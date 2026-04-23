Sang Việt Nam tìm học trò cũ của mẹ, người đàn ông Đức cưới luôn con gái họ

Chiều muộn, sau chuyến bay khép lại tuần trăng mật, chị Nguyễn Thị Lý (SN 1986, xã Hồng Vân, Hà Nội) cùng chồng - anh Jan (SN 1975, quốc tịch Đức) - tìm đến nhóm học trò của mẹ Jan - những người vừa đóng vai trò đại diện nhà trai, đứng ra vun vén, tổ chức đám cưới cho cặp đôi cách đó không lâu.

Trong căn phòng nhỏ ngập tràn tiếng cười, chàng rể ngoại quốc xúc động gửi lời cảm ơn chân thành. Bên cạnh anh, cô dâu Việt Nam e ấp, ánh mắt vẫn còn nguyên niềm hạnh phúc của những ngày vừa bước vào cuộc sống hôn nhân. “Tôi thực sự biết ơn vì mọi người đã giúp tôi có một đám cưới đậm chất truyền thống Việt Nam, để tôi có thể đón người con gái mình yêu về làm vợ”, Jan chia sẻ.

Với anh, đó không chỉ là một hôn lễ, mà còn là sợi dây gắn kết sâu sắc với đất nước tưởng chừng xa lạ. Còn với chị Lý, sau nhiều năm lặng lẽ đi tìm một người đồng điệu, hạnh phúc lại đến theo cách bất ngờ nhất - khi chị trở thành cô dâu của một người đàn ông cách xa Việt Nam gần 10.000km.

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức hồi tháng 3 vừa qua.

Hành trình tìm lại những người học trò cũ của mẹ

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Jan cho biết, trước khi đó anh gần như không có bất kỳ hiểu biết nào về Việt Nam. Mọi thứ chỉ bắt đầu vào năm 2023, trong lần trò chuyện với người bạn từng sinh sống 12 năm tại đây. Những câu chuyện về con người, văn hóa và sự đặc biệt của Việt Nam đã khơi dậy trong anh sự tò mò mãnh liệt.

“Tôi từng hỏi mẹ mình có biết gì về Việt Nam không, và bà kể rằng thời Đông Đức, bà đã từng dạy một số học sinh là người Việt”, Jan nhớ lại.

Từ câu chuyện ấy, mẹ anh mang ra những bức ảnh cũ chụp các nam sinh Việt Nam sang Đức học tập cách đây hơn 30 năm. Chính những hình ảnh nhuốm màu thời gian đó đã thôi thúc Jan thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến Việt Nam để tìm lại những người học trò năm xưa của mẹ.

Nhờ mạng xã hội và sự giúp đỡ của bạn bè, Jan đăng bài trong nhóm người Việt từng học tập, sinh sống tại Đức. Chỉ sau hai tuần, một người trong số các học trò cũ của mẹ anh đã liên hệ. Sau đó ít lâu, Jan có chuyến bay đầu tiên đến Việt Nam.

Cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà cô dâu.

Lần đầu đặt chân đến một đất nước xa lạ, đối diện với những gương mặt lạ lẫm, Jan lại có cảm xúc rất đặc biệt. “Một mặt, mọi thứ đều mới mẻ. Nhưng mặt khác, tôi lại có cảm giác như đã quen họ từ rất lâu rồi”, anh nói.

Theo chia sẻ từ các học trò cũ của mẹ Jan, năm đó có khoảng 15 người Việt sang Đức học tập, hiện sinh sống rải rác tại nhiều tỉnh, thành. Riêng tại Hà Nội có 7 người và họ vẫn giữ liên lạc, thường xuyên thăm hỏi nhau. Khi biết Jan muốn gặp lại tất cả, họ sắp xếp một buổi gặp mặt thân mật. Tuy nhiên, một người trong số đó bị đột quỵ không thể tham dự.

“Tôi nhờ một người trong nhóm đưa đến nhà thăm người học trò đang bị bệnh của mẹ”, Jan kể.

Tưởng chừng chỉ là một cuộc gặp gỡ đơn thuần, nhưng chính khoảnh khắc ấy lại mở ra một câu chuyện hoàn toàn khác. Tại xã Hồng Vân (Hà Nội), trong lần đến thăm này, Jan gặp chị Lý - con gái của người học trò cũ. Sự chu đáo, chân thành và ấm áp của cô gái Việt để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng chàng trai người Đức. Và từ cuộc gặp gỡ tưởng như rất tình cờ ấy, một mối nhân duyên bất ngờ bắt đầu.

Nhóm học trò của mẹ Jan đại diện nhà trai đi xin cưới.

Từ con trai của cô giáo đến chàng rể trong một gia đình Việt

Nhớ lại lần đầu gặp vợ, Jan cho biết, đó không phải “tiếng sét ái tình”, nhưng đủ để lại trong anh ấn tượng sâu sắc và mong muốn tìm hiểu. “Tôi không thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng rõ ràng tôi có cảm tình rất đặc biệt. Tôi thích cách gia đình cô ấy gắn bó, quan tâm nhau”, anh chia sẻ.

Về phía chị Lý, khi ấy Jan chỉ là một vị khách đến thăm nhà. Tuy nhiên, sự hiền lành, thân thiện và đặc biệt là hành trình kiên trì tìm lại học trò cũ của mẹ sau hàng chục năm khiến chị ấn tượng. “Tôi thấy anh là người sống rất tình cảm và có trách nhiệm”, chị nói.

Sau cuộc gặp ngắn ngủi, Jan chủ động kết bạn Facebook và nhắn tin. Khi trở về Đức, cả hai vẫn giữ liên lạc qua những câu chuyện giản dị về công việc, gia đình và cuộc sống thường ngày.

Không lâu sau, anh tỏ tình nhưng bị chị từ chối. Dù anh luôn nhiệt tình và quan tâm, chị Lý khi đó vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ tình cảm, họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Cho đến một năm sau, Jan quyết định quay trở lại Việt Nam thêm 1 lần nữa, phần để tìm hiểu về nghề thêu mà anh yêu thích, cũng để xác định cảm xúc của mình với cô gái.

“Tôi muốn biết liệu những gì mình cảm nhận có đủ để đi cùng nhau lâu dài hay không”, anh chia sẻ.

Rào cản ngôn ngữ cũng là một thử thách không nhỏ. Cả hai giao tiếp bằng tiếng Anh, nhưng đôi khi không đủ để diễn đạt trọn vẹn cảm xúc. Anh từng ví von mối quan hệ của họ “giống như hai người câm yêu nhau”.

“Chúng tôi không nói được nhiều, nên tôi dùng cách cảm nhận, để xác định tình cảm mình”, anh nói.

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức theo nghi thức truyền thống của Việt Nam.

Trong khoảng thời gian đó, anh dần nhận ra Lý là người phụ nữ biết quan tâm, chăm sóc gia đình, đặc biệt yêu thương trẻ nhỏ. Điều đó khiến anh càng thêm tin tưởng vào lựa chọn của mình.

Với Lý, sau lần đầu từ chối, lần thứ hai gặp lại, những cuộc trò chuyện đều đặn mỗi ngày, cùng những điểm chung như tình yêu với nghề thêu truyền thống, khiến khoảng cách dần được thu hẹp.

“Tôi thấy anh chân thành, gần gũi như người Việt, lại rất quan tâm đến gia đình tôi. Khi đó, tôi nghĩ mình có thể tin tưởng và đồng hành cùng người này”, chị nói.

Tình yêu của họ không đến nhanh chóng mà được xây dựng một cách chậm rãi, chắc chắn. Mỗi năm Jan sắp xếp về Việt Nam từ 1 đến 2 lần, mỗi lần kéo dài 1 tháng, cả hai không có những buổi hẹn hò lãng mạn dưới ánh nến hay những chuyến đi xa. Họ chủ yếu hẹn hò giản dị nơi làng quê, trên những con đường nhỏ, và trong chính không gian gia đình ấm áp.

“Không có gì quá lãng mạn như phim, nhưng rất thật”, chị Lý nói.

