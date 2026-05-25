Clip “người lớn bất cẩn suýt khiến em nhỏ gặp nguy hiểm” nổi bật tuần qua

Sự bất cẩn của người lớn suýt khiến trẻ nhỏ gặp tai nạn nguy hiểm

Người chia sẻ đoạn clip cho biết chị dự định đẩy con nhỏ ra khu vui chơi, nhưng quên túi nên quay vào nhà lấy. Chỉ một giây lơ đễnh quay lưng đi, chiếc xe đẩy chở em bé đã lăn tự do ra đường.

May mắn, vào thời điểm này ngoài đường không có phương tiện nào qua lại nên chiếc xe đẩy không bị tông trúng.

Đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội như một lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh khác, phải luôn để mắt đến trẻ nhỏ để tránh những tai nạn bất ngờ có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Sự bất cẩn của người lớn suýt khiến trẻ nhỏ gặp tai nạn nguy hiểm (Video: Thu Phương Phạm).

Robot hình người với khả năng làm việc nhà đa năng

Robot hình người có tên gọi Panther của công ty UniX AI (Trung Quốc) có khả năng làm thay con người nhiều công việc nhà như nấu ăn, lau dọn nhà, sắp xếp đồ đạc, rửa chén, dọn phòng…

Robot được trang bị hệ thống 6 micro nhận diện giọng nói, cánh tay hoạt động linh hoạt với khả năng nâng vật nặng tối đa 11kg, hệ thống camera và cảm biến LiDAR để ghi nhận môi trường xung quanh…

UniX AI dự kiến sẽ bán mẫu robot này ra thị trường với mức giá dao động từ 20.000 đến 30.000 USD.

Robot hình người với khả năng làm việc nhà đa năng (Video: Weibo).

Tai nạn bất ngờ khi đốt pháo hoa

Một gia đình tại Mỹ đã quyết định đốt pháo hoa trong dịp họp mặt. Tuy nhiên, giàn phóng pháo hoa đã bị đặt nhầm chiều khiến pháo không thể phóng lên cao như dự định, suýt gây nên một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Tai nạn bất ngờ khi đốt pháo hoa (Video: X).

Khoảnh khắc hai máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ va chạm trên không

Một vụ va chạm giữa hai máy bay EA-18G Growler của Hải quân Mỹ đã diễn ra vào ngày 17/5, tại Triển lãm Hàng không Gunfighter Skies ở Căn cứ Không quân Mountain Home, bang Idaho (Mỹ).

Video do nhân chứng ghi lại cho thấy hai chiếc máy bay đã va chạm giữa không trung khi đang thực hiện một màn nhào lộn. 4 phi công (mỗi máy bay gồm một phi công và một sĩ quan tác chiến điện tử) đều đã nhảy dù thành công ngay sau va chạm. Tất cả đều ở trạng thái sức khỏe ổn định. Không có thương vong nào ở dưới mặt đất.

Hai chiếc máy bay EA-18G Growler, trị giá khoảng 70 triệu USD mỗi chiếc, đã bị phá hủy hoàn toàn sau vụ va chạm.

Nguyên nhân của vụ va chạm đang được điều tra.

Khoảnh khắc hai máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ va chạm trên không (Video: FLA).

Màn tranh tài gay cấn giữa các thợ đốn củi chuyên nghiệp

Cuộc thi đốn củi diễn ra tại Hội chợ Royal Easter Show ở Sydney (Úc) là một trong những sự kiện thể thao lâu đời và thu hút rất đông người xem. Cuộc thi này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1899.

Cuộc thi thu hút hàng trăm thợ đốn củi đến từ khắp nước Úc. Các vận động viên sẽ tranh tài ở nhiều hạng mục khác nhau như chặt củi ở tư thế đứng, nằm, chặt củi trên cao… với mục tiêu hạ gục thân cây lớn trong thời gian nhanh nhất.

Đoạn video ghi lại màn tranh tài giữa các vận động viên cho thấy sự hấp dẫn và gay cấn của cuộc thi.

Cuộc thi đốn củi đầy gay cấn (Video: Eastershow).

Khoảnh khắc tai nạn lao động suýt gây hậu quả nghiêm trọng

Video do camera giám sát ghi lại tại Tây Ninh, cho thấy nhóm người đang vận chuyển kính cường lực, nhưng không may chồng kính từ trên xe tải bị đổ xuống, suýt đè trúng một người đàn ông.

May mắn người đàn ông ở dưới đất đã kịp thời di chuyển, giúp tránh được một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Khoảnh khắc tai nạn lao động suýt gây hậu quả nghiêm trọng (Video: HKN).

Hành động đẹp của người đàn ông nhận được “mưa lời khen” từ dân mạng

Người đàn ông khi nhận thấy đống thóc phơi ven đường không có ai thu dọn, dù trời đang đổ mưa. Người này đã lập tức dừng xe, gom đống thóc lại và dùng bạt phủ lên để che chắn.

Hành động đẹp của người đàn ông trong tình huống này đã nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng.

Hành động đẹp của người đàn ông nhận được “mưa lời khen” từ dân mạng (Video: Bỉ Ngạn).

Vụ cướp tiệm vàng táo tợn bị camera giám sát ghi lại

Một vụ cướp táo bạo đã xảy ra tại một cửa hàng trang sức ở thành phố Ussuriysk (Nga). Video do camera giám sát ghi lại cho thấy một người đàn ông mặc đồ đen, bịt kín mặt, đột ngột lao vào cửa hàng, sử dụng một vật bằng kim loại đập vỡ kính tủ trưng bày và nhanh chóng giật lấy một khay trang sức bằng vàng rồi bỏ chạy.

Sự việc xảy ra đột ngột khiến nhân viên cửa hàng trang sức không kịp phản ứng. Người này chỉ kịp ném một chiếc máy tính vào tên cướp, nhưng không đủ để ngăn chặn hắn.

Truyền thông địa phương cho biết số trang sức bị cướp trị giá 2 triệu rúp, tương đương hơn 740 triệu đồng.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra và xác định danh tính tên cướp.

Vụ cướp tiệm vàng táo tợn bị camera giám sát ghi lại (Video: TCB).

Hành khách ghi được khoảnh khắc tia sét đánh trúng cánh máy bay giữa không trung

Một hành khách trên chiếc máy bay của hãng hàng không Viva Aerobus (Mexico) đã vô tình ghi lại khoảnh khắc một tia sét đánh trúng cánh khi đang bay trên không trung. Tia sét đã gây ra một chùm ánh sáng chói lóa khi đánh trúng cánh của chiếc máy bay.

Nhiều hành khách đã la hét hoảng loạn khi máy bay bị tia sét đánh trúng. Tuy nhiên, chiếc máy bay vẫn tiếp tục hành trình và hạ cánh an toàn.

Việc máy bay bị sét đánh trúng không phải là hiếm gặp. Tuy nhiên, máy bay được thiết kế để hành khách bên trong và bản thân chiếc máy bay được an toàn khi bị sét đánh trúng.

Hành khách ghi được khoảnh khắc tia sét đánh trúng cánh máy bay (Video: AirNews).

Người phụ nữ mạo hiểm dọn dẹp trên mái nhà cao tầng khiến dân mạng rùng mình

Dù mái của ngôi nhà cao tầng không có lan can, người phụ nữ vẫn thản nhiên đứng sát mép mái nhà để dọn dẹp, bất chấp nguy cơ có thể bị trượt chân và ngã xuống dưới bất cứ lúc nào.

Đoạn clip ghi lại hành động liều lĩnh của người phụ nữ khiến dân mạng phải rùng mình.