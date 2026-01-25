Clip “cô gái vừa lắc vòng vừa đi bộ sang đường” gây tranh cãi tuần qua

Cô gái gây tranh cãi vì vừa lắc vòng vừa đi bộ sang đường

Cô gái khiến nhiều người phải chú ý đến mình khi vừa lắc vòng vừa đi bộ sang đường.

Hành động của cô gái đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng cô gái vẫn đang tuân thủ luật giao thông khi sang đường đúng vạch kẻ dành cho người đi bộ. Dù vậy, không ít người cho rằng hành động của cô gái tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông vì có thể khiến người đi đường mất tập trung.

Cô gái gây tranh cãi vì vừa lắc vòng vừa đi bộ sang đường (Video: TikTok).

Em bé một mình chạy băng qua đường khiến nhiều người thót tim

Tình huống em bé bất ngờ chạy từ trong nhà, lao qua đoạn đường có đông phương tiện, khiến nhiều người chứng kiến thót tim. May mắn không có tai nạn nghiêm trọng nào xảy ra trong tình huống này.

Sự việc được xem là lời cảnh báo cho những gia đình có trẻ nhỏ và nằm ở gần đường, cần phải luôn để mắt đến trẻ để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Em bé một mình chạy băng qua đường khiến nhiều người thót tim (Video: HKN).

Người đàn ông suýt mất mạng khi cố gắng cứu ô tô khỏi trận lở bùn

Một trận lở bùn đã bất ngờ xuất hiện bên ngoài nhà hàng ở quận San Bernardino (bang California, Mỹ), khiến một lượng lớn đất, bùn, đá… trộn lẫn, chảy xuống từ trên cao với tốc độ nhanh.

Video do nhân chứng ghi lại cho thấy một người đàn ông đã cố gắng điều khiển chiếc xe bán tải của mình tránh xa khỏi trận lở bùn. Tuy nhiên, người này đã bị mắc kẹt bên trong chiếc xe, trong khi dòng nước chứa đầy bùn, đất và thân cây lớn liên tục đổ xuống.

Người đàn ông sau đó được lực lượng cứu hộ giải cứu với một vài vết thương trên cơ thể, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Trận lở bùn xảy ra trong bối cảnh mưa lớn kéo dài ở khu vực trên đầu nguồn, khiến một lượng lớn bùn, đất theo dòng nước bị cuốn trôi xuống hạ nguồn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng.

Người đàn ông suýt mất mạng khi cố gắng cứu ô tô khỏi trận lở bùn (Video: Storyful).

Nghệ thuật trình diễn ánh sáng giúp khủng long “sống dậy” trong bảo tàng

Tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Thượng Hải có trưng bày hàng chục hóa thạch quý hiếm được tìm thấy trên khắp Trung Quốc.

Thay vì chỉ trưng bày mẫu vật theo cách thông thường, bảo tàng này còn sử dụng công nghệ trình diễn ánh sáng để các loài khủng long “sống dậy” dưới dạng các hình ảnh 3D chuyển động mượt mà, giúp minh họa sinh động cho các hóa thạch được trưng bày.

Nghệ thuật trình diễn ánh sáng giúp khủng long “sống dậy” trong bảo tàng (Video: Weibo).

Hai cậu bé người Việt cùng nhau lập kỷ lục Guinness

Cậu bé Trần Xuân Sinh (trái) cùng bạn của mình, Ngô Thiện Phúc, đã cùng nhau lập kỷ lục Guinness thế giới với nội dung "Quãng đường xa nhất đi giật lùi trên bóng y tế", khi cả 2 đã di chuyển được quãng đường 150m.

Màn trình diễn được thực hiện tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hoa Xuyến Chi Bắc Giang (xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Giang).

