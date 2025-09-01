Du khách Hàn Quốc cảm kích nhận lại chiếc túi có hơn 33 triệu đồng đánh rơi

Ngày 1/9, thông tin từ Công an phường An Hải, thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã tổ chức trao trả lại tài sản bị đánh rơi cho ông Soon Chul Kwon, du khách người Hàn Quốc.

Tài sản này được ông Lê Văn Tuyên (42 tuổi) và ông Mai Văn Tính (44 tuổi), cùng quê Thanh Hóa, đến thành phố Đà Nẵng du lịch và nhặt được trong lúc đi dạo, tắm biển tại bãi biển Phạm Văn Đồng, phường An Hải.

Du khách Hàn Quốc nhận lại chiếc túi xách bị đánh rơi ở Đà Nẵng (Ảnh: Công an phường An Hải).

Thời điểm phát hiện, tài sản gồm hơn 31 triệu đồng và 104 USD (tương đương hơn 2,7 triệu đồng), nằm trong chiếc túi bị bỏ quên trên bãi biển.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, xác định chủ nhân chiếc túi trên là ông Soon Chul Kwon nên đã liên hệ và trao trả tài sản cho người bị mất.

Tại buổi trao trả, ông Soon Chul Kwon bày tỏ sự xúc động và lòng cảm kích sâu sắc trước hành động trung thực của hai công dân Việt Nam, cũng như sự tận tâm của lực lượng công an địa phương. Đây là một kỷ niệm không thể quên về sự tử tế và mến khách của người dân Việt Nam.