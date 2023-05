Cô thợ trang điểm... bằng chân, làm mẹ đơn thân hút chàng trai từ Nhật

(Dân trí) - Trải qua một lần thất bại trong tình yêu, Vy nguyện một mình nuôi con suốt đời. Cho đến khi cô gặp được mảnh ghép phù hợp, cô thợ trang điểm nổi tiếng cõi mạng mới nhận ra tình yêu thương chân thật.

Giờ làm lễ cưới bắt đầu, Phan Tường Vy (28 tuổi, ngụ tại TP Đà Lạt) nắm tay anh Nguyễn Tấn Việt (28 tuổi) bước vào lễ đường. Đôi bàn tay yếu ớt, co rút, dị tật từ nhỏ, Vy run run cố giữ bó hoa nhỏ trước ngực mà nước mắt cứ chực rơi. Dù đã có một con trai nhưng đây là lần đầu Vy có đám cưới đúng nghĩa.

Phía dưới, bạn bè ai nấy cũng vỗ tay ran cả hội trường. Khoảnh khắc đó, Vy cứ lâng lâng không nghĩ đây là sự thật. Cô gái "làm mọi thứ bằng chân" nổi tiếng, nay đã có người nguyện nắm tay, chăm sóc cả đời.

"Đâu ai cấm mình đẹp và làm đẹp!"

Năm 8 tuổi, Tường Vy trải qua cơn sốt co giật. Sau một tháng, bệnh tình của cô bé Vy ngày càng trở nặng. Đôi bàn tay yếu ớt, có dấu hiệu co rút, teo dần lại, gần như không còn cảm giác. Các ngón tay co cứng khiến Vy không cầm nắm được nữa.

Bố mẹ Vy tìm mọi cách chạy chữa cho con nhưng bệnh không khỏi. Năm 12 tuổi, cô bé Vy và gia đình đã từng rất kỳ vọng vào 2 cuộc phẫu thuật do bác sĩ nước ngoài thực hiện nhưng rồi sau đó, tiến triển cũng không mấy khả quan.

"Còn nhỏ, chưa ý thức nhiều về bệnh, tôi thấy cũng vô tư thôi. Tay không dùng được nên thời gian đầu hơi bất tiện nhưng tôi đã dần tìm cách tập làm quen", Vy bộc bạch.

Từ sau trận sốt năm 8 tuổi đó, Vy đã luyện tập để rồi những bức tranh, nét chữ vẫn đến với cô bé, bằng chân. Dần dần, cô gái sử dụng chân cho mọi hoạt động, từ sinh hoạt cá nhân đến phụ bố mẹ làm công việc nhà. Sớm quen, Vy thành thạo và đôi chân cũng phản xạ nhạy hơn, thay thế trọn vẹn cho đôi tay lúc nào không hay.

Đến năm 13 tuổi, khi dần có đủ nhận thức, đôi lúc cô thiếu nữ cảm thấy ngại ngùng vì bản thân khác các bạn đồng trang lứa. Sự tự ti dần khiến Vy muốn giấu mình đi, luôn mặc áo dài tay, để che đi phần khuyết điểm của cơ thể. Ánh mắt tò mò, ái ngại của mọi người cũng làm cho Vy trở nên rụt rè hơn, nhất là đối với người khác giới.

"Vì là con gái, còn bị thế này nên tôi rất ngại. Mỗi khi đi qua các bạn nam, tôi cố đi thật nhanh vì sợ bị châm chọc", Vy nói.

Có những đêm, Vy đã nghĩ "hay là chết đi cho xong". Thế nhưng, guồng suy nghĩ đó lập tức biến mất khi cô nhớ đến việc bố mẹ đã yêu thương, chăm sóc mình ra sao suốt bao năm.

"Lúc đó tôi mới ngộ ra, không phải chỉ người nguyên vẹn, hoàn hảo mới còn quyền đẹp. Người phụ nữ nào cũng xứng đáng được yêu thương, được làm mọi thứ mình thích. Sự đồng cảm là thứ tôi cần chứ không phải sự thương hại, bố thí của bất kỳ ai", Vy chia sẻ.

Ở độ tuổi dậy thì, Vy cũng ý thức việc làm đẹp hơn. Cô gái tập tành trang điểm bằng chân, bắt đầu từ những nét tô nguệch ngoạc, vụng về. Nhờ nhìn mẹ trang điểm cho khách hàng mỗi ngày, cô gái trẻ quan sát kỹ rồi học theo, hoàn thiện các bước, kỹ thuật.

