Rùa quý hiếm đi lạc vào khu vực sân bay Đà Nẵng

Ngày 15/1, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thông tin đã bàn giao một cá thể rùa Trung Bộ cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Hòa Cường (thành phố Đà Nẵng) để xử lý theo quy định.

Cá thể rùa này nặng khoảng 2,5kg, được Thiếu tá Đinh Công Quý và anh Trần Thái Sơn, cán bộ Đội Kiểm soát mục tiêu (Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng), phát hiện khi đi lạc vào khu vực bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Cá thể rùa được phát hiện tại Sân bay Đà Nẵng (Ảnh: Công an cửa khẩu).

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đây là rùa Trung Bộ, một loài động vật cực kỳ nguy cấp, nằm trong Sách đỏ thế giới và là loài đặc hữu của khu vực miền Trung từ Đà Nẵng đến Phú Yên cũ.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế đã nhanh chóng liên hệ và bàn giao cá thể rùa này cho cơ quan chức năng địa phương để xử lý theo đúng quy định.

Liên quan đến công tác đảm bảo an toàn đường bay, vào ngày 4/1, binh nhất Lê Đức Anh Thái, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Đội Kiểm soát mục tiêu, trong khi làm nhiệm vụ tại vọng gác, đã phát hiện một bóng bay rơi trên đường cất hạ cánh.

Nhận thức rõ nguy cơ uy hiếp an toàn bay, chiến sĩ Thái đã kịp thời báo cáo chỉ huy, phối hợp với Trung tâm kiểm soát không lưu (đài K5) triển khai các biện pháp thu hồi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay.