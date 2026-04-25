Chủ quán Hà Nội bất ngờ khi vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc ghé thưởng thức sầu riêng

Ăn thịt xiên nướng

Đang thoăn thoắt nướng thịt xiên cho khách, chị Đoan Trang (phố Tô Tịch, Hà Nội) bất ngờ nhìn thấy đoàn của Tổng thống Hàn Quốc cùng Phu nhân dạo bước quanh khu phố cổ.

Trong khi cả đoàn di chuyển, mọi hoạt động giao thông và sinh hoạt diễn ra bình thường. Nhìn thấy khách quý, người dân đổ dồn ánh mắt quan sát, tranh thủ quay lại video làm kỷ niệm.

Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc trả tiền sau khi ăn thịt xiên nướng (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Vài phút sau, cả đoàn dừng lại trước quán, ngỏ ý mua thịt xiên nướng để thưởng thức. Lúc đó, mẻ hàng đầu tiên vừa hết, chị Đoan Trang chỉ còn hai xiên thịt.

Hương thơm lan tỏa khiến đoàn tuỳ tùng quyết định gọi thêm 5 xiên nữa và sẵn sàng chờ đợi. Người phụ nữ nhanh tay trở đều từng que tre, chăm chút để thịt chín đều hai mặt.

"Tổng thống Lee Jae Myung ân cần đưa thịt xiên cho Phu nhân thưởng thức rất tình cảm. Mọi người trong đoàn đều khen món ăn ngon", chị Đoan Trang nhớ lại câu chuyện tối 23/4.

Bên cạnh bếp nướng, chiếc máy ép nước mía giản dị cũng thu hút sự chú ý của vị Tổng thống. Ông gọi một cốc không đá, cùng Phu nhân thưởng thức ngay tại quán.

"Tôi chưa từng nghĩ quán nhỏ của mình lại có một ngày được đón những vị khách đặc biệt như vậy. Thịt xiên nướng hay nước mía là đồ ăn đường phố vẫn được Tổng thống và Phu nhân lựa chọn khiến tôi xúc động", chị chia sẻ.

Chị Đoan Trang bán thịt xiên nướng đã lâu năm. Sau một thời gian nghỉ kinh doanh, người phụ nữ mở hàng trở lại từ năm 2023. Mỗi ngày, quầy của chị bán khoảng 5kg thịt. Nhiều khách du lịch đến từ Hàn Quốc thích mua xiên nướng mỗi khi đi dạo phố cổ.

Chị Đoan Trang cảm thấy vinh dự khi được Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân ghé ăn thịt xiên nướng (Ảnh: Trần Thành Công).

"Tuy quầy hàng nhỏ nhưng tôi tâm niệm phải bán hàng có tâm, lựa chọn thịt sạch, rõ nguồn gốc mới có thể giữ chân được khách hàng", chị bày tỏ.

Thưởng thức sầu riêng

Thưởng thức xong món thịt xiên nướng và nước mía, cả đoàn di chuyển sang quầy hàng bán sầu riêng của chị Nguyễn Thị Chiên.

Đến nay, người phụ nữ chưa quên được cảm giác bất ngờ xen lẫn niềm tự hào khi được phục vụ hai vị khách quý.

Tổng thống và Phu nhân thưởng thức sầu riêng (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo chị Chiên, thông qua báo chí, gia đình biết phái đoàn cấp cao của Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Vợ chồng không bao giờ nghĩ có cơ hội tiếp đón Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân.

"Chúng tôi không biết bất cứ thông tin nào về lịch trình đi dạo phố cổ của Tổng thống và Phu nhân. Khoảnh khắc cả đoàn dừng lại mua sầu riêng, tôi không dám tin là sự thật", người phụ nữ cho biết.

Sau phần giới thiệu của chị Chiên, Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân cầm thìa thưởng thức múi sầu riêng một cách ngon lành. Sau đó, hai vị khách vui vẻ mời một số trợ lý ăn cùng.

Phu nhân Hàn Quốc cầm quả sầu riêng chụp ảnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước khi đoàn rời đi, nữ chủ quán mong muốn muốn miễn phí suất sầu riêng. Tuy nhiên, Phu nhân Kim Hae Kyung từ chối.

"Phu nhân tự tay mở ví trả 570.000 đồng. Tôi cảm nhận được sự vui vẻ, thân thiện của Tổng thống và Phu nhân", chi Chiên nhớ lại.

Gần 22h, khi quầy hàng chuẩn bị đóng cửa, một thành viên trong đoàn quay lại quầy hàng của chị Chiên mua một quả mang về.

Hình ảnh đoàn của Tổng thống Hàn Quốc ghé ăn sầu riêng được chia sẻ, trong ngày 24/4, nhiều vị khách tìm đến hỏi thăm vợ chồng chị Chiên.

Được biết, nữ chủ quán quê gốc Vĩnh Phúc, lấy chồng rồi làm dâu ở phố cổ. Chị nối nghiệp kinh doanh hoa quả dầm của mẹ chồng. Khoảng 10 năm trở lại đây, vợ chồng nhập thêm sầu riêng để bán, thu hút nhiều khách nước ngoài.

Chị Chiên cho biết, hàng ngày, có nhiều khách Hàn Quốc cũng đến quán để mua xoài, sầu riêng (Ảnh: Trần Thành Công).

"Khách Hàn Quốc thường thích 3 loại trái cây của Việt Nam là xoài, măng cụt và sầu riêng", chị cho biết.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24/4.

Chiều 24/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Trước đó, tối 23/4, Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân đã dành thời gian đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, ăn kem, thưởng thức phở và tham quan khu vực phố cổ, hoà vào nhịp sống của người dân Hà Nội.