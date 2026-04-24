Món quà chồng Nhật ôm khư khư trên máy bay sau chuyến về Việt Nam cùng vợ

Ký gửi mọi đồ đạc, không rời chiếc mũ cối

Trên chuyến bay từ Việt Nam trở lại Nhật Bản, anh Muramatsu Hiroki (41 tuổi) ôm khư khư trên tay chiếc túi bên trong chứa chiếc mũ cối màu xanh có biểu tượng ngôi sao vàng năm cánh.

Người đàn ông không đặt chiếc mũ vào hành lý ký gửi, cũng không rời tay lúc nào bởi với anh đó là một món quà đặc biệt anh muốn đưa về nhà sau chuyến thăm quê hương của vợ. Hình ảnh ấy khiến nhiều hành khách xung quanh tò mò.

Chị Ngô Thị Phương (37 tuổi, quê Đắk Lắk), vợ anh Hiroki chia sẻ: “Đồ đạc thì anh bỏ hết vào va li ký gửi. Riêng chiếc mũ cối là nhất định phải mang theo người”.

Trên suốt hành trình trở lại Nhật Bản, thỉnh thoảng anh lại lấy mũ ra ngắm hoặc đội lên chụp ảnh mỗi khi vợ gợi ý. Sự nâng niu ấy, theo chị Phương, giống như một niềm tự hào.

Món quà anh Hiroki nâng niu suốt chặng đường về nước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chiếc mũ cối được hai vợ chồng mua trong chuyến du lịch tại Đà Nẵng năm 2023 với giá chỉ khoảng 100.000 đồng. Anh Hiroki là người chủ động mua chiếc mũ và mang bên mình trong suốt những ngày tháng ở Việt Nam.

Theo chị Phương, trước đó, chồng chị từng đọc và xem nhiều tư liệu liên quan đến lịch sử, đặc biệt là hình ảnh người lính với chiếc mũ cối quen thuộc. Vì thế, ngay khi nhìn thấy mũ ngoài chợ, anh lập tức nhận ra và hỏi mua.

Người đàn ông vẫn treo chiếc mũ cối trên tường nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi về đến Nhật, anh Hiroki đem mũ treo trang trọng trong nhà. Ban đầu anh đặt ở phòng khách, sau đó chuyển mũ ra khu vực cửa chính, nơi mỗi lần ra vào đều có thể nhìn thấy. Có hôm, anh còn đội mũ cối, đi xe đạp đón con như thể muốn khoe với cả khu phố.

Suốt 3 năm qua, anh Hiroki vẫn gìn giữ chiếc mũ cẩn thận, thi thoảng mới đem ra đội một chút vì sợ mũ bị cũ. Ngoài chiếc mũ cối, anh còn có một chiếc mũ thanh niên xung phong.

Gần đây, chị Phương đăng tải đoạn video ghi lại cảnh ông chồng Nhật nâng niu chiếc mũ cối trên chuyến bay về nước lên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt xem. Nhiều người cảm thấy khá thú vị về người đàn ông Nhật Bản dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam qua những món đồ giản dị nhất.

Anh Hiroki rất yêu thích chiếc mũ cối mua từ Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người đàn ông Nhật Bản yêu Việt Nam

Câu chuyện về chiếc mũ cối chỉ là một trong rất nhiều kỷ niệm của anh Hiroki khi về Việt Nam cùng vợ.

Chị Phương cho biết, gia đình chị hiện sống tại thành phố Sagamihara (tỉnh Kanagawa, Nhật Bản). Tuy nhiên, mỗi khi có điều kiện, cả hai lại về thăm Việt Nam, ngoài lý do đưa chị Phương về gặp gỡ gia đình còn bởi, anh Hiroki đặc biệt yêu mến Việt Nam.

Chị Phương sang Nhật từ năm 2015 theo diện thực tập sinh ngành thực phẩm, rồi ở lại làm việc, lập gia đình và gắn bó đến nay đã gần 11 năm.

