Mất phanh khi đổ đèo: 3 sai lầm "chí mạng" và kỹ năng sống còn phải biết

Theo Công an Lào Cai, nơi xảy ra vụ tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm 2 đoạn cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%. Khi đi qua đỉnh dốc và xuống đoạn dốc dài cong cua, xe khách lao nhanh do hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực, sau đó trôi tự do và đâm vào hộ lan đường rồi lật ngửa.

Chiếc xe khách gặp nạn ở khúc cua tay áo trên quốc lộ 174, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai (Ảnh: Hoàng Đức).

Rơi vào tình huống xe mất phanh khi đổ đèo, nếu không có đường lánh nạn thì tài xế hầu như không thể làm gì để cứu vãn, trừ việc cố dựa vào ta luy dương và cầu may. Vậy làm thế nào để tránh tình trạng này là điều được nhiều người quan tâm.

Trước tiên, cần có sự chuẩn bị tốt. Trước mỗi chuyến đi dài nói chung và đi đường đèo dốc nói riêng, tài xế cần chú ý bảo dưỡng xe, kiểm tra hệ thống phanh, lốp, cần gạt nước, cảm biến, áp suất lốp, dầu phanh, dầu trợ lực lái, nước làm mát, hệ thống đèn… để đảm bảo chúng hoạt động đúng theo thiết kế.

Thứ hai, khi ở trên đường, tài xế cần đi đúng tốc độ cho phép, chú ý quan sát đường quan sát biển báo và giữ khoảng cách an toàn, chỉ vượt khi có đủ khoảng trống và tầm quan sát cần thiết; luôn dùng xi-nhan và còi khi xin vượt.

Hãy chú ý giữ sự bình tĩnh sau tay lái, tránh để tâm lý bực bội khi có một xe “chạy như rùa bò” phía trước suốt một đoạn dài xui khiến mình vượt ẩu. Đặc biệt, tuyệt đối không vượt, cắt cua ở những nơi có vạch kẻ liền, vì đây là những vị trí khuất tầm nhìn, dễ xảy ra tai nạn.

Khi đủ điều kiện an toàn và ở nơi được phép vượt, tài xế nên đánh lái ôm cua tròn, không lấn sang phần đường ngược chiều và cũng không nên bám sát vạch kẻ tim đường. Tại những khúc cua, đoạn đường nhiều xe máy lưu thông, nếu lái xe bám sát vạch chia đường sẽ rất dễ xảy ra va chạm.

Thứ ba là kỹ thuật phanh. Việc giữ phanh liên tục khi đổ đèo sẽ khiến phanh chịu áp lực rất lớn, dễ bị nóng, gây mòn má phanh, cháy phanh, mất phanh. Lời khuyên của các tài xế lâu năm là khi đổ đèo cần sử dụng phanh động cơ bằng cách chuyển xe về số thấp, chỉ đạp phanh dứt khoát trong tình huống cần thiết, không rà phanh lâu.

Lên dốc số nào xuống dốc số đó là nguyên tắc cơ bản mà tài xế cần nắm rõ. Hầu hết xe ô tô đời mới hiện nay được trang bị hệ thống số tự động thay vì số sàn, nhưng cả hai loại xe đều được hỗ trợ chức năng phanh động cơ khi xuống dốc.

Trên xe số tự động, ngoài số D, còn có các vị trí đã được đánh số 3-2-1, dấu (+) và (-), hay L, S, M dùng để phanh động cơ khi xe xuống dốc.

Khi xuống dốc gặp mặt đường trơn trượt, tài xế nên nhấp nhả phanh từ từ, thay vì đạp hết chân phanh, dễ dẫn tới hiện tượng bó phanh, mất lái, xe bị văng mạnh sang một bên.

Ngoài ra, việc đánh lái gấp hoặc phanh gấp ở khúc cua có thể làm xe mất cân bằng, dẫn tới nguy cơ lật, nhất là với các xe có tải trọng lớn hoặc bị lệch tải.

Chúc các bạn lái xe an toàn!