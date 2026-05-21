Đánh giá OPPO Enco Clip2: Đối thủ của Sony Clip WF-LC900, Huawei FreeClip 2

+ Ưu điểm:

- Hoàn thiện tốt, trải nghiệm đeo thoải mái.

- Âm thanh sôi động.

- Thời lượng pin khỏe.

+ Hạn chế:

- Thao tác điều khiển cảm ứng chưa thuận tiện.

- Giá bán cao.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

OPPO Enco Clip2 phù hợp với người dùng trẻ thích tai nghe cao cấp, thiết kế thời trang, âm thanh sôi động và đeo thoải mái trong thời gian dài.

Tuy nhiên, để có những trải nghiệm này, người dùng phải chấp nhận mức giá cao hơn mặt bằng chung tai nghe mở, đồng thời đánh đổi khả năng chống ồn.

Thiết kế và trải nghiệm sử dụng

OPPO Enco Clip2 sở hữu thiết kế tiêu chuẩn của một chiếc tai nghe mở dạng Clip-on (kẹp vành tai). Tai nghe sử dụng thiết kế đối xứng hai bên. Do đó, người dùng có thể đeo bất cứ bên nào mà không cần phải phân biệt đâu là tai nghe trái và đâu là tai nghe phải.

Mỗi bên tai nghe được cấu tạo từ hai thành phần chính, bao gồm phần củ loa dạng hình cầu và đệm tai hình hạt đậu chứa pin cùng các thành phần linh kiện khác. Hai khu vực trên được kết nối với nhau bằng một cầu nối giúp tạo nên thiết kế liền mạch.

Phần lõi kẹp sử dụng khung vật liệu Ni-Ti đàn hồi có khả năng ghi nhớ hình dạng. Nhà sản xuất cho biết tai nghe đã được kiểm nghiệm chịu được hơn 30.000 lần uốn. Thiết kế này cho phép cấu trúc tai nghe thích ứng tự nhiên với nhiều khuôn tai khác nhau, đồng thời duy trì độ bền và sự ổn định trong quá trình sử dụng lâu dài.

Một số sản phẩm trên thị trường từ JBL và Huawei sử dụng thiết kế cầu nối siêu mảnh, từ đó mang lại trải nghiệm đeo gần như “vô hình”. Trong khi đó, các dòng tai nghe thể thao như soundcore C50i lại có phần kẹp tai kích thước lớn, nhằm hạn chế tai nghe bị xê dịch trong quá trình vận động.

Enco Clip2 được OPPO thiết kế theo hướng cân bằng giữa hai trải nghiệm trên. Phần kẹp tai có kích thước không quá mảnh, nhưng được rút ngắn vừa đủ giúp thu hẹp khoảng cách giữa các bộ phận, từ đó tăng độ ôm khít và vừa vặn hơn khi đeo trên tai.

Mỗi bên tai nghe có trọng lượng nhẹ chỉ 5,2g, thuộc nhóm nhẹ nhất trên thị trường hiện nay. Thiết bị mang lại trải nghiệm cân bằng giữa trọng lượng và khả năng bám trên tai. Thậm chí, trọng lượng nhẹ còn khiến chiếc tai nghe này gần như trở nên “vô hình”.

Trải nghiệm đeo thực tế liên tục gần 6 giờ, thiết bị không gây ra bất cứ cảm giác đau nhức hay khó chịu nào ở vành tai. Ngay cả khi người dùng có sử dụng bông tai hoặc kính mắt, tai nghe cũng không tạo ra cảm giác bị vướng hay khó chịu khi đeo. Thiết kế mở cũng giúp người dùng hoàn toàn không gặp phải tình trạng bí tai.

Cơ chế hoạt động của những chiếc tai nghe Open-Ear tương tự việc đặt loa ở hai bên tai. Do đó, vị trí đặt tai nghe ảnh hưởng nhiều đến chất lượng âm thanh và cảm nhận của người đeo. Việc cố định vị trí tai nghe giúp chất lượng âm thanh không bị thay đổi trong quá trình sử dụng.

Ở khía cạnh này, OPPO Enco Clip2 cũng đáp ứng khá tốt. Ngay cả khi người dùng vận động, tai nghe vẫn được cố định vị trí tương đối chắc chắn, không bị xê dịch trong suốt quá trình di chuyển. Phóng viên Dân trí đã thử nghiệm vừa chạy bộ vừa đeo tai nghe và bật nhạc, chất lượng âm thanh hầu như không thay đổi trong toàn bộ quá trình.

Tuy nhiên, thao tác điều khiển cảm ứng trên tai nghe chưa thực sự thuận tiện. Việc người dùng liên tục chạm tay vào vành tai có thể làm xê dịch vị trí đặt củ loa, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Thêm vào đó, với những người thường xuyên tập luyện thể thao hoặc tay có nhiều mồ hôi, thao tác điều khiển cảm ứng đôi khi không mang lại trải nghiệm ổn định.

Dù vậy, người dùng vẫn có thể tận dụng thiết bị này để phục vụ cho nhu cầu luyện tập cơ bản, chạy bộ hàng ngày. Thiết kế mở giúp người dùng có thể nhận biết được mọi âm thanh môi trường xung quanh, từ đó đảm bảo an toàn hơn khi chạy bộ ngoài trời. Tai nghe cũng đạt chuẩn kháng nước và bụi IP55, giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng trong các điều kiện môi trường khác nhau.

