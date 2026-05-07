Cải tiến đáng giá trên iPhone 18 Pro Max

Công nghệ LTPO+ cho phép nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, từ đó kéo dài thời lượng sử dụng pin. Bên cạnh đó, màn hình cũng sẽ được cải thiện khả năng điều chỉnh độ sáng, đặc biệt là trong môi trường thiếu sáng.

iPhone 18 Pro sẽ được ứng dụng công nghệ màn hình mới (Ảnh: 9to5mac).

Báo cáo từ chuỗi cung ứng cho biết các tấm nền trên iPhone 18 Pro sẽ được sản xuất bởi đối tác Samsung và LG. Trong khi đó, BOE được cho là đã không vượt qua yêu cầu của Apple.

"So với Samsung Display và LG Display, màn hình của BOE kém hơn cả về chất lượng tấm nền và năng lực sản xuất", nguồn tin này tiết lộ.

BOE là đối tác quan trọng trong việc sản xuất tấm nền cho iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Việc bị loại bỏ khỏi kế hoạch sản xuất iPhone 18 Pro chắc chắn sẽ gây ra tác động tiêu cực đối với công ty này.

Theo MacRumors, khu vực Dynamic Island trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ được thu gọn. Cải tiến này đã nằm trong lộ trình phát triển sản phẩm của Apple từ nhiều năm trước.

"Apple muốn thu nhỏ kích thước của Dynamic Island trước khi tiến tới một thiết bị có màn hình tràn viền hoàn toàn. Theo đó, hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID và camera trước đều sẽ được tích hợp bên dưới màn hình", nguồn tin này cho biết.

Theo nhà phân tích Jeff Pu, Apple sẽ áp dụng chiến lược định giá cạnh tranh đối với dòng sản phẩm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Nguồn tin này không tiết lộ giá bán chi tiết của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Tuy vậy, những thông tin rò rỉ trước đó từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết bộ đôi này sẽ có giá bán khởi điểm tương đương thế hệ tiền nhiệm.

Apple sẽ thu gọn khu vực Dynamic Island trên iPhone 18 Pro (Ảnh: 9to5mac).

"Chiến lược của Apple là tận dụng sự biến động trên thị trường chip nhớ toàn cầu để tạo lợi thế cho mình. Bằng cách đảm bảo nguồn cung, hãng có thể tối ưu chi phí và cạnh tranh thị phần, trong khi các đối thủ buộc phải tăng giá hoặc cắt giảm thông số phần cứng", Kuo cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Nếu thông tin trên chính xác, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ duy trì mức giá khởi điểm lần lượt 1.099 USD và 1.199 USD.

Tuy nhiên, mức giá này sẽ chỉ được giữ nguyên đối với phiên bản tiêu chuẩn. Động thái trên có thể giúp công ty tạo tâm lý ổn định cho người dùng trong bối cảnh phần lớn nhà sản xuất di động khác đều đang tăng giá bán thiết bị.

Trong khi đó, các phiên bản với dung lượng lưu trữ cao hơn sẽ được điều chỉnh tăng giá. Bằng cách này, Apple có thể bù đắp được chi phí linh kiện RAM đang ngày càng tăng cao.