Đánh giá eufy Omni C28: Robot lau nhà cuộn lăn giá rẻ nhưng còn hạn chế

+ Ưu điểm:

- Sở hữu hệ thống lau nhà dạng cuộn lăn.

- Lực hút mạnh.

- Đa dạng tính năng tự động hóa.

+ Hạn chế:

- Không hỗ trợ châm nước lau sàn tự động.

- Dung tích bình nước nhỏ.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

eufy Omni C28 phù hợp với các gia đình nhỏ hoặc những người sống trong căn hộ chung cư có diện tích vừa phải. Khả năng chà sàn của con lăn giúp máy đáp ứng tốt nhu cầu của nhóm người dùng chú trọng vào chất lượng làm sạch sâu cho bề mặt sàn nhà.

Tuy vậy, sản phẩm này sẽ không phù hợp với những gia đình có diện tích nhà quá lớn hoặc cần một thiết bị có khả năng tự động hóa hoàn toàn.

Thiết kế và khả năng tránh né vật thể

Trong khi phần lớn robot hút bụi lau nhà trên thị trường đều có dạng tròn, eufy Omni C28 lại sở hữu thiết kế hình vuông với các góc bo cong. Điều này giúp tạo nên điểm nhấn riêng về ngoại hình ngay từ khi mở hộp.

Kích thước tổng thể của thiết bị tương đối nhỏ gọn khi so với các đối thủ khác trong cùng phân khúc. Phần trạm sạc cũng được thiết kế gọn gàng, cho phép người dùng có thể lắp đặt ở nhiều khu vực hoặc những căn phòng có không gian hẹp.

Đánh đổi lại, các bộ phận đi kèm cũng tương đối nhỏ. Hai bình chứa nước bẩn và nước sạch chỉ có dung tích 2,2 lít cho mỗi bình. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức dung tích trung bình 3,5-4,5 lít của các sản phẩm khác trên thị trường.

Giống với hầu hết robot trong cùng phân khúc, eufy Omni C28 cũng không tích hợp hệ thống cấp xả nước tự động. Vì thế, việc trang bị bình nước có dung tích nhỏ khiến người dùng sẽ tốn nhiều thời gian hơn cho việc thay nước.

Thêm một điểm cần lưu ý là trạm sạc này cũng không có khay tự động pha dung dịch lau nhà chuyên dụng. Người dùng sẽ cần tự pha thủ công lượng vừa đủ vào bình nước sạch mỗi lần thay nước.

eufy Omni C28 được trang bị công nghệ iPath 2.0 Laser Navigation kết hợp với cảm biến LiDAR để hỗ trợ nhận diện và tránh né vật thể trong quá trình lau dọn. Đây được xem là bộ trang bị tiêu chuẩn trên hầu hết các dòng robot hút bụi lau nhà thuộc phân khúc phổ thông hiện nay.

Trải nghiệm thực tế cho thấy khả năng nhận diện và tránh né vật cản của robot tương đối ổn định. Thiết bị có thể tránh né tốt các vật thể nhỏ như cây bút, viên pin hay túi khăn giấy. Quá trình dọn dẹp cũng diễn ra mượt mà xung quanh các khu vực như chân bàn hay ghế.

Tuy nhiên, đối với một số đồ vật nhỏ và mảnh như dây điện hay sạc cáp, thiết bị gần như không thể tránh né và các vật dụng này thường bị cuốn vào chổi lau.

Trên thực tế, đây là hạn chế chung của tất cả robot lau nhà không được trang bị hệ thống camera AI, thường chỉ xuất hiện trên các thiết bị cao cấp. Vì thế, trước khi sử dụng, người dùng nên dọn dẹp bớt những vật dụng có kích thước nhỏ để tránh ảnh hưởng đến quá trình robot lau dọn nhà.

Hệ thống LiDAR còn được sử dụng để thiết lập bản đồ ảo. Thử nghiệm với căn chung cư 60m2, robot mất khoảng 6 phút để có thể quét và tạo lập bản đồ ảo cho các phòng. Người dùng cũng có thể kết nối robot với ứng dụng trên điện thoại để điều khiển các chế độ dọn dẹp hay thiết lập khu vực dọn dẹp phù hợp với nhu cầu.

Ngoài ra, ứng dụng quản lý của eufy còn cho phép người dùng xem bản đồ theo dạng 3D trực quan, chia phòng, thiết lập tường ảo, hẹn giờ làm sạch chi tiết và điều chỉnh lực hút cũng như lượng nước cho từng khu vực riêng biệt.

Hiệu suất làm sạch và bảo trì

Điểm nổi bật nhất trên eufy Omni C28 nằm ở công nghệ HydroJet với con lăn lau sàn tự làm sạch. Đây cũng là mẫu robot hiếm hoi trong phân khúc giá phổ thông được trang bị công nghệ lau dạng cuộn lăn, thay vì giẻ xoay tròn như các sản phẩm còn lại.

Khoảng 2 năm trở lại đây, giẻ lau dạng cuộn lăn bắt đầu được tích hợp lên một số dòng robot cao cấp. Đến nay, lượng thiết bị tích hợp công nghệ này vẫn chưa phổ biến. Do đó, việc eufy đưa công nghệ lau dạng cuộn lăn xuống phân khúc phổ thông là một nỗ lực đáng khen.

