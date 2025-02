Người dân chi tiền triệu, dùng xe kéo lễ cầu công danh ở ngôi đền 400 tuổi

Đền ông Hoàng Mười (xã Thịnh Mỹ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) được xây dựng từ thế kỷ XVII, thờ quan Hoàng Mười (một vị tướng tài đức vẹn toàn, có công giúp dân giúp nước) và các vị phúc thần như Thánh mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Tứ Phủ, Song Đồng Ngọc Nữ...

Năm 1995, đền được tỉnh Nghệ An phục dựng và trở thành điểm đến văn hóa tín ngưỡng nổi tiếng. Tương truyền "đến đền quan Hoàng Mười cầu được ước thấy" nên nơi đây thu hút du khách thập phương ghé thăm cầu bình an, may mắn và đón nhiều tài lộc vào dịp đầu năm mới.

Trong dịp Tết Nguyên đán, đền ông Hoàng Mười đón khoảng 100.000 lượt khách đến chiêm bái (Ảnh: Hoàng Lam).

Từ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), anh Trần Nhật Linh cùng những người bạn của mình vượt hơn 100km sang Nghệ An, chọn đền ông Hoàng Mười là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến du Xuân.

"Tôi kinh doanh vận tải, nên đến đây cầu mong xe cộ đi trên đường luôn được bình an, công việc hanh thông, thuận lợi, đặc biệt là cầu mong sức khỏe cho bản thân và gia đình", anh Linh chia sẻ.

Dùng xe kéo vận chuyển lễ vào đền ông Hoàng Mười (Video: Hoàng Lam).

Gia đình bà Đỗ Thị Sáu (quê tỉnh Vĩnh Phúc) mua hai mâm lễ để dâng đền. Theo tiết lộ, chi phí cho việc mua lễ, cúng bái, hóa vàng... gần 3 triệu đồng. Toàn bộ quá trình vận chuyển, dâng lễ đều được người của cơ sở kinh doanh hỗ trợ nên việc đi lễ đền đầu năm của gia đình bà Sáu khá nhẹ nhàng.

"Nghe người thân giới thiệu đền ông Hoàng Mười rất linh thiêng, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, cầu tình duyên được tình duyên, cầu sức khỏe được sức khỏe nên hôm nay tôi vào gia đình đến đây dâng hương. Cầu mong trong năm mới này, đại gia đình tôi được bình yên, khỏe mạnh", bà Sáu chia sẻ.

Người dân kệ nệ mang lễ vật dâng ông Hoàng Mười để cầu mong công danh, tài lộc, sức khỏe trong năm mới (Ảnh: Hoàng Lam).

Lượng du khách đông nên các dịch vụ trước cổng đền cũng hoạt động hết công suất, nhất là dịch vụ cung cấp mâm lễ khách dâng đền.

"Chúng tôi không thể nhớ được một ngày cung cấp bao nhiêu mâm lễ vì khách vào ra liên tục", đại diện cơ sở kinh doanh dịch vụ vàng mã Lâm Phương cho biết trong khi đang hỗ trợ khách thụ lộc, hóa vàng sau khi cúng.

Với những mâm lễ lớn, được bày biện đẹp, cao khoảng 1m, có giá từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng, có khi lên tới 3 triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng và thương hiệu, chất lượng bánh kẹo, hoa quả kèm theo.

Các cơ sở kinh doanh vàng mã sử dụng xe kéo để hỗ trợ khách đưa lễ vào khu vực đền (Ảnh: Hoàng Lam).

Lễ khá cồng kềnh và nặng, quãng đường di chuyển khá xa, nếu khách có nhu cầu, các cơ sở kinh doanh dịch vụ sẽ vận chuyển vào tận nơi. Thậm chí, các cơ sở này sẵn sàng hỗ trợ khách xếp lễ lên bàn thờ, thuê thầy cúng và hóa vàng giúp khách.

Theo bà Hoàng Thị Hoài Thanh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hưng Nguyên, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, tính đến ngày 4/2 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng), đền ông Hoàng Mười đã đón trên 100.000 lượt du khách đến chiêm bái, dâng lễ.