Cặp vợ chồng Việt - Nhật trong chuyến du lịch ở Đà Nẵng, Hội An (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước khi kết hôn với người vợ Việt vào tháng 2/2023, anh Hiroki từng một lần đến Việt Nam du lịch cùng đồng nghiệp. Tuy nhiên, chuyến đi ấy với anh không nhiều kỷ niệm bởi bất đồng ngôn ngữ, đi đâu, làm gì cũng phải phụ thuộc vào ứng dụng dịch, mọi khám phá đều rất mờ nhạt.

Chỉ đến lần thứ hai, khi cùng vợ về Việt Nam, anh mới thực sự có những trải nghiệm gần gũi và cảm xúc hơn.

Điểm dừng chân đầu tiên của hai vợ chồng là Đắk Lắk - quê nhà của chị Phương. Sáng sớm ở quê vợ, anh Hiroki tự mở Google Maps để tìm đường ra chợ.

Trên đường đi, anh dùng điện thoại quay video từng ngôi nhà, từng đoạn đường. Khi đến chợ, anh gần như không bỏ sót bất cứ góc nào, từ sạp hàng đến dòng người qua lại.

“Bên Nhật không có chợ quê như vậy nên anh rất tò mò, ghi lại hình ảnh để về cho gia đình, bạn bè xem”, chị nói.

Không chỉ cảnh vật, những sinh hoạt đời thường cũng khiến người đàn ông Nhật Bản thích thú. Được tham dự những bữa cơm có người thân, hàng xóm quây quần, mọi người ăn uống trò chuyện, hát karaoke vui vẻ… khiến anh Hiroki càng thêm xúc động và gắn bó với gia đình vợ.

Vợ chồng chị Phương và con nhỏ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Những nét sinh hoạt này khác hẳn ở Nhật Bản. Gia đình chồng tôi gần như không bao giờ tụ tập đông người như vậy, nên anh vừa thấy lạ, vừa thấy vui”, chị Phương chia sẻ.

Anh Hiroki đặc biệt yêu thích món phở, bánh mì. Khi về Việt Nam, anh thường xuyên cùng vợ thưởng thức những món ăn này. Khi đi du lịch Đà Nẵng, hai vợ chồng từng đi bộ từ bãi biển Mỹ Khê vào chợ Hàn để tìm một tiệm bánh mì ngon.

Người bán là một phụ nữ lớn tuổi, thấy cả hai ghé quán nhiều lần nên chủ động giảm giá. Hành động của người bán khiến anh Hiroki ngạc nhiên. “Anh ấy cứ thắc mắc sao cô bán hàng vất vả mà còn giảm tiền. Về Nhật Bản rồi, anh vẫn nhắc mãi chuyện ấy”, chị Phương kể.

Anh Hiroki nhiều lần chia sẻ với vợ rằng, Việt Nam trong mắt anh không chỉ là một điểm đến, mà là nơi có tình cảm, có sự kết nối thật lòng. Vì vợ là người Việt, nên tình yêu của anh dành cho Việt Nam cũng trở nên đặc biệt hơn.

Anh chồng Nhật bên gia đình vợ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh cũng cảm nhận được, người Việt ấm áp, dễ gần và luôn quan tâm đến gia đình. Những bữa cơm giản dị, tiếng cười rộn ràng hay cách mọi người chăm sóc nhau là điều khiến anh trân trọng nhất.

“Anh ấy nói, cuộc sống ở Việt Nam yên bình, không vội vã và áp lực như ở Nhật Bản. Tôi thấy khi về Việt Nam, anh ấy như thành một con người khác. Tư tưởng thoải mái hơn rất nhiều, cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Chính vì vậy, chồng tôi nhiều lần nhắc đến việc sẽ sinh sống lâu dài ở Việt Nam sau này”, người phụ nữ Việt kể.

Anh Hiroki yêu thích biển Việt Nam, dự định đến Đà Nẵng sinh sống (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Hiroki cho biết, anh dự định sẽ sinh sống ở Đà Nẵng bởi theo cảm nhận của anh, nơi đây đẹp chẳng khác gì Hawaii (Mỹ). Người đàn ông mong muốn có thể làm hướng dẫn viên du lịch, đưa khách Nhật sang khám phá Việt Nam.