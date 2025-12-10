Gia đình nhỏ rời Hà Nội, chi 8 tỷ đổi lấy nơi ở trong lành, không bụi mịn

Ăn sạch, thở trong lành, chạm đất mỗi ngày

Một buổi chiều cách đây 4 năm, khi lần đầu đặt chân lên mảnh đất rộng 2ha ở xã Ba Vì (Hà Nội), chị Xuân Quỳnh (SN 1987) bỗng có cảm giác như tìm thấy nơi mình “thuộc về”.

Trước mắt chị là một không gian hoang sơ, căn nhà cũ dột nát nằm lọt thỏm giữa rừng keo, xung quanh là chuồng trại bỏ không, cỏ mọc um tùm.

Thế nhưng, ở đó chị vẫn thấy những tia hy vọng. Đó là một dòng suối nhỏ trước nhà, một cái ao đầy nước, những cây cổ thụ đứng trầm mặc, một ngọn đồi thoai thoải mở tầm nhìn ra cánh đồng lúa ngút mắt.

Người phụ nữ hình dung ra khung cảnh bình yên, trong lành, một cuộc sống hòa mình vào thiên nhiên, khác hẳn sự ngột ngạt nơi phố thị đông đúc, đầy bụi mịn.

Căn nhà chị Quỳnh cải tạo lại làm nơi sinh sống (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những ngày này, khi Hà Nội liên tục lọt top những thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới, người phụ nữ càng thấy quyết định của mình mấy năm trước là đúng đắn.

Trước khi về rừng, vợ chồng Quỳnh từng sống theo lối “bán phố” (một nửa thời gian ở phố) gần 3 năm tại một ngôi làng ở Đồng Đò (xã Kim Anh), cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km. Các con được gần gũi với thiên nhiên, trong khi bố mẹ vẫn đi làm ở nội thành. Khi đã quen dần với lối sống tối giản nơi thôn quê, gia đình nhỏ quyết định rời phố thật sự vào năm 2021.

Chị Quỳnh chia sẻ, cả gia đình về hẳn quê bởi mong muốn sống một đời sống có nền tảng: Ăn sạch, thở trong lành, chạm đất mỗi ngày, sống trong một cộng đồng tử tế, nơi trẻ con được lớn lên bằng trải nghiệm thay vì lịch học dày đặc.

Quyết định ấy khiến gia đình chị chi 8 tỷ đồng (hơn 6 tỷ đồng mua đất và hơn 2 tỷ đồng) về Ba Vì làm nhà, mở đường, kéo điện, cải tạo cảnh quan tại nơi ở mới.

“Số tiền đó không nhỏ, gia đình phải vay mượn thêm và vẫn còn đang nợ”, người phụ nữ chia sẻ.

Chị Quỳnh tìm thấy nguồn năng lượng mới khi thay đổi môi trường sống (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những ngày đầu cải tạo cảnh quan, dựng nhà rất vất vả. Hai vợ chồng chị ở tạm trong một căn nhà cộng đồng, mỗi ngày chạy đi chạy về 3-4 lượt lên khu đất.

Ngày nào chị Quỳnh cũng phải đốt bồ kết để xông nhà bởi không gian ẩm mốc lâu ngày. Chồng chị lúc đó đang mang bệnh trọng nhưng vẫn tranh thủ phụ vợ dọn chuồng trại, con trai 5 tuổi phụ bố nhặt gạch, dọn lá, con trai thứ hai thì tự chơi quanh sân.

Khi căn nhà vừa có chút hình hài thì biến cố lớn nhất ập đến, chồng chị qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. Sau mất mát, người phụ nữ nén lòng, tiếp tục thực hiện ước mơ còn dở dang của hai vợ chồng.

Khu vườn trước nhà chị trồng hoa cúc để lấy hoa làm trà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nghỉ ngành xuất khẩu, về làm nông nghiệp

Trước đây chỉ quen với công việc văn phòng nên chị Quỳnh phải học làm vườn từ con số 0. Người phụ nữ tỉa bớt rừng keo, cải tạo đất bằng việc trồng lạc, gây dựng từng luống rau, làm ao sen, vườn cúc, vườn chuối…

Từ người làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu ở một công ty, chị học cách trồng rau, ủ phân, dẫn nước, sửa máy bơm, làm nông nghiệp sạch.

Người phụ nữ hiểu về những tác hại của việc ô nhiễm môi trường sống đến sức khỏe nên kiên trì chọn con đường làm nông nghiệp sinh thái - nơi mọi thứ nương tựa lẫn nhau thay vì phụ thuộc hóa chất.

Người phụ nữ tự trồng lúa lấy gạo, rau quả trong vườn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dần dần khu vườn chị gây dựng không chỉ thuần túy làm ra các sản phẩm nông nghiệp mà còn thu hút nhiều người đến tham quan, nghỉ dưỡng. Chị kết hợp các chương trình giáo dục trẻ em, tổ chức trải nghiệm, tạo thành một hệ sinh thái tự nuôi nhau.

Xung quanh vì thế dần có thêm những hàng xóm cùng chung chí hướng. Bà mẹ 2 con chia sẻ rằng, cuộc sống hiện tại của mẹ con chị có thể không giàu về tiền bạc, nhưng giàu trải nghiệm, có được sức khỏe và sự bình an.

Các con chị vui chơi cùng trẻ em quanh làng trong bầu không khí trong lành (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bỏ phố về quê, chị Quỳnh nhận thấy mình vững chắc hơn về kinh tế bởi tự chủ được phần lớn lương thực như gạo, rau, đậu, lạc, trứng. Các con chị không học thêm, mà dành nhiều thời gian trải nghiệm, học các kỹ năng đời sống.

Trẻ quan sát mầm cây, ra đồng gặt lúa, học tiếng Anh cùng khách nước ngoài ghé thăm. Cộng đồng xung quanh có lớp dưỡng sinh, thiền nên gia đình nhỏ của chị khỏe mạnh, hiếm khi phải dùng tới thuốc.

Chị Quỳnh dành 1ha để trồng rừng phục hồi, tặng cây giống lâm nghiệp cho người dân xung quanh để khuyến khích trồng rừng đa dạng.

“Gia đình tôi theo đuổi lối sống tối giản, tái sử dụng, nhận đồ tặng, hạn chế mua sắm. Thứ tốn nhất chính là khoản đầu tư ban đầu về cơ sở vật chất như mua đất, dựng nhà, làm đường, kéo điện, nước, máy móc, nhân công theo mùa vụ”, chị cho hay.

Ngôi nhà nhỏ thi thoảng đón khách ghé thăm, các trẻ em từ thành phố tới trải nghiệm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại nơi chị Quỳnh đang sinh sống cũng có nhiều gia đình bỏ phố về quê. Theo chị Quỳnh, đây không phải là việc chạy trốn phố thị mà là “hành trình trở về”.

Ở đó cha mẹ, con cái có cơ hội giao tiếp nhiều hơn, mỗi thành viên có điều kiện chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng tình cảm gia đình, phục hồi môi trường sinh thái, đất đai xung quanh, sống trong không gian trong lành.

Dù đối mặt nhiều khó khăn, thời tiết cực đoan, mất mùa, bệnh dịch, chị vẫn tin rằng mình đã có lựa chọn đúng về nơi an cư mới của gia đình, nơi con cái chị được lớn lên trong sự lành mạnh, tử tế, tự do, giữa Ba Vì xanh thẳm mà mỗi ngày đều nghe tiếng suối chảy qua trước cửa nhà.