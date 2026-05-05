Nhà mạng bắt đầu khóa SIM thuê bao chưa xác thực sinh trắc học

Nhà mạng liên tục gửi thông báo tới người dùng chưa xác thực thuê bao di động (Ảnh: Trung Nam).

Anh Công Chiến (26 tuổi, Hà Nội) là một trong những trường hợp bị gián đoạn liên lạc, không thể thực hiện cuộc gọi đi dù tài khoản vẫn còn tiền.

"Trước đó, nhà mạng đã gửi tin nhắn nhắc nhở và thậm chí phát thông báo tự động mỗi khi tôi bấm máy gọi. Tuy nhiên, vì chủ quan nên tôi chưa đi cập nhật ngay, dẫn đến việc SIM bị khóa một chiều", anh Chiến chia sẻ.

Đây là số điện thoại gắn bó với anh từ thời sinh viên, việc bị gián đoạn liên lạc gây ra không ít phiền toái.

Thông tư 08 quy định rõ, nhà mạng phải đảm bảo thuê bao di động có đủ bốn trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, sinh trắc học ảnh khuôn mặt và các dữ liệu này phải khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Theo lộ trình triển khai, các thuê bao chưa xác thực hoặc có thông tin không trùng khớp với dữ liệu quốc gia sẽ bị hạn chế dịch vụ, tạm dừng dịch vụ một chiều (gọi đi); tạm dừng dịch vụ hai chiều; thu hồi số thuê bao nếu không thực hiện xác thực.

Sau ngày 15/6, người dùng khi thay đổi thiết bị (điện thoại) sẽ phải xác thực lại ảnh sinh trắc học - nếu không sẽ bị khoá một chiều sau hai giờ.

Từ trước ngày 15/4 (thời điểm thông tư có hiệu lực), các nhà mạng đã bắt đầu gửi thông báo tới thuê bao chưa xác thực. Chính vì thế, từ đầu tháng 5, nhà mạng sẽ dần thực hiện việc khoá SIM.

Nếu thuê bao bị khoá, người dùng có thể xác thực qua ứng dụng của nhà mạng đang sử dụng (My VNPT, My Viettel, My MobiFone) hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng; sau đó có thể sử dụng lại bình thường.

Tại họp báo thường kỳ tháng 4 của Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện Cục Viễn thông cho biết, gần 900.000 thuê bao được phát hiện không chính chủ, hơn 60 triệu thuê bao đã được xác nhận sử dụng chính chủ, trong khi khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận.

Thực tế, có trường hợp một người đứng tên hộ nhiều SIM cho người thân hoặc bị kẻ xấu lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký "SIM rác" mà không hề hay biết.

Luật Viễn thông 2023 cũng đã quy định rõ, người dùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số điện thoại mình đã giao kết hợp đồng.

"Trong quá trình phối hợp với cơ quan công an, chúng tôi đã chứng kiến nhiều tình huống thực tế người dân bị triệu tập, phối hợp điều tra vì các SIM điện thoại bị thất lạc hoặc không sử dụng từ lâu nhưng vẫn đứng tên mình bị kẻ xấu dùng vào mục đích lừa đảo", đại diện Cục Viễn thông chia sẻ.