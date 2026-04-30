Cách xác thực thuê bao di động cho người đang ở nước ngoài

Việc xác thực thông tin thuê bao di động không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định mà còn giúp khách hàng bảo vệ quyền lợi chính đáng, hạn chế rủi ro liên quan đến giả mạo thông tin. Với người Việt ở nước ngoài, chủ động hoàn tất xác thực từ sớm cũng là cách để duy trì liên lạc ổn định với gia đình, đối tác và các dịch vụ thiết yếu tại Việt Nam.

Tuy nhiên, nhiều người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài băn khoăn về cách xác thực thông tin thuê bao cho số điện thoại di động của mình tại Việt Nam mà không cần về nước.

Hiện tại 3 nhà mạng lớn tại Việt Nam là Viettel, VinaPhone, MobiFone đều hỗ trợ những người Việt tại nước ngoài dễ dàng thực hiện xác thực thông tin di động để giữ lại số điện thoại mình đang có tại Việt Nam.

Những điều cần chuẩn bị

Để tiến hành xác thực thông tin thuê bao di động cho những người Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, bạn cần chuẩn bị sẵn những điều sau:

- Thẻ Căn cước công dân (CCCD) có gắn chip vẫn còn hiệu lực. Do hạn chế của người dùng ở nước ngoài không thể xác thực số điện thoại qua ứng dụng VNeID nên người dùng cần phải quét NFC trên thẻ Căn cước công dân có gắn chip.

Smartphone cần phải hỗ trợ NFC để đọc dữ liệu trên thẻ CCCD có gắn chip trong quá trình xác thực thông tin thuê bao di động (Ảnh: Pinterest).

- Smartphone của người dùng phải hỗ trợ kết nối NFC để đọc thẻ CCCD có gắn chip. Hầu hết smartphone ngày nay đều hỗ trợ kết nối NFC. Bạn đọc có thể tham khảo bài viết của Dân trí tại đây để kiểm tra xem smartphone của mình có hỗ trợ NFC hay không và biết cách kích hoạt kết nối NFC trên thiết bị.

- Do đang ở nước ngoài, người dùng cần phải đăng ký dịch vụ chuyển vùng quốc tế để có thể nhận mã OTP được gửi đến từ nhà mạng trong quá trình thực hiện xác thực thông tin thuê bao.

Người dùng có thể đăng ký dịch vụ chuyển vùng quốc tế thông qua các ứng dụng chính thức của nhà mạng, hoặc gửi tin nhắn đến tổng đài của nhà mạng.

Trong trường hợp SIM đang để ở Việt Nam, người dùng có thể nhờ người thân gắn SIM vào điện thoại bất kỳ để nhận mã OTP và cung cấp mã này trong quá trình người dùng xác thực thông tin thuê bao di động.

Lưu ý: Quá trình xác thực thông tin thuê bao di động cần phải chụp ảnh chân dung, do vậy người dùng phải tự thực hiện các bước xác thực thông tin thuê bao di động mà không thể nhờ người khác làm giúp.

Quá trình xác thực

Để xác thực thông tin thuê bao di động, đầu tiên bạn cài đặt các ứng dụng của các nhà mạng và cài đặt vào smartphone (Ứng dụng MyViettel dành cho mạng Viettel, My VNPT dành cho mạng VinaPhone và My MobiFone dành cho mạng MobiFone).

Sau khi cài đặt, bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng bằng số điện thoại và mã OTP gửi bằng tin nhắn.

Nhà mạng VinaPhone hướng dẫn người dùng tại nước ngoài xác thực thông tin thuê bao (Ảnh: VinaPhone).

Bước tiếp theo, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn của Dân trí tại đây để thực hiện các bước cập nhật, xác thực thông tin thuê bao di động để tiếp tục sử dụng tài khoản thuê bao hiện có.

Quá trình xác thực thông tin thuê bao di động hoàn toàn miễn phí và người dùng di động tại nước ngoài có thể kiểm tra lại thông tin của mình thông qua các ứng dụng của nhà mạng.