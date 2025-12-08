Làm rõ vụ ô tô con bất ngờ lao lên vỉa hè tông trúng 3 người

Ngày 8/12, lãnh đạo phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết công an đang làm rõ vụ việc một ô tô con bất ngờ lao lên vỉa hè, tông 3 người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h40 ngày 7/12, trước một nhà hàng trên đường Lê Hồng Phong, phường Nam Đông Hà.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Người dân cung cấp).

Thời điểm trên, tài xế V.N.H. (SN 2000, trú tại phường Nam Đông Hà) điều khiển ô tô con biển số 74A-350.xx. Sau khi lùi xe một đoạn, bất ngờ tài xế tăng tốc về phía trước, lao lên vỉa hè và tông 3 người bị thương.

Ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè tông 3 người bị thương (Clip: Người dân cung cấp).

Sau pha va chạm, ô tô con lật nghiêng, tài xế H. mở cửa thoát ra ngoài rồi xảy ra xô xát với một số người có mặt tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, trước thời điểm xảy ra sự việc, một số người đứng trước nhà hàng trên đường Lê Hồng Phong, phường Nam Đông Hà có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.