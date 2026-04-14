Người dân xếp hàng dài chờ đợi xác thực thuê bao di động

Tại một cửa hàng VNPT ở phường Sài Gòn, TPHCM, lượng khách hàng ngồi chờ đợi tương đối nhiều, trong đó phần lớn người dân đến để được hỗ trợ xác thực sinh trắc học. Khi đến cửa hàng, phóng viên nhận được số thứ tự 1.394, nhưng lúc này quầy dịch vụ mới chỉ gọi đến số thứ tự 1.300.

Chị Mai Quỳnh, sống tại phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM, cho biết chị đã nhiều lần tự thực hiện xác thực sinh trắc học thông qua ứng dụng của nhà mạng. Tuy nhiên, quá trình xác thực liên tục gặp sự cố nên chị buộc phải đến tận nơi để được hỗ trợ.

Một nhân viên tại nhà mạng cho biết ứng dụng đang ở trong tình trạng quá tải do có quá nhiều người dùng truy cập. Do đó, người dùng có thể sẽ gặp khó khăn trong việc tự xác thực sinh trắc học.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại điểm giao dịch của nhà mạng Viettel ở phường Bến Thành, TPHCM. Nhân viên tại cửa hàng này cho biết do tình trạng quá tải nên những khách hàng không thể tự xác thực trên ứng dụng sẽ cần ra trực tiếp cửa hàng để được hỗ trợ.

Ghi nhận của Dân trí tại các điểm giao dịch của nhà mạng ở Hà Nội, nhiều người cho biết họ đã xếp hàng nhận số thứ tự từ sáng. Trong đó, nhiều khách hàng là người lớn tuổi do không hiểu quy trình thao tác trên điện thoại nên đã ra đại lý để xác thực.

“Trước đây, con trai tôi dùng Căn cước công dân của nó để đăng ký SIM cho tôi. Sau khi nhận được thông báo về việc chuẩn hóa thông tin thuê bao, hôm nay tôi ra đại lý để chuyển lại chính chủ sang tên mình. Ban đầu, tôi cũng định tự thao tác qua ứng dụng. Nhưng do mạng nghẽn quá, tôi ra trực tiếp cửa hàng làm cho nhanh và yên tâm”, bác Lương Thị Minh Xuân (sống tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết.

Ngày 15/4, quy định về xác thực sinh trắc học đối với thuê bao di động sẽ chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định rõ, nhà mạng phải đảm bảo thuê bao di động có đủ bốn trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, sinh trắc học ảnh khuôn mặt và các dữ liệu này phải khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thông tin thuê bao, đồng thời góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch và hạn chế các hành vi lừa đảo, giả mạo.

Theo lộ trình triển khai, các thuê bao chưa xác thực hoặc có thông tin không trùng khớp với dữ liệu quốc gia sẽ bị hạn chế dịch vụ, tạm dừng dịch vụ một chiều (gọi đi); tạm dừng dịch vụ hai chiều; thu hồi số thuê bao nếu không thực hiện xác thực.

Lưu ý rằng, sau ngày 15/6, Điều 8 thông tư quy định người dùng khi thay đổi thiết bị (điện thoại) sẽ phải xác thực lại ảnh sinh trắc học.

Để tránh xếp hàng, quá tải tại các điểm giao dịch, bạn đọc thực hiện việc chuẩn hóa thông tin cá nhân tại nhà thông qua các ứng dụng do nhà mạng cung cấp.