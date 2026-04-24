Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ăn phở, cơm rang dưa bò giữa phố cổ Hà Nội

17h ngày 23/4, anh Thiều Văn Mùi (chủ quán phở Lý Quốc Sư ở số 40, phố Đinh Liệt, Hà Nội) nhận được thông tin từ phía Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ đến ăn tối tại đây.

Trước đó, anh biết quán của mình nằm trong danh sách những địa điểm có thể được đón Tổng thống Hàn Quốc đến thưởng thức phở. Tuy nhiên, người đàn ông không nghĩ được lựa chọn.

Anh Mùi - chủ quán - chụp ảnh cùng Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Vợ chồng tôi rất vinh dự được đón Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân. Chúng tôi nghĩ quán mình không được lựa chọn vì diện tích chỉ rộng hơn 15m2", anh Mùi nói với phóng viên Dân trí.

Bất ngờ khi được đón Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân

Trước khi Tổng thống và Phu nhân đến quán, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra công tác an ninh và vệ sinh. Toàn bộ mẫu thức ăn, nước dùng được kiểm tra kỹ lưỡng.

Anh Mùi tận dụng khoảng thời gian ngắn để sắp xếp và chuẩn bị chỗ ngồi một cách chu đáo. Diện tích của quán nhỏ nhưng được ốp gạch xung quanh rất sạch sẽ, bên trong bố trí 5 bàn.

Toàn bộ nguyên liệu làm món ăn đều được sử dụng như bình thường, không có bất cứ sự thay đổi nào. Trong thời gian tiếp đoàn, quán được phép đón thêm khách với số lượng vừa phải.

Khung cảnh quán khi Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân ăn phở (Nguồn: Nhóm phóng viên ảnh Phủ Tổng thống Hàn Quốc).

Khoảng 19h, Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân thong thả đi bộ từ bên ngoài vào quán. Sự xuất hiện của nguyên thủ quốc gia Hàn Quốc lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người dân. An ninh xung quanh được thắt chặt.

Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân lựa chọn ngồi ở bàn trong cùng. Đoàn tuỳ tùng có hơn 10 người ngồi phía ngoài.

"Đoàn gọi 17 bát phở chín và 2 suất cơm rang dưa bò. Biết nhiều người Hàn Quốc không ăn được rau mùi, trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi chủ động chỉ sử dụng hành lá thái nhỏ", anh Mùi tiết lộ.

Nam chủ quán đeo khẩu trang, trực tiếp phục vụ phở và cơm rang dưa bò tại bàn cho hai vị khách quý.

Đứng từ xa quan sát, chủ quán phở nhận thấy, Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân cho nhiều chanh và ớt vào tô rồi cầm đũa, chậm rãi thưởng thức món phở. Trong quá trình ăn, hai vị khách nở nụ cười tươi, gật đầu khen ngon.

Toàn bộ quá trình ăn phở và cơm rang dưa bò của cả đoàn diễn ra trong 25 phút.

"Tổng thống, Phu nhân cùng đoàn tuỳ tùng đều ăn hết phở và cơm rang dưa bò. Được cả đoàn khen món ăn ngon, tôi cảm thấy rất vui", anh Mùi cho biết.

Trước khi rời đi, anh Mùi cùng con trai được vinh dự chụp ảnh với Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân.

"Tôi cảm thấy Tổng thống và Phu nhân rất thân thiện, quý mến người Việt Nam. Do thời gian ngắn, tôi chưa trò chuyện được nhiều cùng hai vị khách quý", anh Mùi cho biết.

Tối 23/4, Tổng thống Lee Jae Myung cùng Phu nhân cũng đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, hòa mình vào nhịp sống của người dân Thủ đô.

Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân lựa chọn dạo bước quanh hồ Gươm như một cách cảm nhận nhịp sống đời thường, trong không gian yên bình, thân thiện, nơi người dân cởi mở và hiếu khách. (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong lúc tản bộ quanh hồ, Tổng thống cùng Phu nhân bất ngờ dừng chân trước một cửa hàng kem nổi tiếng ven hồ. Phu nhân thoải mái thưởng thức kem ngay trong lúc dạo bước, vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, vừa mỉm cười vẫy tay chào người dân.

Sẽ treo ảnh chụp cùng Tổng thống Hàn Quốc tại quán

Sau khi đoàn rời đi, anh Mùi liên tục nhận được lời chúc mừng từ bạn bè, các hộ kinh doanh xung quanh vì vinh dự đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân.

Người đàn ông cho rằng, thông qua bữa tối của phái đoàn Hàn Quốc đã góp phần quảng bá và lan tỏa hình ảnh món phở Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Trong những ngày tới, quán dự kiến sẽ đón lượng khách đông hơn bình thường. Anh Mùi cho rằng, không ít thực khách có thể tìm đến, trải nghiệm chiếc bàn từng được Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân ngồi.

"Tôi sẽ in bức ảnh chụp cùng Tổng thống và Phu nhân rồi treo tại quán, để lưu giữ kỷ niệm đẹp và ý nghĩa này", chủ quán phở chia sẻ.

Tổng thống Hàn Quốc bế con trai anh Mùi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ thời điểm nhận được thông báo đến khi Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân đến thưởng thức phở chỉ khoảng 2 tiếng, anh Mùi không cảm thấy áp lực.

"Quán có diện tích nhỏ nhưng thịt, rau thơm và toàn bộ nguyên liệu đều tươi ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách", anh nói.

Bước vào nghề bán phở từ năm 2009, trước đây, anh Mùi từng liên kết với bạn bè để xây dựng chuỗi cửa hàng tại một số khu vực ở Hà Nội. Năm 2021, anh tách riêng, cùng vợ mở quán phở trên phố Đinh Liệt.

Quán hoạt động từ 7h30 đến 23h mỗi ngày. Trung bình các ngày trong tuần, anh bán khoảng 300 bát phở, còn cuối tuần lên đến 350-400 bát. Giá mỗi bát phở chín khoảng 55.000 đồng.

Ngoài phở chín, quán còn có nhiều loại phở như tái, tái chín, sốt vang, cơm rang dưa bò, trứng chần...

Không chỉ phục vụ khách Việt, quán còn thu hút đông đảo thực khách nước ngoài, trong đó có nhiều người Hàn Quốc.

"Có những người Hàn Quốc gần như tuần nào cũng ghé ăn phở. Họ rất thích món phở Việt Nam", anh chia sẻ.

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống của Hàn Quốc thưởng thức phở tại Việt Nam. Hồi năm 2018, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân Kim Jung-sook đã thưởng thức phở tại một quán trên đường Hoàng Minh Giám (Hà Nội) nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Phu nhân ăn phở tại quán trên phố Hoàng Minh Giám năm 2018 (Ảnh: Joongboo)