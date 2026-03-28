Tác phẩm số hóa NFT 69 triệu USD vào 5 năm trước giờ có giá trị bao nhiêu?

“Cơn sốt” NFT và những tác phẩm số hóa có mức giá điên rồ

Tháng 3/2021, doanh nhân người Singapore gốc Ấn Độ Vignesh Sundaresan đã phải thức đến gần 4 giờ sáng để đấu giá tác phẩm NFT mà mình yêu thích, bức ảnh kỹ thuật số mang tên gọi “Cuộc sống thường nhật: 5000 ngày đầu đời”.

Vignesh Sundaresan đã phải chi ra 69,3 triệu USD để sở hữu tác phẩm NFT “Cuộc sống thường nhật: 5000 ngày đầu đời” (Ảnh: Getty).

Đây là tác phẩm của nghệ sĩ đồ họa người Mỹ Mike Winkelmann, nổi tiếng với biệt danh Beeple. Tác phẩm là một bức ảnh kỹ thuật số, được ghép từ 5000 bức ảnh kỹ thuật số theo phong cách khác nhau, ghi lại hành trình sáng tạo nội dung và phản ánh thế giới xung quanh của Beeple.

Hai tuần trước đó, phiên đấu giá trực tuyến tác phẩm được mở với giá khởi điểm chỉ 100 USD. Vignesh dự tính sẽ phải chi ra 10 triệu USD cho tác phẩm này. Tuy nhiên, anh không thể ngờ rằng mức giá của sản phẩm đã liên tục bị đẩy lên cao.

Cuối cùng, Vignesh Sundaresan đã phải chi ra đến 69.346.250 USD để sở hữu tác phẩm kỹ thuật số của Mike Winkelmann.

“Kể từ thời điểm đó, tôi quyết định sẽ không bao giờ tham gia đấu giá nữa. Áp lực từ phiên đấu giá, sự lo lắng, việc phải đối đầu với người khác thực sự ảnh hưởng đến bạn”, Vignesh Sundaresan chia sẻ.

“Cuộc sống thường nhật: 5000 ngày đầu đời” là bức ảnh ghép từ 5.000 tác phẩm của nhà thiết kế đồ họa có biệt danh Beeple (Ảnh: Beeple Studios).

Tác phẩm của Vignesh Sundaresan là tác phẩm NFT đắt giá thứ hai trong lịch sử, sau bức ảnh “The Merge” của nghệ sĩ đồ họa có biệt danh Pak (không rõ danh tính thực sự).

“The Merge” được bán vào tháng 12/2021 với mức giá lên đến 91,8 triệu USD. Tuy nhiên, khác với bức ảnh của Vignesh, “The Merge” được mua chung bởi hơn 28.000 người, nghĩa là tác phẩm này được sở hữu chung bởi cộng đồng, không riêng của cá nhân nào.

Vào thời điểm phiên đấu giá kết thúc, Singapore vẫn đang trong giai đoạn cách ly xã hội vì đại dịch Covid-19, do vậy, Vignesh - 32 tuổi vào thời điểm đó - không thể ăn mừng chiến thắng phiên đấu giá. Thay vì ăn mừng, Vignesh đã thức đến hết đêm để lên kế hoạch trưng bày tác phẩm đắt giá của mình trong vũ trụ ảo metaverse do Facebook phát triển.

“Mục tiêu của tôi là xây dựng điều gì đó xung quanh nó. Với tôi, đây là một chiến lược lớn hơn”, Vignesh Sundaresan chia sẻ.

“The Merge”, tác phẩm NFT đắt nhất với giá 91,8 triệu USD (Ảnh: PAK).

"Cơn sốt" NFT nguội lạnh, nhiều tác phẩm NFT không còn giá trị gì

Vignesh Sundaresan là một nhà đầu tư sớm vào công nghệ blockchain và tiền kỹ thuật số, giúp anh sở hữu khối tài sản khổng lồ. Sau khi chi hơn 69,3 triệu USD để mua tác phẩm “Cuộc sống thường nhật: 5000 ngày đầu đời”, trong một bài trả lời phỏng vấn vào năm 2021, Vignesh cho biết số tiền này chỉ chiếm chưa đến 10% khối tài sản của mình.

Vignesh Sundaresan cũng sớm nhận thấy tiềm năng của các tác phẩm NFT nên sẵn sàng chi ra số tiền lớn để đầu tư vào thị trường này.

NFT, viết tắt của Non Fungible Token (tạm dịch: Token không thể thay thế) là một dạng vật phẩm ảo được xác thực bằng công nghệ blockchain, gắn với mã định danh duy nhất, hay còn gọi là chuỗi mã NFT.

Mặc dù không có giá trị hữu hình, mã NFT được lưu trữ trên chuỗi khối, không thể phá hủy và không thể sao chép, có nghĩa nó là duy nhất.

