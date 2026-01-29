Hệ điều hành Windows 11 của Microsoft đã chính thức đạt cột mốc 1 tỷ người dùng chỉ sau 1.576 ngày ra mắt, một thành tích ấn tượng khi so sánh với Windows 10, vốn cần tới 1.706 ngày để đạt được con số tương tự.

Điều này đánh dấu một bước tiến đáng kể cho Windows 11, vốn từng đối mặt với nhiều hoài nghi về khả năng kế nhiệm thành công người tiền nhiệm.

Windows 11 hiện đã vượt qua con số 1 tỷ thiết bị hoạt động (Ảnh: The Verge).

Giám đốc điều hành Microsoft, Satya Nadella, đã xác nhận thông tin này trong một cuộc họp gần đây: “Windows vừa đạt được một cột mốc lớn khi có 1 tỷ người dùng Windows 11. Mức độ tăng trưởng đạt 45% so với cùng kỳ năm ngoái”.

Theo nhận định của tờ The Verge, sự tăng trưởng mạnh mẽ của Windows 11 trong quý vừa qua có liên quan mật thiết đến việc Microsoft chính thức ngừng hỗ trợ cho Windows 10.

Mặc dù đạt được thành công về mặt số lượng người dùng, Microsoft vẫn còn nhiều việc phải làm để hoàn thiện Windows 11. Các bản cập nhật gần đây của hệ điều hành này liên tục gặp phải nhiều lỗi nghiêm trọng, gây xung đột hệ thống và ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm người dùng.

Chỉ vài ngày sau khi bản cập nhật bảo mật tháng 1 gây ra hàng loạt rắc rối như lỗi đăng nhập và sự cố tắt máy, Microsoft đã nhanh chóng tung ra bản vá. Tuy nhiên, các vấn đề vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Bản vá bảo mật đầu năm của Microsoft đã vô tình đẩy hàng triệu máy tính trên toàn cầu vào tình thế khó khăn, với các lỗi nghiêm trọng từ việc không thể đăng nhập từ xa cho đến tình trạng máy tính "không chịu ngủ yên".

Dù đã có những phản ứng kịp thời, danh sách lỗi vẫn chưa dừng lại. Microsoft hiện vẫn giữ im lặng trước ba vấn đề lớn khác mà người dùng đang báo cáo, bao gồm hình nền máy tính đột ngột đặt lại thành màu đen, ứng dụng Outlook Classic bị treo và lỗi File Explorer.