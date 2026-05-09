Vì sao cần xóa số điện thoại lạ, số cũ không sử dụng khỏi tài khoản VNeID?

Kể từ ngày 15/4, khi Thông tư 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động đã chính thức có hiệu lực, người dân có thể kiểm tra thông tin các số điện thoại mình đang sử dụng thông qua ứng dụng định danh điện tử (VNeID).

Việc kiểm tra các số điện thoại được cập nhật trên ứng dụng VNeID sẽ giúp người dùng biết thuê bao di động của mình đã được chuẩn hóa thông tin hay chưa và có nguy cơ bị khóa SIM do thông tin cá nhân chưa chính xác hay không.

Ngoài ra, việc kiểm tra này cũng sẽ giúp người dùng phát hiện những số điện thoại cũ không còn dùng đến (nhưng vẫn đang đăng ký bằng thông tin cá nhân của mình), hoặc số điện thoại lạ do nhà mạng tích hợp nhầm vào tài khoản định danh điện tử.

Nếu phát hiện thấy số điện thoại lạ hoặc số điện thoại cũ vẫn được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử, người dùng cần yêu cầu xóa bỏ số điện thoại này khỏi ứng dụng VNeID để tránh rắc rối về pháp lý.

Sau khi được chuẩn hóa, số điện thoại sẽ gắn với thông tin cá nhân của người dùng. Trong trường hợp thông tin bị chuẩn hóa nhầm, số điện thoại đó có thể bị người khác sử dụng cho mục đích lừa đảo hoặc các hành vi vi phạm pháp luật, khiến chủ sở hữu thông tin cá nhân liên quan có nguy cơ bị ảnh hưởng hoặc phải làm việc với cơ quan chức năng để xác minh.

Hướng dẫn kiểm tra số điện thoại di động đã được tích hợp vào VNeID hay chưa

Để kiểm tra các số điện thoại đã được cập nhật vào tài khoản định danh điện tử, bạn đọc có thể thực hiện theo các bước sau:

- Kích hoạt ứng dụng VNeID trên smartphone, đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử.

- Từ giao diện chính của ứng dụng, nhấn vào “Ví giấy tờ” tại menu phía dưới, chọn “Số điện thoại” từ danh sách hiện ra.

Nhập mã bảo mật hoặc sử dụng vân tay, gương mặt để đăng nhập vào ví giấy tờ. Sau khi đăng nhập, thông tin về số điện thoại sẽ được hiện ra.

Số điện thoại của người dùng sẽ được tích hợp vào ứng dụng VNeID (Ảnh: TT).

Nếu thông tin hiển thị chính xác (nhà mạng, số điện thoại), nghĩa là số điện thoại của bạn đã được xác nhận chính chủ và không cần phải thực hiện gì thêm.

Nếu số điện thoại bạn đang sử dụng vẫn chưa được liệt kê trong VNeID, nhiều khả năng nhà mạng vẫn chưa cập nhật xong thông tin dữ liệu của người dùng vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Lúc này, người dùng cần phải chờ thêm một thời gian.

Cách loại bỏ những số điện thoại cũ không còn sử dụng trên VNeID

Đầu tiên, VNeID sẽ tích hợp số điện thoại di động bạn đã sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử. Sau đó, ứng dụng này sẽ dần cập nhật các số điện thoại khác mà người dùng đã chuẩn hóa thông tin cá nhân với nhà mạng.

Để biết được các số điện thoại khác của mình đã được tích hợp vào VNeID hay chưa, bạn đăng nhập vào ứng dụng này, một hộp thoại thông báo với nội dung "Bạn có thông tin giấy tờ chờ xác nhận tích hợp. Truy cập chức năng Xác nhận tích hợp thông tin để thực hiện", nhấn vào nút “Truy cập chức năng”.

Nếu không thấy xuất hiện hộp thoại thông báo, bạn có thể nhấn vào mục “Ví giấy tờ” từ giao diện của ứng dụng VNeID, sau đó nhấn vào thông báo với nội dung “Bạn đang có thông tin chờ xác nhận tích hợp. Truy cập để xác nhận”, điền mã PIN bảo vệ ví giấy tờ để tiếp tục.

Trong trường hợp thông báo hiển thị “0 thông tin chờ xác nhận tích hợp”, nghĩa là các số điện thoại di động của bạn vẫn chưa được tích hợp vào ứng dụng VNeID. Bạn có thể chờ thêm một thời gian và quay trở lại để kiểm tra.

- Tại giao diện “Xác nhận tích hợp thông tin”, bạn nhấn vào nút “Số điện thoại”. Danh sách các số điện thoại chờ xác thực và tích hợp vào ứng dụng VNeID sẽ được hiện ra.

Từ danh sách này, bạn nhấn vào những số điện thoại chưa được xác nhận, chọn “Đang sử dụng số thuê bao” và nhấn nút “Xác nhận” để xác thực chính chủ cho số điện thoại di động.

Ngược lại, nếu phát hiện một số điện thoại lạ hoặc số di động mà từ lâu bạn đã không còn dùng đến, bạn nhấn chọn “Không sử dụng số thuê bao” và nhấn nút “Xác nhận”.

Như vậy, bạn đã có thể xác thực các số điện thoại di động chính chủ để an tâm sử dụng, không lo bị khóa SIM, đồng thời loại bỏ những số điện thoại di động cũ, đã lâu không còn sử dụng hoặc những số điện thoại bị tích hợp nhầm vào tài khoản VNeID của mình.

Cần làm gì nếu số điện thoại vẫn chưa xuất hiện trên VNeID?

Một điểm cần lưu ý là việc số điện thoại chưa được hiển thị trên VNeID không đồng nghĩa thuê bao đó chưa được chuẩn hóa thông tin hoặc sẽ bị khóa SIM.

Theo Điều 10 Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, các doanh nghiệp viễn thông có 30 ngày kể từ thời điểm thông tư có hiệu lực (15/4) để gửi danh sách và thông tin các thuê bao di động đã đăng ký, sử dụng về cơ quan quản lý căn cước thuộc Bộ Công an nhằm cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ việc xác thực thông tin.

Sau khi tiếp nhận dữ liệu từ các nhà mạng, cơ quan chức năng mới thực hiện cập nhật số thuê bao di động lên ứng dụng VNeID của người dùng.

Do số lượng thuê bao cần xử lý rất lớn, quá trình cập nhật thông tin lên VNeID có thể kéo dài. Vì vậy, nếu chưa thấy số điện thoại của mình xuất hiện trên ứng dụng, người dùng cũng không cần quá lo lắng, miễn là thuê bao vẫn hoạt động bình thường và không nhận cảnh báo từ nhà mạng.