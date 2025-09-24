Trung Quốc: Đứng sát bờ biển chụp ảnh tự sướng bất chấp siêu bão đổ bộ

Ngày 24/9, Hong Kong (Trung Quốc) hứng chịu sức gió siêu mạnh và mưa lớn khi siêu bão Ragasa đổ bộ. Tốc độ gió cực đại gần tâm bão lên tới 220km/h khiến tình hình thời tiết dự báo rất khắc nghiệt với mưa dông dồn dập, sóng biển dữ dội, nhiều khu vực ven biển bị ngập lụt.

Theo cảnh báo của các chuyên gia, Ragasa là một trong những siêu bão mạnh nhất thế giới năm nay. Tuy nhiên giữa thời điểm này, đoạn video ghi cảnh một gia đình gồm 3 thành viên vẫn thản nhiên đứng sát bờ biển chụp ảnh tự sướng khiến dư luận Hong Kong phẫn nộ.

Chụp ảnh sóng lớn khi siêu bão Ragasa đổ bộ (Ảnh cắt từ clip).

Đoạn video được một tài khoản chia sẻ trên diễn đàn với gần 300.000 thành viên cho thấy, 3 người gồm 2 phụ nữ và một trẻ nhỏ đứng sát bờ biển gần khu dân cư South Horizons.

Một người phụ nữ bế con nhỏ, còn người kia quay cảnh sóng lớn bằng điện thoại. Bất ngờ một con sóng cao vài mét tràn qua đê chắn sóng, gần như nhấn chìm hoàn toàn cả 3 người.

Tiếng la hét vang lên khi nước đổ ập xuống họ. May mắn, cơn sóng mạnh chỉ đẩy cả gia đình xuống vỉa hè phía sau rào chắn thay vì kéo họ ra biển. Sau đó, cả 3 vật lộn để đứng dậy. Dường như họ không bị thương quá nặng nhưng đồ cá nhân có thể đã bị nước biển làm hỏng.

Hành động của 2 người lớn khiến dư luận Hong Kong lên tiếng chỉ trích bởi có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của em bé.

Đứng sát bờ biển chụp sóng khi siêu bão Ragasa sắp đổ bộ (Nguồn video: Dimsum Daily).

Trước đó 1 ngày, một sự vụ tương tự cũng xảy ra ở Hong Kong. Ngày 23/9, gia đình 4 người ra khu vực đê chắn sóng ở Chai Wan để quan sát sóng lớn lúc siêu bão Ragasa đang tiến gần.

Sau đó, người vợ cùng con trai 5 tuổi bị sóng lớn cuốn xuống biển. Người chồng nhảy xuống cứu vợ con và rất may họ được một thuyền đi ngang qua phát hiện kịp thời rồi cứu sống.

Khi được đưa vào bờ, người chồng (40 tuổi) trong trạng thái tỉnh táo. Người vợ (38 tuổi) cùng cậu con trai 5 tuổi trong tình trạng hôn mê.

Sau khi sơ cứu, xe cấp cứu đã nhanh chóng đưa cả ba đến bệnh viện. Đến tối cùng ngày, hai mẹ con đã có dấu hiệu hồi phục nhịp thở và mạch, tạm thời thoát nguy hiểm. Ở hiện trường còn có cô con gái 9 tuổi chứng kiến toàn bộ sự việc.

Gia đình 3 người bị sóng lớn cuốn xuống biển, may mắn được thuyền giải cứu (Ảnh: News).

Trước đó theo ghi nhận của truyền thông Hong Kong, vùng biển đối diện khu dân cư Heng Fa Chuen liên tục xuất hiện những đợt sóng cao từ 2m đến 3m ập vào bờ, thu hút người dân hiếu kỳ tới chụp ảnh.

Cơ quan khí tượng Hong Kong cảnh báo tiếp tục ghi nhận mưa giông dữ dội, gió giật kèm sóng lớn có thể gây ngập lụt trên diện rộng. Giới chức kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo ở yên trong nhà hoặc nơi trú ẩn, tránh xa bờ biển.

Từ rạng sáng 24/9, Hong Kong đã phát cảnh báo bão cấp 9, sau đó nhanh chóng nâng lên cấp 10 - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo của đặc khu này - khi siêu bão Ragasa tiến gần bờ biển.

Hiện hệ thống giao thông và sinh hoạt tại Hong Kong bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khoảng 600 chuyến bay bị hủy trong ngày 23/9. Các chuyến bay chở hàng bằng đường hàng không cũng hạn chế hoạt động vào ngày 24/9. Các trường học đóng cửa trong 2 ngày liên tiếp.

Khoảng 10h cùng ngày, bão Ragasa di chuyển xa dần, cách Hong Kong khoảng 140km về phía tây nam, vẫn duy trì sức gió 195km/h ở tâm bão.