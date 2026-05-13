+ Ưu điểm:

- Camera chất lượng tốt.

- Màn hình, hiệu suất ổn định.

- Đa dạng tính năng AI.

+ Hạn chế:

- Thiết kế thiếu đột phá.

- Không hỗ trợ sạc không dây.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Find X9s là giải pháp mới của OPPO trong bối cảnh điện thoại cao cấp liên tục tăng giá. Thiết bị mang lại trải nghiệm sử dụng cân bằng và ổn định về nhiều khía cạnh.

Thiết kế và màn hình

Find X9s là chiếc điện thoại đầu tiên của OPPO tại thị trường Việt Nam có hậu tố “s”. Đây là một phiên bản làm mới của chiếc Find X9 mà hãng đã công bố vào cuối năm ngoái. Do đó, ngoại hình tổng thể của thiết bị gần như không thay đổi so với thế hệ tiền nhiệm.

Máy vẫn sở hữu thiết kế quen thuộc với cụm camera vuông vức đặt ở góc trên bên trái. Thiết kế phẳng cùng các góc bo cong mang lại trải nghiệm cầm nắm dễ chịu, gọn gàng trong lòng bàn tay. So với phiên bản tiền nhiệm, nhà sản xuất bổ sung thêm một số phiên bản màu sắc mới để người dùng có thể lựa chọn tùy theo sở thích và cá tính riêng.

Cạnh trái của máy cũng được trang bị phím Snap Key. Phím bấm này hỗ trợ tùy chỉnh chế độ âm thanh, bật đèn pin, truy cập nhanh camera, trình ghi âm hoặc truy cập tính năng AI không gian tinh thần. Ngoài ra, người dùng còn có thể thiết lập nhiều tác vụ khác cho phím bấm này tùy theo nhu cầu sử dụng cá nhân.

Xét trên tiêu chuẩn của một chiếc điện thoại, thiết bị hoàn thành tốt vai trò khi mang đến trải nghiệm cầm nắm thoải mái cùng vật liệu cao cấp. Tuy vậy, sản phẩm chưa thể đáp ứng kỳ vọng của nhóm người dùng chờ đợi một thiết kế đột phá, nhất là khi thiết kế này đã xuất hiện trên thế hệ Find X9 và cả một số phiên bản Reno ra mắt gần đây.

OPPO Find X9s được trang bị màn hình AMOLED với kích thước 6,59 inch, độ phân giải 1.256 x 2.760 pixel cùng tần số quét 120Hz. Đặc trưng của những tấm nền AMOLED trong phân khúc cao cấp đều cho màu đen hiển thị sâu, màu sắc tươi tắn cùng góc nhìn rộng.

Độ sáng tối đa đạt mức 3.600 nit có thể hiển thị tốt ở ngoài trời nắng gắt. Khi sử dụng trong môi trường tối, màn hình này cũng không gây nhức mỏi mắt. Phần viền màn hình được hoàn thiện mỏng đều với kích thước 1,15mm cho hiệu ứng thị giác tốt khi sử dụng.

Sản phẩm cũng hỗ trợ các tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi IP66, IP68, IP69 và đạt chứng nhận chống va đập 5 sao từ tổ chức SGS (Thụy Sĩ). Những trang bị này giúp người dùng có thể yên tâm hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Camera và các tính năng AI

Trên Find X9s, OPPO tiếp tục hợp tác với Hasselblad để tinh chỉnh hệ thống camera của máy. Hệ thống camera này bao gồm ống kính chính 50MP tích hợp chống rung quang học OIS, ống kính tele Hasselblad 50MP hỗ trợ zoom quang học 3x và ống kính góc siêu rộng 50MP với góc nhìn 120 độ.

Trên một số dòng sản phẩm, camera góc siêu rộng thường bị cắt giảm để tối ưu chi phí và giá bán. Trái ngược với xu hướng này, Find X9s cho chất lượng ảnh tương đối đồng đều trên cả 3 ống kính. Camera góc siêu rộng cho chất lượng hình ảnh ổn định, màu sắc không bị sai lệch hay giảm chi tiết khi so với ảnh chụp từ ống kính chính.

Trong khi đó, camera chính có khả năng hoạt động ổn định ở hầu hết điều kiện ánh sáng. Màu sắc tái tạo theo hướng trung thực, độ bão hòa vừa phải và không quá gắt. Ngay cả khi chụp ngược sáng, máy vẫn kiểm soát tốt các chi tiết ở cả vùng sáng và vùng tối.

Mặc dù camera telephoto chỉ hỗ trợ zoom quang học 3x, nhưng thiết bị vẫn cho phép người dùng chụp hình với mức độ thu phóng tối đa lên đến 120x bằng cách kết hợp phần cứng camera cùng hệ thống AI. Tuy vậy, hệ thống sẽ hoạt động hiệu quả nhất khi chụp hình ở mức thu phóng 10x trở lại.

Khi chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng, camera cũng cho chất lượng ổn định, kiểm soát nhiễu hạt tốt, cân bằng trắng hoạt động ổn định. Thử nghiệm chụp hình ca sĩ biểu diễn trên sân khấu, camera của Find X9s bắt nét khá nhanh và chính xác. Ở mức thu phóng 10x, chi tiết có giảm nhẹ nhưng tổng thể bức ảnh vẫn được tái hiện tốt, cân bằng trắng chính xác.

