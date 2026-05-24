+ Ưu điểm:

- Thiết kế độc đáo, mỏng nhẹ.

- Màn hình hiển thị tốt, hiệu suất mạnh, pin khỏe.

- Nhiều tính năng chuyên biệt cho nhu cầu chơi game.

+ Hạn chế:

- Chất lượng camera trung bình.

- Không có giắc cắm tai nghe 3,5mm.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

REDMAGIC 11 Air sở hữu hiệu suất mạnh mẽ, màn hình tràn viền, thời lượng pin khỏe cùng nhiều tính năng hỗ trợ riêng cho nhu cầu chơi game.

Đây không phải là lựa chọn dành cho những người dùng có nhu cầu chụp hình thường xuyên. Ngoại hình hầm hố của sản phẩm cũng không phù hợp với những người dùng phổ thông.

Smartphone gaming có thiết kế mỏng nhẹ

Trong nhiều năm, smartphone gaming luôn được biết đến là những thiết bị có hiệu suất cao, thời lượng pin khỏe và có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu giải trí. Hạn chế lớn nhất của dòng sản phẩm này nằm ở ngoại hình khi chúng thường sở hữu thiết kế dày và nặng.

Đây là giải pháp mới nhất từ REDMAGIC nhằm khắc phục vấn đề trên. Thân máy có độ mỏng 7,85mm cùng trọng lượng 207g. Thông số này gần như tương đồng với hầu hết mẫu smartphone phổ thông trên thị trường.

Trải nghiệm cầm nắm mà mẫu máy này mang lại tương đối thoải mái. Khung viền được hoàn thiện từ hợp kim nhôm hàng không chắc chắn và cứng cáp. Bốn góc bo cong nhẹ, giúp máy dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay.

Điểm nhấn trên thiết kế của máy nằm ở phần mặt lưng trong suốt, để lộ ra các linh kiện bên trong như khung máy và ốc vít. Nhiều khu vực ở mặt lưng cũng tích hợp đèn LED RGB có thể tùy chỉnh màu sắc khi người dùng chơi game. Những chi tiết này tạo nên sự khác biệt và nét độc đáo riêng cho sản phẩm.

Cạnh phải chứa hệ thống quạt tản nhiệt cùng với khe thoát nhiệt. Đây là trang bị đặc trưng chỉ xuất hiện trên một số dòng sản phẩm gaming. Trang bị trên giúp cho máy có thể đạt được hiệu quả tản nhiệt tốt hơn, từ đó duy trì hiệu suất một cách ổn định, đặc biệt là khi chơi game trong thời gian dài.

Màn hình của máy có kích thước 6,85 inch, sử dụng tấm nền AMOLED với độ phân giải 1,5K (1.216 x 2.688 pixel) cùng tần số quét 144Hz. Độ sáng tối đa đạt mức 1.800 nit, có thể dễ dàng sử dụng dưới trời nắng gắt. Đặc trưng của màn hình AMOLED cho màu sắc tươi, góc nhìn rộng và màu đen hiển thị sâu.

Điểm đáng giá trên màn hình của máy nằm ở thiết kế tràn viền hoàn toàn và không có khiếm khuyết. Các phần viền xung quanh cũng được làm mỏng đều, mang lại trải nghiệm thị giác tốt. Để làm được điều này, hãng đã trang bị cho máy một chiếc camera selfie ẩn phía dưới màn hình. Ngay cả khi nhìn ở góc nghiêng, camera ẩn dưới màn hình cũng không bị lộ hay ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị.

Máy được trang bị con chip Snapdragon 8 Elite, dung lượng RAM 12GB cùng bộ nhớ trong 256GB. Đây là bộ xử lý cao cấp xuất hiện trên nhiều mẫu flagship năm 2025. Việc đưa con chip này lên một chiếc smartphone cận cao cấp năm 2026 được xem là một chiến lược thông minh khi vừa có thể giúp hãng tối ưu chi phí, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu suất mạnh mẽ cho thiết bị.

Trên thực tế, con chip Snapdragon 8 Elite đến nay vẫn là một trong những bộ xử lý mang lại hiệu suất tốt nhất trong thế giới smartphone Android. Điều này giúp cho hiệu năng của thiết bị gần như vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Thử nghiệm với phần mềm AnTuTu Benchmark, máy đạt hơn 3,24 triệu điểm. Với phần mềm Geekbench 6, thiết bị đạt lần lượt 2.938 điểm đơn nhân và 9.446 điểm đa nhân. Đây là những điểm số thuộc nhóm cao trên thị trường di động hiện nay.

Sức mạnh của máy không chỉ thể hiện qua các bài chấm điểm mà còn ở khả năng duy trì hiệu suất khi xử lý tác vụ nặng. Với bài kiểm tra Wild Life Stress Test trên phần mềm 3DMark, độ ổn định của thiết bị đạt trên 83%. Sau khoảng 20 phút hoạt động ở cường độ cao, hiệu năng đồ họa của máy ghi nhận mức suy giảm không đáng kể so với ban đầu.

Trong quá trình sử dụng thực tế, nhiều smartphone có thể xuất hiện tình trạng nóng máy và giảm hiệu năng sau một thời gian hoạt động liên tục. Với REDMAGIC 11 Air, thiết bị cho thấy khả năng duy trì hiệu suất tương đối ổn định, góp phần hạn chế hiện tượng tụt FPS khi chơi game.