Có năng khiếu, đã từng tham gia lớp vẽ của họa sĩ nên Vy càng đam mê với lĩnh vực trang điểm, làm đẹp. Cô gái dần chủ động lên mạng xã hội học, tham khảo cách trang điểm của chuyên gia nước ngoài.

Lên cấp 3, ý thức bản thân luôn phải cố gắng vì "không giống ai", Tường Vy nỗ lực 200% để đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Sau đó, cô đã trúng tuyển ngành Thiết kế đồ họa ở Đại học Văn Lang (TPHCM).

Vừa học cô gái vừa tập kinh doanh online để phụ giúp kinh tế gia đình. Từ những buổi livestream (phát trực tiếp) chỉ vài người xem, Vy dần thu hút được sự chú ý, ủng hộ từ cộng đồng mạng qua câu chuyện cuộc đời mình. Có đôi lần lướt thấy những bình luận tiêu cực, Vy vờ như không quan tâm.

"Người ta nói tôi bị tật rồi sao không an phận mà còn trang điểm làm màu, để tóc, ăn mặc không phù hợp. Nhưng tôi nghĩ đâu có ai cấm mình đẹp và làm đẹp, vì bản thân, chẳng cần để tâm đến lời nói của ai", cô gái bộc bạch.

Cô thành thục và có thể kiếm tiền tự lo cho bản thân từ công việc trang điểm bằng chân đó.

Quyết định làm mẹ đơn thân

Năm 22 tuổi, Vy phải lòng một chàng trai và cả hai đến với nhau bằng tình yêu. Câu chuyện cổ tích tưởng chừng chỉ có trong mơ, Vy đã hạnh phúc vì có người yêu thương mình. Được mọi người xung quanh ủng hộ, Vy cảm giác mình đã có tất cả.

Thế nhưng, mối tình này cũng sụp đổ vì dần dà, cả hai không tìm được tiếng nói chung. Một tháng sau khi chia tay, Vy phát hiện mình có thai.

"Lúc đó tôi hoảng lắm vì thai đã được 16 tuần tuổi rồi, không biết phải làm sao. Tôi có nhắn tin báo cho bạn trai biết, nhưng người ta lại kêu tôi bỏ đứa bé vì công việc chưa ổn định, không thể chăm lo sau này", Vy nhớ lại.

Thất vọng và hụt hẫng, cô gái 9X gạt nước mắt, quyết định một mình nuôi con. "Quen nhiều người rồi chẳng đi đến đâu, tôi cũng hiểu chẳng dễ dàng gì có được một đám cưới trọn vẹn. Người bình thường còn khó, huống chi là tôi…", Vy nghẹn ngào.

Trước đây, bác sĩ từng thông báo Vy sẽ sinh khó vì bị ảnh hưởng sau những lần phẫu thuật trị bệnh. Thế nhưng, vì quá thương đứa con trong bụng, Vy bất chấp sự nguy hiểm tính mạng, vẫn quyết định sinh con.

Ngày em bé chào đời là lúc Vy cảm thấy vừa mừng, vừa lo. Nhìn bé trai đỏ hỏn cạnh bên, Vy chạnh lòng nghĩ đến ngày tháng sắp tới.

Hai ngày sau mổ, Vy mới ngồi dậy và tập đi được. Vì phải sử dụng chân cho hầu hết mọi sinh hoạt, vết mổ đẻ cũng bị tác động, âm ỉ khó lành. Thời gian đầu, Vy loay hoay tìm cách chăm con bằng chân.

"Trước đây, nhờ phụ mẹ chăm em và cũng có thời gian cùng các nữ tu trong tu viện chăm các bé sơ sinh bị bỏ rơi nên có thể nói tôi làm quen với việc chăm con rất nhanh. Ngoài ra, nhờ sự hỗ trợ của mẹ, tôi cũng đỡ được phần nào", Vy nói.

Dường như thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, con trai Vy hiếm khi quấy khóc, lại rất háu ăn, dễ nuôi. Bé cũng ngoan ngoãn, chịu chơi một mình khi mẹ và bà ngoại có việc bận.

Chăm con từ nhỏ cho đến lớn, nhiều người không khỏi kinh ngạc khi xem những đoạn clip Vy ru ngủ, tắm, mặc quần áo, cho con ăn... hoàn toàn bằng chân. Nhìn người mẹ chật vật nhưng những thao tác thuần thục khiến em bé không những không quấy khóc mà còn tỏ ra rất dễ chịu, ai cũng phục Vy.

Hiểu rằng bản thân phải chăm lo đầy đủ cho con, Vy lao đầu vào công việc. Ngoài giờ livestream mỗi ngày, Vy còn bán mỹ phẩm để kiếm thêm thu nhập.