Đối với chế độ chụp ảnh chân dung, OPPO Find X9s hỗ trợ 3 mức thu phóng khác nhau bao gồm 1x, 2x và 3x, tương ứng với tiêu cự 24mm, 49mm và 73mm. Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các mức tiêu cự tùy theo khung cảnh và nhu cầu sử dụng.

Phần chủ thể được tái hiện nổi bật so với phông nền, hình ảnh có chiều sâu mang chất ảnh đặc trưng của Hasselblad. Các chi tiết trên khuôn mặt, màu da, đặc biệt là các sợi tóc ven được tái tạo tự nhiên.

Find X9s cũng tích hợp sẵn bộ công cụ AI để hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh. Tính năng Cân chỉnh sáng chân dung AI mới giúp cải thiện chất lượng ảnh chân dung trong điều kiện thiếu sáng, tự động cân bằng ánh sáng và tông màu da chỉ bằng một chạm.

Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ hàng loạt công cụ chỉnh sửa khác như Tạo lại bằng AI, Xóa vật thể AI, Tăng cường rõ nét AI, làm nét khuôn mặt AI, chống lóa AI. Máy cũng tích hợp AI Studio, cho phép người dùng tạo ra những hình ảnh mới theo nhiều phong cách khác nhau từ bức ảnh đã chụp.

Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống camera trên Find X9s đều hỗ trợ quay video 4K 60fps với Dolby Vision HDR. Trong khi đó, chế độ Bậc Thầy Hasselblad cho phép người dùng chủ động kiểm soát các thông số như tốc độ màn trập, ISO, lấy nét và cân bằng sáng, đi kèm 16 bộ lọc màu tùy chỉnh và khả năng lưu ảnh ở các định dạng chất lượng cao như RAW Max 16-bit và JPG Max.

Hiệu suất và pin

OPPO Find X9s được trang bị bộ xử lý MediaTek Dimensity 9500s, dung lượng RAM 12GB cùng bộ nhớ trong tùy chọn 256/512GB. Đánh giá nhanh thông qua phần mềm chấm điểm hiệu suất Antutu Benchmark, Find X9s đạt gần 3 triệu điểm.

Con số này thấp hơn khoảng 10% so với phiên bản Find X9. Tuy vậy, người dùng sẽ gần như không nhận thấy được sự khác biệt trong quá trình sử dụng thực tế, bao gồm cả các tác vụ cường độ cao như chơi game nặng hay quay video 4K.

Máy cũng được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi và công nghệ phân bổ tài nguyên Trinity Engine, giúp duy trì hiệu suất ổn định khi sử dụng trong thời gian dài.

Viên pin Silicon-Carbon đi kèm theo máy có dung lượng 7.025mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây SuperVOOC công suất 80W. Nhà sản xuất cho biết viên pin này được thiết kế để duy trì trên 80% dung lượng sau 5 năm sử dụng. Tuy vậy, so với Find X9, phiên bản Find X9s đã bị cắt giảm tính năng sạc không dây.

Oppo Find X9s được cài đặt sẵn nền tảng ColorOS 16. Phiên bản này được hãng tối ưu trải nghiệm sử dụng, giúp cho các thao tác từ vuốt chạm, mở ứng dụng đến chuyển đổi cửa sổ đều diễn ra liền mạch, mượt mà và trực quan.

Ngoài ra, nền tảng này còn hỗ trợ hàng loạt tính năng AI phục vụ trực tiếp cho nhu cầu thực tế của người dùng. Tính năng Dịch Thực Đơn AI cho phép quét và chuyển ngữ tức thì các món ăn quốc tế, đồng thời cung cấp hình ảnh, tự động quy đổi tỷ giá và cảnh báo thành phần dễ gây dị ứng.

Trong khi đó, Trợ Lý Ghi Nhớ AI hoạt động dựa trên hệ thống đa mô hình, có thể phản hồi thông tin theo nhu cầu cá nhân hóa. Bằng cách số hóa hóa đơn giấy và thu thập hóa đơn điện tử, AI sẽ giúp người dùng tính toán, quy đổi ngoại tệ và đưa ra những gợi ý chi tiêu.

Tổng kết

Tại thị trường Việt Nam, OPPO Find X9s được bán ra với mức giá từ 25 triệu đồng. Xét trong cùng phân khúc, thiết bị cạnh tranh trực tiếp với một số đối thủ như iPhone Air, Samsung Galaxy S26, vivo X300 và Xiaomi 17.

Trong bối cảnh điện thoại cao cấp liên tục tăng giá do tình trạng khan hiếm chip nhớ trên toàn cầu, Find X9s xuất hiện như một giải pháp mới của OPPO. Thiết bị mang lại trải nghiệm sử dụng an toàn và cân bằng ở nhiều khía cạnh khác nhau từ thiết kế, camera, hiệu suất, thời lượng sử dụng pin và đặc biệt là giá bán.

OPPO Find X9s sẽ phù hợp với nhóm người dùng trẻ tuổi, cần một chiếc điện thoại nhỏ gọn có khả năng chụp ảnh tốt cùng chi phí dễ tiếp cận. Đây cũng là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhóm người dùng đang sử dụng các dòng điện thoại cao cấp đời cũ từ năm 2024 trở về trước.

Ngược lại, thiết bị không phải là lựa chọn lý tưởng cho nhóm người dùng tìm kiếm sự mới mẻ, độc đáo.