NVIDIA dần mất kiên nhẫn với thị trường Trung Quốc

Thông tin này cho thấy tham vọng của NVIDIA tại thị trường Trung Quốc đang trở nên ảm đạm hơn từng ngày. Sau nhiều năm cố gắng duy trì sự hiện diện tại một trong những thị trường công nghệ lớn nhất thế giới, công ty dường như đang dần mất kiên nhẫn trước những biến động chính trị và quy định xuất khẩu liên tục thay đổi.

Theo Financial Times, NVIDIA đã quyết định dừng sản xuất dòng chip AI H200 vốn ban đầu được thiết kế để phục vụ các khách hàng Trung Quốc. Quyết định này được đưa ra sau nhiều nỗ lực của CEO Jensen Huang nhằm đưa doanh thu từ các công ty điện toán đám mây lớn của Trung Quốc quay trở lại báo cáo tài chính của NVIDIA.

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc được xem là một thị trường chiến lược đối với NVIDIA, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và điện toán hiệu năng cao. Các tập đoàn công nghệ lớn tại quốc gia này có nhu cầu khổng lồ đối với GPU AI để phục vụ cho việc đào tạo mô hình ngôn ngữ lớn, xử lý dữ liệu và phát triển các nền tảng AI nội địa.

NVIDIA đang cân nhắc giảm sản lượng chip AI H200 dành cho thị trường Trung Quốc (Ảnh: Wccftech).

Ban đầu, NVIDIA dự đoán nhu cầu đối với chip H200 tại Trung Quốc sẽ tăng mạnh. Theo các nguồn tin trong ngành, công ty từng ước tính quy mô đơn đặt hàng có thể lên tới hàng triệu chip. Để chuẩn bị cho kịch bản này, NVIDIA đã chủ động làm việc với các đối tác trong chuỗi cung ứng nhằm mở rộng năng lực sản xuất.

Đặc biệt, hãng được cho là đã yêu cầu TSMC điều chỉnh dây chuyền sản xuất để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khổng lồ từ thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, những kế hoạch đầy tham vọng này nhanh chóng vấp phải rào cản từ các chính sách kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Các báo cáo gần đây cho thấy chính quyền Mỹ đang cân nhắc áp đặt giới hạn mới đối với việc bán chip AI tiên tiến sang Trung Quốc. Theo đó, mỗi khách hàng có thể chỉ được mua tối đa 75.000 chip H200, con số thấp hơn rất nhiều so với quy mô sản xuất mà NVIDIA đã chuẩn bị trước đó.

Sự thay đổi này khiến toàn bộ kế hoạch sản xuất của NVIDIA rơi vào tình trạng khó dự đoán. Trong ngành bán dẫn, việc điều chỉnh sản lượng không thể diễn ra ngay lập tức do chuỗi cung ứng phức tạp và phụ thuộc vào nhiều đối tác từ thiết kế, sản xuất wafer cho tới đóng gói chip.

Chính vì vậy, NVIDIA được cho là đã quyết định thay đổi chiến lược. Thay vì tiếp tục chờ đợi trong tình trạng bất định liên quan tới thị trường Trung Quốc, công ty đang chuyển hướng công suất sản xuất sang kiến trúc GPU AI thế hệ mới mang tên Vera Rubin.

Đây là nền tảng được NVIDIA phát triển nhằm phục vụ thế hệ trung tâm dữ liệu AI tiếp theo. Theo các nguồn tin trong ngành, Vera Rubin đang nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ các hyperscaler toàn cầu, bao gồm các công ty vận hành hạ tầng điện toán đám mây quy mô lớn.

Những doanh nghiệp này đang đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI nhằm phục vụ nhu cầu bùng nổ của các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới. Điều này khiến nhu cầu đối với các GPU AI tiên tiến của NVIDIA tiếp tục tăng mạnh trên phạm vi toàn cầu.

NVIDIA muốn ưu tiên sự ổn định chuỗi cung ứng hơn là doanh thu tiềm năng từ Trung Quốc (Ảnh: Wccftech).

Trong bối cảnh nguồn cung chip cao cấp vẫn còn hạn chế, việc ưu tiên những thị trường có tính ổn định cao hơn được xem là lựa chọn hợp lý đối với NVIDIA. Theo các chuyên gia, chiến lược mới của công ty có thể được tóm gọn trong một nguyên tắc đơn giản: ưu tiên sự chắc chắn thay vì theo đuổi những cơ hội doanh thu đầy rủi ro.

Chuỗi cung ứng của NVIDIA trải dài trên nhiều quốc gia và phụ thuộc vào sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà thiết kế chip, nhà sản xuất wafer và các công ty đóng gói bán dẫn. Khi kế hoạch sản xuất liên tục thay đổi do yếu tố chính trị, các đối tác trong hệ sinh thái này có thể rơi vào trạng thái khó thích nghi.

Việc liên tục điều chỉnh kế hoạch để đáp ứng các yêu cầu từ phía Mỹ hoặc Trung Quốc đã khiến nhiều đối tác trong chuỗi cung ứng của NVIDIA rơi vào thế bị động. Do đó, lựa chọn tập trung vào các thị trường ổn định hơn được xem là bước đi nhằm giảm thiểu rủi ro cho toàn bộ hệ sinh thái sản xuất.

Dù vậy, câu chuyện giữa NVIDIA và thị trường Trung Quốc vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Trung Quốc vẫn là một trong những thị trường công nghệ lớn nhất thế giới, với nhu cầu khổng lồ đối với các giải pháp AI và điện toán hiệu năng cao.

Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tương lai của các công ty công nghệ toàn cầu tại thị trường này vẫn còn nhiều bất định.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, trong thời gian tới NVIDIA nhiều khả năng sẽ tiếp tục tập trung đáp ứng nhu cầu từ các khách hàng ngoài Trung Quốc. Ít nhất cho đến khi môi trường chính trị và các quy định xuất khẩu trở nên rõ ràng và ổn định hơn, chiến lược ưu tiên sự chắc chắn của “gã khổng lồ GPU” có thể sẽ vẫn được duy trì.