến, nhóm tình nguyện viên sẽ gói khoảng 200 bánh chưng và bánh tét.

Sau khi hoàn tất công đoạn gói, những chiếc bánh sẽ được xếp ngay ngắn vào những chiếc nồi lớn đặt trước hiên nhà, chuẩn bị đỏ lửa suốt nhiều giờ.

Số bánh này sẽ được trao đến tay bà con trong đêm giao thừa, như một món quà nhỏ nhưng đong đầy yêu thương, góp phần mang đến một cái Tết đủ đầy và ấm áp hơn cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, giúp họ cảm nhận được hơi ấm và không khí sum vầy của Tết cổ truyền.