Nam thanh niên bị khởi tố tội hiếp dâm, lại tiếp tục đi trộm cắp

Ngày 10/3, Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) thông tin, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Khánh Phương (SN 2008, trú tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, ngày 3/3, Phương đột nhập vào nhà anh Đ.H.L. (SN 1989, trú cùng địa phương, buôn bán quán tạp hóa) trộm cắp nhằm lấy tiền tiêu xài.

Đặng Khánh Phương (Ảnh: Viện kiểm sát cung cấp).

Khi đi qua phòng ngủ nhà anh L., Phương thấy trên tủ gỗ có 2 con lợn đất nên lấy trộm. Phương lấy lợn về đập vỡ, thấy bên trong có hơn 9 triệu đồng. Số tiền trộm được Phương chơi điện tử hết 30.000 đồng, số còn lại mang đi cất giấu.

Sau khi bị hại trình báo, Công an xã Tùng Lộc triệu tập làm việc đối với Đặng Khánh Phương. Tại đây, nam thanh niên khai nhận hành vi phạm tội.

Theo cơ quan chức năng, Đặng Khánh Phương trước đó bị Công an huyện Can Lộc (cũ) khởi tố về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ án đang được Công an xã Tùng Lộc tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.