Với những mẫu robot dùng giẻ lau dạng xoay tròn, thiết bị sẽ lau nhà và trở về trạm sạc sau một khoảng thời gian nhất định để giặt giẻ rồi tiếp tục lặp lại quá trình trên. Tuy nhiên, giải pháp này chưa hoàn toàn tối ưu bởi khi giẻ lau bị bẩn, robot có thể sẽ làm lan rộng vết bẩn và tăng nguy cơ lây nhiễm chéo.

Để giải quyết bài toán trên, con lăn của eufy Omni C28 sẽ liên tục tự làm sạch trong quá trình lau. Với 24 cổng phun nước và áp lực đè xuống sàn 1kg, robot có thể chà mạnh bề mặt sàn, từ đó loại bỏ vết bẩn tốt hơn.

Cùng lúc đó, một thanh gạt bằng kim loại ẩn bên trong sẽ liên tục gạt bỏ phần nước bẩn và cặn rác khỏi bề mặt con lăn. Toàn bộ lượng nước thải này sẽ được hút ngược vào một bình chứa nằm ngay bên trong thân robot. Nhờ chu trình khép kín, phần diện tích con lăn tiếp xúc với mặt sàn luôn ở trạng thái sạch sẽ.

Cuộn lăn có chiều dài 27cm, giúp bao phủ diện tích sàn lớn hơn trong mỗi lần lau, nâng cao hiệu quả làm sạch và duy trì kết quả đồng đều. Tuy vậy, giải pháp này vẫn chưa hoàn toàn tối ưu khi cuộn lăn trên eufy Omni C28 không hỗ trợ cơ chế vươn giẻ lau ra xa như những thiết bị thuộc phân khúc cao cấp. Do đó, robot sẽ chưa thể xử lý triệt để các vết bẩn ở mép tường hay chân bàn, ghế.

Thiết bị sở hữu lực hút lên đến 15.000Pa, thuộc nhóm robot có lực hút mạnh nhất trong phân khúc phổ thông. Điều này cho phép thiết bị có thể dễ dàng hút sạch các mảnh vụn như vụn giấy, tóc và cát trên nhiều bề mặt khác nhau một cách dễ dàng.

Dĩ nhiên, khi sử dụng ở công suất tối đa, tiếng ồn phát ra cũng tương đối lớn. Đối với quá trình dọn dẹp hàng ngày, người dùng nên sử dụng ở chế độ tiêu chuẩn để không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất dọn dẹp.

Phần chổi chính của robot trang bị công nghệ DuoSpiral Detangle Brush với thiết kế chổi hai bên có thể co giãn, giúp hạn chế tình trạng tóc và lông quấn quanh trục. Sau hơn một tuần sử dụng, chổi chính hoàn toàn không bị vướng lại bất cứ sợi tóc nào. Điều này đặc biệt quan trọng bởi người dùng sẽ không cần phải tốn thời gian cho việc gỡ rối tóc hoặc lông thú cưng trong suốt quá trình sử dụng.

Sau khi thực hiện xong quá trình lau dọn, robot sẽ quay trở lại trạm sạc để tự vệ sinh và sạc pin. Trạm sạc hoạt động như một trung tâm điều khiển và bảo trì, giúp robot có thể thu gom rác và vệ sinh một cách hoàn toàn tự động.

Tổng kết

Tại thị trường Việt Nam, eufy Omni C28 đang được các đại lý chào bán với mức giá 14 triệu đồng. Thiết bị cạnh tranh với một số đối thủ trong cùng phân khúc như Roborock Q Revo S Pro, Dreame L10s Ultra Gen 2, Ecovacs T30C Gen2.

eufy Omni C28 ghi điểm nhờ việc đưa công nghệ lau nhà bằng cuộn lăn vốn thường thấy trên các dòng cao cấp xuống mức giá dễ tiếp cận hơn. Ưu điểm của thiết bị nằm ở khả năng vừa lau vừa tự làm sạch con lăn liên tục, kết hợp với lực hút mạnh và hệ thống chổi chính chống rối tóc hiệu quả.

Tuy nhiên, để đổi lấy thiết kế nhỏ gọn và mức giá cạnh tranh, robot vẫn tồn tại một số hạn chế như dung tích bình chứa nước khá nhỏ, không hỗ trợ tự động cấp xả nước hay tự động pha dung dịch lau sàn. Ngoài ra, do thiếu hụt hệ thống camera AI nên máy vẫn gặp khó khăn trong việc nhận diện các vật thể nhỏ và mảnh như dây điện.

Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho các gia đình nhỏ hoặc những người sống trong căn hộ chung cư có diện tích vừa phải, ưu tiên sự gọn gàng. Khả năng chà sàn của con lăn giúp máy đáp ứng tốt nhu cầu của nhóm người dùng chú trọng vào chất lượng làm sạch sâu cho bề mặt sàn nhà.

Ngược lại, sản phẩm này sẽ không phù hợp với những gia đình có diện tích nhà quá lớn. Đồng thời, nếu bạn là một người bận rộn và cần một thiết bị tự động hóa hoàn toàn từ khâu cấp xả nước đến việc tự nhận diện chính xác các đồ vật nhỏ bừa bãi trên sàn, eufy Omni C28 chưa phải là giải pháp tối ưu.