Đáng chú ý, cậu bé Trần Xuân Sinh bị mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ thể nặng, tăng động, giảm chú ý, buộc em phải bỏ dở việc học. Do vậy, việc lập nên kỷ lục thế giới được xem là một kỳ tích của cậu bé này. Xuân Sinh cũng đã trở thành em bé tự kỷ đầu tiên tại Việt Nam lập được kỷ lục Guinness thế giới.

Hai cậu bé người Việt cùng nhau lập kỷ lục Guinness (Video: Tổ chức kỷ lục Guinness).

Robot hình người của Trung Quốc gặp sự cố hài hước khi đang múa võ

Robot hình người của hãng công nghệ Unitree trong khi đang thực hiện các động tác võ thuật thì bị mất đà và trượt ngã, tạo nên một sự cố hài hước khiến nhiều người chứng kiến phải bật cười.

Robot hình người của Trung Quốc gặp sự cố hài hước khi đang múa võ (Video: Douyin).

Cầu sắt nặng 30 tấn bị lấy trộm trong đêm

Một vụ trộm hy hữu đến khó tin đã xảy ra tại thành phố Korba (bang Chhattisgarh, Ấn Độ), khi một cây cầu sắt dài 18m, nặng 30 tấn, đã biến mất hoàn toàn trong đêm.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy cây cầu đã bị tháo dỡ và lấy cắp có chủ đích. Giá trị của cây cầu ước tính khoảng 1,5 triệu rupee, tương đương 429 triệu đồng.

Việc cây cầu bị lấy trộm đã làm ảnh hưởng đến đi lại của người dân địa phương. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Cầu sắt nặng 30 tấn bị lấy trộm trong đêm (Video: NDTV).

Khoảnh khắc máy bay bị rơi lốp ngay khi vừa hạ cánh

Chiếc máy bay Airbus A321 của hãng hàng không United Airlines khi vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Orlando (bang Florida, Mỹ) đã gặp phải sự cố nghiêm trọng khi một lốp trước bị văng ra khỏi càng đáp và lăn sang phải đường băng.

Vụ việc may mắn không gây ra thương vong, nhưng khiến máy bay bị hư hỏng. Sân bay Orlando đã phải đóng cửa đường băng trong một thời gian làm ảnh hưởng đến nhiều chuyến bay khác.

Video do một nhân chứng ghi lại cho thấy chiếc máy bay hạ cánh một cách nặng nề. Không rõ đây có phải là nguyên do khiến lốp trước bị văng ra hay không.

Khoảnh khắc máy bay bị rơi lốp ngay khi vừa hạ cánh (Video: X).

Người đàn ông làm hỏng điện thoại của mình khi tập gym

Camera giám sát bên trong một phòng tập gym tại Phần Lan đã ghi lại tình huống hy hữu, khi người đàn ông sau khi thực hiện bài tập của mình đã vứt tạ xuống đất, nhưng không may cục tạ đã đè trúng chiếc điện thoại của người này, khiến thiết bị hư hỏng hoàn toàn.

Không dừng lại tại đó, cú va đập mạnh đã làm pin trên điện thoại bị hỏng, khiến khói bốc ra nghi ngút.

Người đàn ông làm hỏng điện thoại của mình khi tập gym (Video: Instagram).

Bé gái 5 tuổi gây kinh ngạc với màn trình diễn võ cổ truyền Trung Quốc

Một bé gái 5 tuổi sống tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) được cư dân mạng nước này đặt cho biệt danh “thần đồng võ thuật”, sau khi đoạn video ghi lại cô bé trình diễn bài quyền của Hồng Quyền, một môn phái võ cổ truyền tại tỉnh Quảng Đông, được chia sẻ lên mạng xã hội.

Đoạn video cho thấy cô bé thực hiện các động tác võ thuật một cách chuẩn xác và dứt khoát.

Theo truyền thông địa phương, cha của cô bé là một võ sư và đã dạy võ cho con gái khi cô bé mới 3 tuổi. Cha của cô bé hy vọng võ thuật sẽ giúp cô phát triển khỏe mạnh và có thể tiếp tục truyền dạy môn võ cổ truyền.