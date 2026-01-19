Bản cập nhật Windows gây lỗi hàng loạt, người dùng cần làm gì?

Máy tính Windows đang gặp nhiều sự cố sau bản cập nhật bảo mật vừa qua (Ảnh: CTV).

"Cơn ác mộng" sau bản cập nhật

Bản vá bảo mật đầu năm của Microsoft đang vô tình đẩy người dùng vào thế khó. Hàng triệu máy tính trên toàn cầu đã gặp phải những lỗi nghiêm trọng, từ việc không thể đăng nhập từ xa cho đến những chiếc máy tính "không chịu ngủ yên".

Theo xác nhận từ Windows Latest, Microsoft đã chính thức phát hành các bản vá lỗi "ngoài luồng" để xử lý hai trong số các vấn đề nhức nhối nhất hiện nay.

Đầu tiên là sự cố kết nối Remote Desktop gây ảnh hưởng nặng nề đến người dùng Windows 11 phiên bản 24H2 và 25H2 (phiên bản cập nhật), khiến quá trình xác thực trên Windows App bị gián đoạn; vấn đề này hiện đã được khắc phục thông qua bản vá KB5077744.

Song song đó, lỗi không thể tắt máy hoặc ngủ đông trên các dòng máy cũ chạy Windows 11 23H2 - nơi thiết bị tự động khởi động lại một cách bất thường thay vì vào chế độ Hibernate do xung đột với tính năng Secure Launch - cũng đã có lời giải với bản cập nhật KB5077797.

Chưa thể khắc phục hoàn toàn

Tuy nhiên, dù những lỗ hổng vận hành cơ bản này đã khắc phục, người dùng vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm khi hệ sinh thái Windows vẫn đang phải đối mặt với những “mảng tối” khác chưa có lời giải chính thức.

Mặc dù đã có những phản ứng kịp thời, nhưng tin buồn là danh sách lỗi vẫn chưa dừng lại ở đó. Microsoft hiện vẫn giữ im lặng trước ba vấn đề lớn khác mà người dùng đang báo cáo bao gồm màn hình đen bí ẩn - hình nền máy tính đột ngột bị đặt lại thành màu đen xì, Outlook Classic bị treo và lỗi file Explorer.

Theo các chuyên gia khuyến cáo, nếu Outlook của bạn bị treo, hãy thận trọng khi "buộc đóng" (Force Restart) ứng dụng, vì điều này có thể gây tổn hại đến cơ sở dữ liệu email. Chính vì thế, người dùng hãy kiên nhẫn chờ bản vá chính thức cho Outlook trong vài ngày tới.

Để bảo vệ thiết bị và khôi phục sự ổn định, người dùng Windows 11 được khuyến cáo tải xuống các bản cập nhật tương ứng thông qua Microsoft Update Catalog.

Đầu tiên, bạn hãy kiểm tra phiên bản Windows máy tính trong phần Settings - System - About để chọn đúng bản tải về để cập nhật.