Nhờ vậy, các nhà đầu tư NFT sẽ sở hữu độc quyền những tài sản được chứng nhận bởi chuỗi mã NFT, thường là những tác phẩm kỹ thuật số như tranh, ảnh, tác phẩm âm nhạc, video hoặc những vật phẩm ảo trong game, vật phẩm trong vũ trụ ảo metaverse…

Dù vẫn còn rất nhiều tranh cãi về giá trị thực, thị trường NFT đã từng bùng lên vào năm 2021, khi giá trị của các tác phẩm NFT tăng vọt. Nhiều người đã sẵn sàng chi ra hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu USD, để mua những tác phẩm NFT như một khoản đầu tư chờ bán lại sinh lời.

Tuy nhiên, "cơn sốt" NFT không kéo dài lâu và nhanh chóng hạ nhiệt vào năm 2022, khi giá trị thị trường tiền điện tử giảm mạnh, vốn là nền tảng cho việc giao dịch NFT, kéo theo sự sụt giảm giá trị của các tác phẩm NFT.

Đến thời điểm hiện tại, phần lớn các tác phẩm NFT đã mất gần hết hoặc thậm chí không còn chút giá trị nào.

Tác phẩm NFT (phải) mà ca sĩ Justin Bieber đã chi ra 1,3 triệu USD để sở hữu vào năm 2022 (Ảnh: X).

Theo nghiên cứu có tiêu đề "NFT đã chết" được thực hiện bởi NFT Scan, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung cấp các thông tin và giáo dục về NFT, thì có đến 69.795 trên tổng số 73.257 tác phẩm NFT hiện đã không còn giá trị gì, nghĩa là tương đương với 95% tác phẩm NFT đã trở nên vô giá trị vì không còn ai giao dịch và mua bán.

Nghiên cứu của NFT Scan cũng chỉ ra rằng 23 triệu nhà đầu tư đã từng chi tiền để sở hữu các tác phẩm NFT, nghĩa là một phần không nhỏ trong số đó đã thua lỗ khi đầu tư vào thị trường này.

"Đằng sau những câu chuyện về những tác phẩm kỹ thuật số được bán với giá hàng triệu USD chỉ sau một đêm, chúng ta quên mất thực tế rằng thị trường này đầy rẫy những cạm bẫy, lừa đảo và những tổn thất tiềm ẩn", báo cáo của NFT Scan viết.

Nhà đầu tư tiền điện tử Sina Estavi đã từng chi ra 2,9 triệu USD để sở hữu một tác phẩm NFT, nhưng tác phẩm này sau đó được định giá chỉ còn 280 USD (Ảnh: RT).

Về Vignesh Sundaresan, hiện anh vẫn giữ tác phẩm trị giá 69,3 triệu USD của mình. Do vậy, trên lý thuyết, tác phẩm này vẫn giữ nguyên giá trị của nó sau 5 năm. Nhưng trên thực tế, dường như tác phẩm này không còn bất kỳ giá trị nào vì không còn ai sẵn sàng chi tiền để sở hữu nó.

Ngoài tác phẩm “Cuộc sống thường nhật: 5000 ngày đầu đời”, Vignesh Sundaresan cho biết anh còn sở hữu nhiều tác phẩm NFT khác trong bộ sưu tập, nhưng đến nay vẫn chưa bán đi bất kỳ tác phẩm nào.

Bill Gates từng gọi thị trường tiền điện tử và NFT là "trò của những kẻ ngốc"

Không ít nhà đầu tư đã sớm nhận ra tiềm năng trên thị trường tiền điện tử và NFT, giúp họ trở thành những tỷ phú. Tuy nhiên, không ít người lại coi những thị trường này là “ngớ ngẩn” và không đáng tin cậy.

Phát biểu tại một sự kiện về biến đổi khí hậu vào tháng 6/2022, tỷ phú Bill Gates cho rằng thị trường tiền điện tử và NFT hoạt động "100% dựa trên học thuyết kẻ ngốc hơn", nghĩa là kiếm tiền bằng cách định giá tài sản cao hơn mức thực tế và tìm ra những "kẻ ngốc hơn" để tiếp tục bán tài sản đó với giá cao hơn để kiếm lời.

"Giá trị của tiền điện tử chỉ dựa trên phán đoán rằng có người sẽ mua chúng với giá cao hơn, chứ không tạo ra bất kỳ lợi ích nào cho xã hội như các khoản đầu tư khác", tỷ phú Bill Gates chia sẻ.

Hai nhà đầu tư tài ba Bill Gates và Warren Buffett không tin vào thị trường tiền điện tử (Ảnh: Instagram).

Bill Gates tuyên bố ông muốn đầu tư vào những tài sản hữu hình và tạo ra sản phẩm thực tế như nhà máy, trang trại hoặc một công ty tạo ra sản phẩm… thay vì những thứ vô hình và không có giá trị thực như tiền điện tử hay các tác phẩm NFT.

Bạn thân của Bill Gates, nhà đầu tư tài ba Warren Buffett, cũng đã thể hiện quan điểm không ủng hộ tiền điện tử và Bitcoin. Buffett từng khẳng định rằng dù có thể mua lại toàn bộ số Bitcoin đang có với giá chỉ 25 USD, ông cũng sẽ từ chối mua vì Bitcoin không có giá trị thực sự nào.