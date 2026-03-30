Ứng dụng VNeID sẽ được bổ sung chức năng mới hữu ích từ ngày 1/4

Ứng dụng VNeID có thêm tính năng phản ánh lỗi vi phạm giao thông kể từ ngày 1/4

Nghị định 61/2026/NĐ-CP quy định về danh mục, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập dữ liệu vi phạm hành chính, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4.

Điểm nổi bật của nghị định này là cho phép người dân có thể gửi hình ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông qua nhiều cách khác nhau, trong đó có ứng dụng VNeID. Danh tính của người gửi thông tin phản ánh sẽ được giữ kín.

Cụ thể, Điều 16 Nghị định 61/2026/NĐ-CP quy định dữ liệu do cá nhân, tổ chức thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật cung cấp cho cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thông qua một trong các hình thức:

- Trực tiếp đến trụ sở cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền hoặc hiện trường xảy ra vụ việc để cung cấp hoặc địa điểm khác do người có thẩm quyền quyết định.

- Gửi bằng chứng vi phạm thông qua thư điện tử, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và ứng dụng khác trên thiết bị di động, số điện thoại đường dây nóng được công bố chính thức.

- Gửi bằng chứng vi phạm thông qua dịch vụ bưu chính.

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng số hoặc hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Như vậy, kể từ ngày 1/4, ứng dụng VNeID sẽ được bổ sung thêm tính năng cho phép người dân có thể gửi phản ánh các hành vi vi phạm luật giao thông. Trước đây, người dân chỉ có thể thực hiện điều này thông qua ứng dụng Giao thông thông minh Việt Nam (VNeTraffic).

Theo quy định mới, dữ liệu từ camera, thiết bị ghi âm, ghi hình, hệ thống giám sát… do người dân, doanh nghiệp cung cấp có thể trở thành căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác minh và xử lý các lỗi vi phạm hành chính.

Đây được xem là sự thay đổi mang tính đột phá, khi pháp luật ghi nhận vai trò hỗ trợ của xã hội trong phát hiện vi phạm của cá nhân, tổ chức, đặc biệt trong các lĩnh vực như an toàn giao thông, môi trường, trật tự đô thị… giúp phát hiện nhanh và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Người cung cấp dữ liệu vi phạm giao thông cần đảm bảo tính xác thực của bằng chứng

Cũng theo Điều 16 của Nghị định 61/2026/NĐ-CP, các cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu về hành vi vi phạm giao thông sẽ được bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; có quyền yêu cầu cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền thông báo kết quả xác minh, xử lý dữ liệu đã cung cấp bằng văn bản hoặc qua ứng dụng trên môi trường điện tử.

Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, phương thức liên lạc trong trường hợp cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thu thập dữ liệu này cần liên hệ.

Người cung cấp thông tin cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực, toàn vẹn của dữ liệu đã cung cấp; phối hợp, hỗ trợ cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ việc khi được yêu cầu.

Thời gian xác minh dữ liệu và kết luận vụ việc

Điều 21 Nghị định 61/2026/NĐ-CP quy định thời hạn xác minh dữ liệu phản ánh của cá nhân, tổ chức không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý dữ liệu. Đối với các vụ việc phức tạp thì thời hạn xác minh được kéo dài nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý xác minh.

Cơ quan có thẩm quyền cần làm rõ việc có hay không có hành vi vi phạm hành chính; thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm hành chính; xác định tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính, lỗi vi phạm; xác định các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ (nếu có); xác định tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi vi phạm hành chính gây ra (nếu có); xác minh các giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; làm rõ các tình tiết khác có liên quan (nếu có).

Căn cứ dữ liệu tiếp nhận, thu thập được, kết quả xác minh, người có thẩm quyền phải kết luận nội dung vụ việc, thực hiện như sau:

- Trường hợp phát hiện có vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (nếu có) và ra quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp xác định không có vi phạm hành chính hoặc không đủ căn cứ để chứng minh vi phạm hành chính thì không xử phạt vi phạm hành chính.

- Trường hợp trong và sau quá trình xác minh, nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm hoặc dữ liệu do cá nhân, tổ chức cung cấp có dấu hiệu làm giả, làm sai lệch thì người có thẩm quyền phải chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.