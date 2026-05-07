Viettel khẳng định vị thế quốc phòng Việt Nam tại Triển lãm SAHA 2026

Viettel mang những sản phẩm công nghệ cao đến Triển lãm SAHA, thể hiện vị thế quốc phòng của Việt Nam (Ảnh: Viettel).

Tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ Quốc tế (SAHA 2026) diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) đã mang đến hệ sinh thái gồm 73 sản phẩm công nghệ cao thuộc 8 lĩnh vực chủ chốt, qua đó giới thiệu nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam với quốc tế.

Đây là lần đầu tiên có một doanh nghiệp của Việt Nam tham dự và xúc tiến kinh doanh tại SAHA, khẳng định triển vọng và cơ hội phát triển kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng tại khu vực Á - Âu.

Đáng chú ý, gian hàng của Việt Nam nằm cạnh các quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng phát triển mạnh mẽ như UAE, Slovakia, Azerbaijan và sát cánh cùng những "ông lớn" trong ngành như Airbus, Leonardo (Ý), Edge Group (UAE) hay Roketsan (Thổ Nhĩ Kỳ).

Ngay trong Lễ khai mạc SAHA 2026, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - dẫn đầu đã tới tham quan và làm việc tại gian hàng của Viettel.

Tham gia đoàn có bà Đặng Thị Thu Hà, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cùng lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao nỗ lực của Viettel High Tech trong việc đưa sản phẩm ra thị trường thế giới và nhấn mạnh: “Việc Viettel High Tech chủ động tiếp cận các đối tác hàng đầu khu vực cho thấy năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ và khả năng hội nhập quốc tế ngày càng cao của doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam”.

Đồng quan điểm, Đại sứ Đặng Thị Thu Hà cho rằng các hoạt động của Viettel High Tech đang góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác công nghệ, công nghiệp quốc phòng giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ. “Đây là cơ hội quan trọng để quảng bá năng lực khoa học công nghệ và hình ảnh Việt Nam tới các đối tác quốc tế”, bà chia sẻ.

Trong khuôn khổ triển lãm, Viettel High Tech triển khai lịch trình làm việc với nhiều đối tác quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, từ cơ quan nghiên cứu như TÜBİTAK, các doanh nghiệp công nghệ như SDT Space & Defence Technologies, Transvaro, đến các tập đoàn chủ lực như STM và Roketsan.

Cách tiếp cận này cho thấy chiến lược kết nối đồng thời nhiều mắt xích trong chuỗi giá trị - từ nghiên cứu, phát triển đến tích hợp và thương mại hóa. Thông qua đó, Viettel High Tech không chỉ dừng ở hoạt động giới thiệu sản phẩm, mà hướng tới các cơ hội hợp tác cùng phát triển, tích hợp công nghệ và tham gia vào các chương trình quy mô lớn của đối tác.

Trước SAHA 2026, Viettel High Tech đã liên tục hiện diện tại nhiều triển lãm quốc phòng quốc tế như Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026 tại Ả Rập Xê Út, Triển lãm Dịch vụ Quốc phòng Châu Á 2024 tại Malaysia hay Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế 2023 tại Ba Lan, Triển lãm Quốc phòng và An ninh 2023 tại Thái Lan.

Việc duy trì sự hiện diện tại các trung tâm công nghiệp quốc phòng lớn cho thấy định hướng nhất quán của Tập đoàn Viettel trong việc đưa công nghệ cao trở thành trụ cột chiến lược phát triển, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, tham gia sâu hơn vào các chuỗi nghiên cứu, phát triển và tích hợp công nghệ toàn cầu.