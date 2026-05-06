Mua SIM mới nhưng “dính” tài khoản lạ, bất cập từ kho số tái sử dụng

Khi mua SIM mới, người dùng bất ngờ khi số điện thoại đã được sử dụng để đăng ký Zalo và ngân hàng (Ảnh: NVCC).

Thời gian qua, quy định chuẩn hóa thông tin thuê bao (Thông tư 08) được các nhà mạng thực hiện quyết liệt nhằm loại bỏ SIM rác. Tuy nhiên, trong quá trình này, nhiều khách hàng đã vướng vào những rắc rối không đáng có.

Chị N.V.A. - sinh sống tại Hà Nội chia sẻ: "Tôi dẫn người thân đi xác thực thuê bao di động. Dù số điện thoại sử dụng ổn định và liên kết với các dịch vụ thiết yếu như ngân hàng hay ví điện tử, nhưng khi đến điểm giao dịch của nhà mạng, nhân viên thông báo đây là SIM rác và không thể thực hiện xác thực".

Nguyên nhân được xác định là do trước đây khách hàng mua SIM tại các cửa hàng nhỏ lẻ. Những SIM này thường đã được đăng ký thông tin ảo hoặc thông tin của người khác từ trước (SIM kích hoạt sẵn).

Khi quy định về định danh ngày càng thắt chặt, các thuê bao này rơi vào diện bị thu hồi nếu không thể chứng minh chính chủ, khiến người dùng buộc phải hủy số và mua SIM mới để đảm bảo an toàn pháp lý.

Khi quyết định mua một SIM hoàn toàn mới từ cửa hàng ủy quyền để đăng ký chính chủ, khách hàng này lại rơi vào một rắc rối khác: Số điện thoại vừa kích hoạt đã được liên kết với tài khoản Zalo và tài khoản ngân hàng của một người lạ.

“Khi đăng nhập ứng dụng Zalo, hệ thống đều báo số điện thoại này đang tồn tại trên hệ thống của người dùng khác. Tại ngân hàng, nhân viên cũng xác nhận số này đã được đăng ký cho một mã khách hàng khác”, chị N.V.A. chia sẻ.

Điều này khiến người mua mới không thể sử dụng số điện thoại để giao dịch hay bảo mật thông tin cá nhân.

Theo chị N.V.A. nhân viên phía nhà mạng cho biết do kho số có hạn, các số điện thoại sau một thời gian bị thu hồi (do không sử dụng hoặc vi phạm quy định) sẽ được đưa trở lại kho số tái sử dụng.

Nhà mạng chỉ quản lý việc đăng ký thông tin thuê bao trên hệ thống viễn thông, còn việc số điện thoại đó đã từng liên kết với các dịch vụ bên thứ ba như mạng xã hội hay ngân hàng hay không thì phía nhà mạng không thể kiểm soát và không có quyền can thiệp xóa dữ liệu.

Chị N.V.A. đã trả lại SIM đã mua và nhà mạng hoàn lại tiền.

Câu chuyện tương tự, anh B. ở Thanh Xuân, Hà Nội mua một SIM, đăng ký chủ tên mình, xác thực sinh trắc học và giao cho con gái đang học THCS để gia đình tiện liên lạc.

Tuy nhiên vấn đề phát sinh: Liên tục có người nhắn tin vào số thuê bao trên để đòi nợ.

"Người lạ còn tìm số điện thoại qua Zalo, kết bạn zalo với con gái tôi và tiếp tục nhắn tin đòi nợ, khiến gia đình không khỏi hoang mang", anh B. nói với Dân trí.

Giống anh B., nhiều người cũng phản ánh sau khi mua SIM mới thường xuyên nhận được các cuộc gọi đòi nợ, quấy rối do chủ cũ của số điện thoại đang có các khoản nợ quá hạn.

Đồng thời, việc tồn tại hàng loạt tài khoản mạng xã hội, ví điện tử gắn với các số điện thoại không còn thuộc quyền sở hữu của chủ tài khoản tạo ra một hệ thống dữ liệu "ảo", gây khó khăn cho công tác quản lý và bảo mật chung.

Thực trạng này không chỉ gây phiền hà về mặt thời gian, công sức mà còn đặt ra những dấu hỏi lớn về an toàn thông tin. Nếu chủ cũ của SIM chưa hủy liên kết ngân hàng, người dùng mới có thể vô tình nhận được các mã OTP hoặc thông tin giao dịch của người lạ.

Ngược lại, người dùng mới cũng không thể đăng ký dịch vụ tài chính trên chính số thuê bao mình sở hữu.

Theo các chuyên gia, cần có một cơ chế đồng bộ hóa dữ liệu giữa các nhà mạng và các tổ chức cung cấp dịch vụ (ngân hàng, mạng xã hội). Khi một số điện thoại bị thu hồi và tái phát hành, thông tin này cần được cập nhật đến các đơn vị liên quan để tự động hủy các liên kết cũ.

Trước khi cơ chế này được hoàn thiện, người tiêu dùng cần thận trọng khi mua SIM tại các đại lý không chính thống. Khi mua SIM mới tại cửa hàng, người dân nên yêu cầu nhân viên hỗ trợ kiểm tra xem số điện thoại đó đã từng đăng ký các dịch vụ quan trọng hay chưa để tránh những hệ lụy không đáng có về sau.