Bên cạnh phần cứng, máy còn được trang bị một số tính năng hỗ trợ chơi game. Máy tích hợp phím bấm ở cạnh bên, cho phép truy cập nhanh vào chế độ Game Lobby. Tại đây, người dùng có thể quản lý trò chơi, tùy chỉnh thiết lập hiệu suất và sử dụng trợ lý ảo Mora.

Bộ công cụ này hỗ trợ điều chỉnh nhiều thông số như xung nhịp CPU, GPU, tốc độ quạt và tần số quét màn hình. Ngoài ra, Game Lobby còn hỗ trợ plug-in nhằm bổ sung thêm một số tính năng trong quá trình chơi game.

Máy còn được bổ sung thêm hai phím trigger cảm ứng ở cạnh phải, cho phép tùy chỉnh để thực hiện hành động khác nhau trong các trò chơi. Những tính năng này mang lại nhiều lợi thế đáng kể so với những người chơi chỉ dựa vào thao tác điều khiển bằng màn hình cảm ứng thông thường.

Viên pin đi kèm theo máy có dung lượng 7.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh công suất 80W. Với nhu cầu làm việc đa tác vụ và chơi game, thiết bị có thể dễ dàng đáp ứng một ngày sử dụng. Máy cũng sẽ tự động kích hoạt quạt tản nhiệt khi người dùng cắm sạc. Tính năng này sẽ ổn định nhiệt độ trong quá trình sạc pin, từ đó hạn chế ảnh hưởng đến tuổi thọ pin.

Ngoài ra, thiết bị còn tích hợp bộ công cụ AI REDMAGIC+. Bộ tính năng này tương đối đầy đủ công cụ từ tạo hình nền AI, ghi chú AI hay hỗ trợ dịch thuật trực tiếp. Đây đều là những tính năng phổ biến và có giá trị sử dụng thực tế.

Những điều cần đánh đổi

Camera luôn là điểm hạn chế của hầu hết smartphone gaming trên thị trường và chiếc máy này cũng không phải ngoại lệ. Hệ thống camera đi kèm theo máy bao gồm ống kính chính 50MP và ống kính góc siêu rộng 8MP.

Những trang bị này có phần khá cơ bản và sơ sài khi so sánh với các đối thủ trong cùng phân khúc. Việc thiếu trang bị ống kính telephoto khiến cho hệ thống camera của máy trở nên kém linh hoạt hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Khả năng lấy nét của camera khá chậm, đặc biệt khi sử dụng trong điều kiện ánh sáng yếu. Màu sắc thường được xử lý khá rực và thiếu tự nhiên, mức độ chi tiết không cao. Nhìn chung, đây không phải là lựa chọn dành cho những người có nhu cầu chụp hình thường xuyên trên di động.

Chưa dừng lại, sự xuất hiện của camera selfie cũng gần như chỉ để “cho có”. Để trang bị cho máy một màn hình tràn viền, hãng đã chấp nhận đánh đổi bằng chất lượng của camera trước. Việc trang bị camera selfie ẩn dưới màn hình khiến cho ảnh chụp khá mờ, giống như có một lớp sương mù luôn bao phủ lên hình ảnh.

Thêm vào đó, ngoại hình cũng là một điểm có thể gây tranh cãi. Với nhóm game thủ, thiết kế của REDMAGIC 11 Air có thể được xem là một chuẩn mực mới khi đáp ứng đủ yếu tố như mỏng nhẹ, cá tính và nhiều màu sắc. Tuy vậy, phong cách hầm hố này có thể không phù hợp với nhiều người dùng phổ thông.

Một điều đáng tiếc khác là máy đã loại bỏ giắc cắm tai nghe 3,5mm giúp kết nối với những chiếc tai nghe có dây. Trang bị này đặc biệt quan trọng khi người thường xuyên chơi các tựa game FPS có nhịp độ nhanh, cần phải sử dụng tai nghe có dây để không gặp phải vấn đề về độ trễ âm thanh như khi dùng tai nghe không dây.

Tổng kết

REDMAGIC 11 Air được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá 14 triệu đồng. Xét trong phân khúc giá phổ thông cận cao cấp, đây là một trong những chiếc smartphone có hiệu suất mạnh nhất mà người dùng có thể tìm được.

Với việc tự định vị là một chiếc điện thoại gaming, sản phẩm này chắc chắn không dành cho số đông người dùng. Thiết bị sở hữu ngoại hình mỏng nhẹ, cấu hình mạnh, phù hợp tập khách hàng nam giới, trẻ tuổi, có nhu cầu chơi game chuyên nghiệp.

Giống như các dòng laptop gaming vẫn được nhiều người lựa chọn để sử dụng hàng ngày, những thiết bị đặc thù thế này không chỉ dành cho game thủ. Máy cũng phù hợp với nhóm người dùng cần một thiết bị có thời lượng pin khỏe và hiệu suất mạnh mẽ, có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng ổn định trong nhiều năm.

Tuy vậy, mẫu máy này vẫn còn nhiều hạn chế khi xét trên vai trò của một chiếc smartphone cận cao cấp. Hệ thống camera có chất lượng trung bình, ít tùy chọn ống kính. Ngoại hình hầm hố của sản phẩm sẽ không phù hợp với những người dùng phổ thông, đặc biệt là nhóm khách hàng nữ hoặc người dùng văn phòng.

Với các khách hàng không ưu tiên đặc biệt với nhu cầu chơi game, một số sản phẩm như Samsung Galaxy S25 FE, OPPO Reno15, vivo V70 FE, realme 16 Pro hay Xiaomi 15T sẽ là những lựa chọn dễ tiếp cận hơn.