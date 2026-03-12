Những lý do nên và không nên mua MacBook Neo giá rẻ

MacBook Neo lên kệ với giá khởi điểm 16,5 triệu đồng cho phiên bản ổ cứng 256GB và 19 triệu đồng cho bản ổ cứng lưu trữ 512GB.

Tuy nhiên, để có được mức giá này, Apple cũng đã phải đánh đổi bằng cách cắt giảm nhiều tính năng và giảm cấu hình trên MacBook Neo so với các phiên bản MacBook khác. Vậy MacBook Neo phù hợp với ai và bạn có nên mua sản phẩm này hay không?

Những lý do không nên mua MacBook Neo

Màn hình kích thước nhỏ

Khác với MacBook Air có tùy chọn màn hình 13,6 inch hoặc 15 inch, MacBook Neo chỉ có tùy chọn màn hình kích thước khá nhỏ là 13 inch.

MacBook Neo chỉ có tùy chọn màn hình 13 inch (Ảnh: Cnet).

Ngoài ra, màn hình MacBook Neo cũng không hỗ trợ True Tone (công nghệ tự điều chỉnh màu sắc theo ánh sáng môi trường xung quanh để hình ảnh trông tự nhiên hơn) và không có màn hình nano-texture để giúp chống lóa tốt hơn.

Dung lượng bộ nhớ RAM chỉ 8GB

MacBook Neo chỉ trang bị bộ nhớ RAM dung lượng 8GB, đi kèm tùy chọn ổ cứng lưu trữ 256GB hoặc 512GB.

RAM là một trong những thành phần quan trọng nhất ảnh hưởng đến hiệu suất của laptop. Ở thời điểm hiện tại, bộ nhớ RAM dung lượng 8GB được xem là tiêu chuẩn trên phân khúc laptop giá rẻ.

MacBook Neo chỉ có bộ nhớ RAM 8GB, khiêm tốn ở thời điểm hiện tại (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, công nghệ luôn phát triển và các phần mềm luôn đòi hỏi nhiều tài nguyên hệ thống hơn để hoạt động, đặc biệt ngày càng nhiều phần mềm tích hợp thêm trí tuệ nhân tạo, vốn đòi hỏi nhiều bộ nhớ RAM để hoạt động. Đến thời điểm đó, bạn sẽ nhận ra RAM 8GB là quá ít để chiếc laptop của mình có thể hoạt động mượt mà, kể cả khi đó là một chiếc MacBook.

Apple đã từng tự tin tuyên bố rằng MacBook trang bị bộ nhớ RAM 8GB vẫn có hiệu suất tương đương bộ nhớ RAM 16GB trên laptop chạy Windows. Tuy nhiên, những trải nghiệm thực tế cho thấy MacBook sử dụng bộ nhớ RAM 8GB thường xuyên bị "hụt hơi" khi chạy các tác vụ nặng và không thể so sánh với hiệu suất của bộ nhớ RAM 16GB.

Bên cạnh đó, việc chỉ trang bị ổ cứng lưu trữ dung lượng 256GB hoặc 512GB mà không có tùy chọn từ 1TB trở lên cũng là một điểm trừ của chiếc laptop này.

Về cơ bản, cấu hình của MacBook Neo là cấu hình của một chiếc laptop sử dụng trong ngắn hạn, không phải là sản phẩm có thể sử dụng lâu dài khi các phần mềm ngày càng nặng và đòi hỏi cấu hình ngày càng cao.

Chỉ sử dụng chip di động A18 Pro

MacBook Neo sử dụng chip A18 Pro, với 6 lõi xử lý trung tâm và 5 lõi xử lý đồ họa. Đây là chip được trang bị trên iPhone 16 Pro và 16 Pro Max được ra mắt vào năm 2024.

Apple đã mang con chip di động A18 Pro từ iPhone 16 Pro lên MacBook Neo (Ảnh: Instagram).

MacBook Neo chỉ sử dụng chip đời cũ dành cho di động, thay vì chip dòng M được tối ưu dành cho máy tính, do vậy người dùng sẽ khó đòi hỏi chiếc laptop này có khả năng xử lý các tác vụ nặng.

MacBook Neo bị cắt giảm nhiều tính năng cơ bản

Apple cũng đã cắt giảm nhiều tính năng cơ bản để giúp giảm giá MacBook Neo.

Đầu tiên là phần đèn nền trên bàn phím, nghĩa là người dùng sẽ phải mò mẫm gõ phím trên MacBook Neo nếu sử dụng trong bóng tối.

MacBook Neo không có đèn nền bàn phím và chuột cảm ứng cũng không có công nghệ Force Touch (Ảnh: Gizmodo).