Không đồng ý sẽ mất anh luôn, đồng ý có thể mất... trễ hơn một chút

Trải qua không ít biến cố, Vy đã không còn mặc cảm nhưng thầm nghĩ sẽ không yêu đương, nghĩ đến chuyện nam nữ nữa. "Ngay từ nhỏ, tôi cũng tự hiểu chắc không có ai yêu mình suốt đời đâu. Người bình thường còn khó tìm hạnh phúc, tôi thì... miễn bàn. Tôi còn nói với mẹ sẽ không lấy chồng, làm mẹ đơn thân cũng được, có được mụn con đã là hạnh phúc lớn nhất", cô gái tâm niệm.

Thế nhưng, trong một lần livestream, Vy vô tình gặp được định mệnh đời mình - người chồng hiện tại.

Vy nhớ lại, thời điểm đó Tấn Việt hay vào xem nội dung livestream của cô như bao người khác. Thỉnh thoảng, chàng trai lại vào nhóm trêu chọc, đưa "tín hiệu" có cảm tình với cô nhưng Vy không mấy bận tâm.

Tháng 7/2022, thông qua những cuộc trò chuyện và sự kết nối từ các thành viên trong nhóm chat, cả hai có cơ hội trò chuyện với nhau nhiều hơn. "Càng nói chuyện càng thấy hợp, anh ấy luôn làm cho tôi cảm thấy vui. Vì bận livestream, tôi không có nhiều thời gian, nhưng hễ rảnh là anh ấy liền gọi điện", Vy kể.

Sau 2 tháng tìm hiểu, Tấn Việt ngỏ lời với Vy. "Lúc đó tôi ngạc nhiên lắm. Mặc dù có cảm tình nhưng tôi chỉ muốn dừng ở mức tình bạn, một người bạn thân khác giới", cô gái chia sẻ.

Thấy Vy do dự, Việt liền nói: "Anh cho Vy một tháng để suy nghĩ. Nếu Vy không đồng ý, anh sẽ hoàn toàn biến mất không dấu vết".

Sợ mất chàng trai mà mình quý mến, Vy thầm nghĩ: "Nếu không đồng ý thì sẽ mất, nhưng đồng ý thì sau này rồi cũng chia tay, cũng sẽ mất anh. Nhưng thế thì mất... trễ hơn được một chút".

Chính thức quen nhau từ tháng 9/2022, khi Tấn Việt còn làm việc ở Nhật. Chàng trai không thôi ngóng chờ ngày về với người con gái mình yêu.

Cuối năm 2022, Việt quyết định bỏ công việc mơ ước ở Nhật, về Việt Nam hỏi cưới Vy. Những tưởng sẽ phải ra sức thuyết phục, nhưng gia đình Việt lại hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ của chàng trai với cô gái đặc biệt.

"Không ngờ mẹ của Việt biết tôi rất rõ, thông qua những đoạn clip livetream trên mạng xã hội. Riêng chỉ có bố của anh là không biết. Khi nghe Việt trình bày, ông khá sốc nhưng cũng không phản đối mà chỉ lo lắng, dù vẫn mong cả hai hạnh phúc", Vy nói.

Lần đầu được gặp con trai Vy, Việt đôi lúc khá lúng túng, ngại ngùng. Song, không lâu sau hai chú cháu đã trở thành thân thiết. "Thậm chí con trai tôi còn thân với anh ấy hơn mẹ. Nhiều lúc tôi trêu 'đánh ba', 'ba là của mẹ' thì con khóc và đòi ba rất nhiều. Tôi tin rằng con nít không biết nói dối, chỉ khi người lớn đối xử tốt thì con mới quý mến như vậy", cô gái nghĩ.

Tuy nhiên, không vì yêu thương mà Việt cưng chiều bé quá mức. Đôi lúc, chàng trai cũng làm đúng vai trò người cha, nghiêm khắc hướng dẫn con trai.

Thỉnh thoảng, gia đình 3 người cũng có những kỷ niệm đáng nhớ khi cùng nhau đi chơi đó đây. Đối với Vy, trải qua nhiều vất vả, vấp ngã đủ khiến cô gái cảm thấy mãn nguyện với hạnh phúc hiện tại.

"Dù cuộc đời có khiến bạn gục ngã bao nhiêu lần, chỉ cần biết đứng lên thì cơ hội khác sẽ đến. Mong ước lớn nhất của tôi lúc này chính là cố gắng duy trì công việc thật ổn định, để có thể chăm lo cho gia đình", Vy hi vọng.

Nội dung: Nguyễn Vy

Ảnh: Nhân vật cung cấp

23/05/2023