Bố cô dâu (áo xanh) là học trò cũ của mẹ Jan.

Tuy yêu xa nhưng Jan luôn quan tâm, tạo cho chị Lý những điều bất ngờ mỗi ngày lễ, có thể là 1 lá thư cất trong nhà hay một mẫu giấy, đôi khi là nhờ bạn ở Việt Nam gửi đến chị món quà. Dù bận rộn, cả hai vẫn giữ thói quen nhắn tin mỗi ngày.

Một buổi tối cách đây khoảng một năm, trong lần đi bộ cùng nhau trong đường làng, Jan cầu hôn và nhận được cái gật đầu đồng ý của Lý. Sau đó chàng trai trở về Đức. Không lâu sau, chị Lý bất ngờ nhận được bộ hồ sơ anh gửi về thủ tục xin kết hôn với người nước ngoài.

“Lúc đó tôi thực sự xúc động. Anh ấy không chỉ nói lời cầu hôn, mà đang làm mọi thứ để chúng tôi có thể đến được với nhau”, chị chia sẻ.

Quyết định gắn bó với một người nước ngoài không phải điều dễ dàng với chị Lý. Người phụ nữ đắn đo rất nhiều, đặc biệt khi đang có gia đình và công việc ổn định tại Việt Nam. Ban đầu, bố chị cũng băn khoăn, nhưng sau thời gian tiếp xúc, ông dần quý mến chàng rể tương lai.

Mẹ của Jan bên kia bán cầu cũng viết thư cho gia đình bày tỏ về niềm vui và mong muốn cặp đôi nên vợ chồng.

Tháng 3 năm nay đám cưới của cặp đôi diễn ra theo nghi thức truyền thống của Việt Nam. Người đàn ông Đức bày tỏ sự yêu thích sâu sắc với văn hóa Việt Nam, đặc biệt là văn hóa gia đình.

“Tôi không muốn đến một đất nước như một du khách. Tôi muốn hiểu cách người ta sống và trở thành một phần của nó”, anh nói.

Bố mẹ Jan vì tuổi cao, sức khoẻ yếu không thể có mặt tại đám cưới, những học trò cũ của bà đã đứng ra đại diện nhà trai đến xin dâu.

“Dù chưa thể gặp bố mẹ chồng, nhưng tôi vẫn có một đám cưới tuyệt vời”, chị Lý chia sẻ.

Cặp đôi dự kiến sẽ sang Đức tổ chức đám cưới trong thời gian tới.

Trong cuộc sống hôn nhân, điều chị Lý trân trọng nhất là sự sẻ chia. “Anh không phân biệt việc nhà là của ai. Từ nấu ăn đến chăm sóc gia đình, anh đều làm cùng tôi”, chị nói. Dù đôi lúc có khác biệt văn hóa, Jan luôn là người chủ động làm lành, kiên nhẫn và nhường nhịn.

Trở thành chàng rể Việt, Jan cho rằng đó là cái duyên đưa anh đến một cuộc sống mới. Anh đặc biệt ấn tượng với sự gắn kết của gia đình Việt - nơi nhiều thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà. “Ở châu Âu, điều này gần như không còn. Tôi thấy mình may mắn khi không chỉ có một người vợ Việt Nam, mà còn có cả một gia đình lớn”, anh chia sẻ.

Sau khi kết hôn, họ vẫn duy trì mối quan hệ yêu xa. Jan trở về làm việc trong lĩnh vực quản lý di sản và bảo tàng tại Đức, còn chị Lý tiếp tục ở Việt Nam học tiếng Đức. Cả hai dự định sẽ tổ chức thêm một lễ cưới tại Đức trong thời gian tới, và họ sẽ bắt đầu cuộc sống mới tại quê hương của anh.

Chia sẻ với Dân trí, ông Lê Công Cương - học trò cũ của mẹ Jan - cho biết, được sự ủy quyền của cô giáo tại nước Đức xa xôi, ông cùng nhóm bạn đứng ra đại diện nhà trai làm thủ tục xin cưới cho cặp vợ chồng theo nghi thức của Việt Nam.