Chiếc laptop này cũng không được trang bị cổng sạc MagSafe cũng như cổng kết nối Thunderbolt tốc độ cao, thay vào đó MacBook Neo chỉ có 2 cổng kết nối USB-C 3.0 và 2.0 tốc độ thấp. Người dùng sẽ phải sử dụng một trong hai cổng này để cắm sạc.

Bảo mật vân tay Touch ID cũng bị Apple cắt giảm trên MacBook Neo phiên bản bộ nhớ 256GB, chỉ được trang bị trên phiên bản bộ nhớ 512GB đắt tiền hơn.

MacBook Neo cũng không được trang bị bàn di chuột công nghệ Force Touch như trên MacBook Air và MacBook Pro, mà chỉ là bàn di chuột cảm ứng đa điểm, khiến người dùng không thể nhấn sâu vào bàn di chuột này như trên các phiên bản MacBook đắt tiền hơn.

Có nhiều sự lựa chọn tốt hơn trong tầm giá từ 16,5 đến 19 triệu đồng

MacBook Neo có giá khởi điểm 16,5 triệu đồng cho tùy chọn bộ nhớ 256GB và cao nhất 19 triệu đồng cho bộ nhớ 512GB tại thị trường Việt Nam. Trên thực tế, với mức giá này, người dùng sẽ có rất nhiều sự lựa chọn, trong đó có không ít mẫu laptop chạy Windows với các tính năng và cấu hình vượt trội so với MacBook Neo.

Thậm chí, người dùng hoàn toàn có thể chi ra thêm 1 triệu đồng để sở hữu MacBook Air dùng chip M2. Dù sản phẩm đã ra mắt từ năm 2022, chiếc laptop này vẫn sở hữu chip M2 chuyên dụng cho máy tính, bộ nhớ RAM 16GB và thời lượng sử dụng pin lâu hơn MacBook Neo.

Những lý do để chọn mua MacBook Neo

Sản phẩm có chất lượng hoàn thiện tốt

Apple luôn được đánh giá cao về khả năng hoàn thiện sản phẩm của mình và MacBook Neo cũng không là ngoại lệ. Dù sở hữu mức giá được xem là “rẻ”, chiếc laptop của Apple vẫn được trang bị lớp vỏ bằng nhôm, trong khi các laptop chạy Windows cùng tầm giá đa phần được trang bị lớp vỏ nhựa.

Thiết kế nhỏ gọn, màu sắc bắt mắt

Với màn hình kích thước 13 inch và nặng chỉ 1,2kg, MacBook Neo đủ nhỏ gọn để có thể luôn mang bên mình và sử dụng bất cứ khi nào cần.

MacBook Neo có nhiều tùy chọn màu sắc (Ảnh: Apple).

Sản phẩm cũng được thiết kế với 4 màu sắc khác nhau để lựa chọn, phù hợp với nhóm người dùng trẻ tuổi, học sinh và sinh viên.

Sức mạnh của thương hiệu Apple cùng logo “táo khuyết” cũng là một lý do khiến nhiều người muốn lựa chọn chiếc laptop này.

Hệ điều hành macOS và hệ sinh thái của Apple

Nếu là một người không có điều kiện kinh tế dư dả nhưng muốn làm quen với máy tính chạy hệ điều hành macOS của Apple, MacBook Neo sẽ là một sự lựa chọn phù hợp.

Ngoài ra, nếu lâu nay bạn vẫn sử dụng iPhone, iPad và cảm thấy bất tiện khi đồng bộ hóa dữ liệu với máy tính chạy Windows thì MacBook Neo sẽ giúp người dùng hoàn thiện hệ sinh thái của Apple, mang lại các trải nghiệm đồng bộ và liền mạch hơn.

Những ai nên và không nên mua MacBook Neo của Apple?

MacBook Neo được cho là sản phẩm nhắm đến đối tượng học sinh, sinh viên, nhóm người dùng văn phòng… cần một chiếc laptop cho các tác vụ cơ bản như soạn thảo văn bản, duyệt web, xem video giải trí.

Những người này vẫn có thể khai thác các tính năng AI thông qua những công cụ trực tuyến, thay vì chạy trực tiếp AI trên thiết bị.

MacBook Neo là chiếc laptop phù hợp cho học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng… không cần chạy các tác vụ quá nặng (Ảnh: Apple).

Ngược lại, nếu là người dùng thường xuyên cần xử lý đồ họa, chỉnh sửa video, nhiếp ảnh gia cần cân chỉnh màu sắc hình ảnh hoặc cần lưu trữ dữ liệu lớn… thì MacBook Neo chắc chắn không phải là một sự lựa chọn phù hợp.