Hai phụ nữ xuống biển chụp ảnh bất chấp sóng lớn trước giờ bão đổ bộ

Ảnh hưởng của cơn bão số 10, từ sáng 28/9, khu vực biển thuộc phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) sóng to, gió lớn. Có thời điểm, sóng cao 2-3m, biển động dữ dội.

Chính quyền phường Cửa Lò đã thực hiện nghiêm lệnh cấm biển của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, đồng thời cắt cử lực lượng bảo vệ tuần tra bờ biển, tránh trường hợp người dân xuống nước, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Hai phụ nữ bất chấp nguy hiểm, chụp ảnh tại chân kè khu vực quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, Nghệ An trưa 28/9 (Ảnh: Hoàng Lam).

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, vẫn có những trường hợp bất chấp nguy hiểm, xuống sát chân sóng biển để đùa nghịch.

Khi lực lượng chức năng có mặt, yêu cầu lên bờ, hai phụ nữ mới chịu rời đi (Ảnh: Hoàng Lam).

Trưa 28/9, khu vực bờ kè quảng trường Bình Minh, 2 phụ nữ khoảng trên 40 tuổi ra chụp ảnh. Thậm chí, có người xuống chân bờ kè để tạo dáng cho bạn chụp ảnh, mặc dù thời điểm này sóng lớn liên tiếp đập vào bờ, cao 1-2m.

Hành động bất chấp nguy hiểm của 2 người phụ nữ này chỉ dừng lại khi lực lượng bảo vệ bờ biển đến, kiên quyết yêu cầu họ lên bờ.

Nhóm thanh niên tụ tập sát bờ biển Cửa Lò bất chấp sóng to, gió lớn vào chiều 28/9, trước thời điểm bão số 10 đổ bộ (Ảnh: Hoàng Lam).

Chiều cùng ngày, khi bão số 10 đang áp sát đất liền, biển Cửa Lò có sóng cao 3-4m, biển động dữ dội. Tuy vậy, vẫn có nhiều người dân, đặc biệt là thanh niên ra khu vực bờ biển chơi đùa, chụp ảnh.