Vỏ hộp có thiết kế dạng viên sỏi, tương đối nhỏ gọn. Chất lượng hoàn thiện chắc chắn, bản lề cứng cáp. Phía trước có một đèn LED nhỏ hiển thị màu sắc giúp cảnh báo thời lượng pin. Trong khi đó, cạnh dưới tích hợp cổng sạc USB-C và một phím bấm cho phép thiết lập nhanh tai nghe.

Chất lượng âm thanh

OPPO Enco Clip2 sở hữu hệ thống driver động kép đồng trục 9mm và 11mm, kết hợp cùng hai bộ DAC độc lập cho từng dải âm. Về khả năng tái tạo âm thanh, OPPO hợp tác với thương hiệu Dynaudio để tinh chỉnh dải âm cho Enco Clip2.

Cấu trúc này giúp tai nghe đạt dải tần đáp ứng cực rộng từ 20Hz-40kHz, mang lại chất âm chi tiết và đầy đặn hơn các loại tai nghe Open-Ear thông thường chỉ được trang bị một driver. Bên cạnh đó, tai nghe còn được trang bị chip AI 6nm 4 nhân cho phép giúp xử lý dữ liệu âm thanh trong nhiều tình huống khác nhau.

Mẫu tai nghe này mang đến chất âm nhiều chi tiết, dải trung và cao sáng, tạo nên không gian âm thanh thoáng đãng. Khi bật âm lượng ở mức lớn, âm thanh tái hiện cũng không bị nhiễu hay gây chói tai.

Điểm đáng giá trên OPPO Enco Clip2 nằm ở khả năng tái tạo âm bass (âm trầm), vốn luôn là hạn chế trên hầu hết tai nghe dạng mở. Âm trầm được Enco Clip2 thể hiện tương đối gọn gàng và chắc, có độ sâu. Việc cân bằng ở cả 3 dải âm thanh giúp tai nghe có thể đáp ứng được đa dạng thể loại nhạc.

Dĩ nhiên, âm trầm mà thiết bị này tái hiện vẫn chưa thể so sánh được với những mẫu tai nghe nhét trong hoặc tai nghe trùm đầu. Do đó, nếu có sở thích nghe các thể loại nhạc mạnh như EDM hay nhạc điện tử, tai nghe mở sẽ không phải là một lựa chọn phù hợp.

Tình trạng rò rỉ âm thanh cũng được kiểm soát khá tốt. Enco Clip2 được trang bị công nghệ Dipole Sound Field giúp giảm hiện tượng rò rỉ âm thanh, hỗ trợ người dùng nghe nội dung cá nhân kín đáo hơn khi ở không gian chung.

Thử nghiệm trong môi trường làm việc văn phòng yên tĩnh, tai nghe bật nhạc ở mức âm lượng 70% nhưng người ngồi cạnh vẫn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào bị lọt ra từ tai nghe.

Bên cạnh đó, thiết bị còn hỗ trợ tính năng đàm thoại truyền âm qua xương kết hợp micro khuếch đại giọng nói và thuật toán giảm ồn AI, giúp cuộc gọi duy trì độ rõ ràng và ổn định trong môi trường nhiều tạp âm.

Tai nghe cũng hỗ trợ đa dạng kết nối với cả iPhone và điện thoại Android. Đối với các thiết bị Android, người dùng có thể kết nối nhanh bằng tính năng Fast Pair, điện thoại sẽ hiển thị hộp thông báo điều khiển tương tự khi kết nối tai nghe AirPods với iPhone.

Thiết bị tích hợp chuẩn Bluetooth 6.1 mới nhất cho tốc độ kết nối nhanh. Trang bị này giúp giảm độ trễ và duy trì khả năng kết nối ổn định. hiếm khi xảy ra tình trạng ngắt quãng hay chập chờn. Bên cạnh đó, tai nghe cũng hỗ trợ kết nối đồng thời hai thiết bị, thuận tiện khi chuyển đổi giữa điện thoại và máy tính.

OPPO Enco Clip2 cũng hỗ trợ tính năng dịch thuật AI theo thời gian thực, trong đó có tiếng Việt. Khi kích hoạt, ứng dụng sẽ ghi âm, xử lý và truyền nội dung dịch trực tiếp đến tai nghe. Ngoài ra, người dùng còn có thể sử dụng chiếc tai nghe này để điều khiển camera chụp ảnh từ xa.

Về thời lượng pin, nhà sản xuất cho biết tai nghe có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng 9,5 giờ nghe nhạc mỗi lần sạc và tối đa 40 giờ sử dụng với hộp sạc.

Tổng kết

OPPO Enco Clip2 được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá 5 triệu đồng, thuộc nhóm cao nhất trong các dòng tai nghe mở trên thị trường. Xét trong cùng phân khúc giá, thiết bị cạnh tranh trực tiếp với một số đối thủ như Sony Clip WF-LC900, Huawei FreeClip 2 và Shokz OpenDots ONE.

Thiết bị sẽ phù hợp với nhóm người dùng trẻ tuổi yêu thích một chiếc tai nghe cao cấp có thiết kế thời trang, âm thanh sôi động cùng trải nghiệm sử dụng thoải mái, không bị bí tai khi đeo trong thời gian dài. Đây cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc nếu người dùng cần một chiếc tai nghe có thể đáp ứng nhu cầu luyện tập thể thao ngoài trời.

Để có được những trải nghiệm trên, người dùng sẽ cần chi trả mức giá tương đối cao khi so với mặt bằng chung của tai nghe mở trên thị trường hiện nay. Bên cạnh đó, việc lựa chọn một chiếc tai nghe có thiết kế mở đồng nghĩa người dùng sẽ phải chấp nhận đánh đổi khả năng chống ồn.