iPhone 17 chiếm 6% tổng doanh số điện thoại thông minh bán ra toàn cầu trong quý vừa qua. Bộ đôi iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro cũng lần lượt xếp ở vị trí thứ hai và thứ ba trong danh sách này.

iPhone 17 là smartphone bán chạy nhất trong quý I/2026 (Ảnh: GSMArena).

"iPhone 17 có doanh số vượt trội so với phiên bản tiền nhiệm nhờ những nâng cấp về dung lượng lưu trữ cơ bản cao hơn, độ phân giải camera, tốc độ làm mới màn hình. Điều đó giúp trải nghiệm của máy đến gần hơn với các phiên bản Pro và mang lại giá trị tổng thể tốt hơn cho người dùng.

Chiếc điện thoại này đã ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ năm trước tại các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Mỹ và gấp 3 lần tại Hàn Quốc", nhà phân tích cấp cao Harshit Rastogi chia sẻ.

Trong một chia sẻ gần đây, Kevan Parekh, Giám đốc tài chính của Apple, cho biết iPhone 17 là dòng sản phẩm phổ biến nhất từ trước đến nay của hãng. Cả Parekh và CEO Tim Cook đều khẳng định hiệu quả kinh doanh xuất sắc của Apple trong quý vừa qua đến từ doanh số bán iPhone.

Doanh số của 10 mẫu điện thoại trên đóng góp 25% tổng doanh số bán ra toàn cầu. Đây cũng là mức cao nhất từng được ghi nhận trong quý I. Điều này được thúc đẩy bởi nhu cầu bền vững đối với dòng iPhone 17. Trong khi đó, các nhà sản xuất Android đang phải chịu áp lực chi phí gia tăng do thực trạng thiếu hụt linh kiện.

Danh sách 10 smartphone bán chạy nhất toàn cầu trong quý I/2026 (Ảnh: Counterpoint Research).

Bên cạnh dòng sản phẩm iPhone 17, Apple còn một sản phẩm khác cũng nằm trong danh sách này là iPhone 16. Dù đã gần 2 năm tuổi, thiết bị này vẫn cho thấy sức hút đáng kinh ngạc khi đứng thứ 6 trong danh sách điện thoại bán chạy.

Samsung có 5 sản phẩm góp mặt trong danh sách này. Toàn bộ các thiết bị đều thuộc dòng A, trải dài từ phân khúc trung cấp đến phổ thông. Trong đó, mẫu Galaxy A07 4G là điện thoại bán chạy nhất của Samsung. Dòng sản phẩm này được ưa chuộng tại các khu vực mới nổi như Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh.

Đại diện duy nhất của Xiaomi lọt vào danh sách này là chiếc Redmi A5 xếp ở vị trí thứ 10. Chiếc điện thoại này duy trì được sức hút tại các thị trường đang phát triển nhờ mức giá dễ tiếp cận.