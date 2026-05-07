Nhiều website phim lậu dừng hoạt động

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 38 của Thủ tướng về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu lực lượng chức năng ra quân, tập trung nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện ngay các biện pháp cần thiết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7/5 đến 30/5 với tinh thần xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, các địa chỉ xem phim lậu trực tuyến quen thuộc như Phim4k... hay Thiaphim... đã thông báo dừng hoạt động.

Tại giao diện của Phim4k... trang web này đưa ra thông báo ngắn gọn: "Trang web chính thức ngừng hoạt động kể từ ngày 6/5. Quyết định này nhằm mục đích tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam".

Tương tự, Thiaphim... cũng hiển thị trạng thái "Service unavailable" (Dịch vụ không khả dụng) kèm theo lời giải thích về việc đóng cửa theo yêu cầu của cơ quan chức năng, thậm chí trang này còn công khai rao bán mã nguồn hệ thống.

Việc các website phim lậu đồng loạt rút lui ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng cho thấy hiệu quả tức thì từ các biện pháp xử lý mạnh tay.

Trong nhiều năm qua, vấn nạn vi phạm bản quyền trên không gian mạng tại Việt Nam diễn ra nhức nhối và chưa giải quyết được triệt để. Đáng chú ý, mỗi khi một tên miền bị chặn, hàng chục tên miền phụ lại mọc lên.

Tuy nhiên, chỉ đạo mới nhất từ người đứng đầu Chính phủ không chỉ dừng lại ở việc chặn truy cập kỹ thuật, chiến dịch lần này nhắm thẳng vào các tổ chức điều hành website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, nhất là các website lưu trữ, cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử di động, chương trình truyền hình lậu có dùng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

Theo báo cáo của Media Partner Asia, vi phạm bản quyền trực tuyến tại Việt Nam gây thất thoát 348 triệu USD (tương đương hơn 9.000 tỷ đồng) năm 2022. Con số này có thể tăng lên 456 triệu USD vào năm 2027.

Bên cạnh đó, người dùng khi truy cập vào các trang web này thường xuyên đối mặt với mã độc, virus và các hình thức lừa đảo từ những quảng cáo cá độ, cờ bạc bất hợp pháp.