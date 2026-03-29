Clip “khoảnh khắc thanh niên thoát chết trước mũi tàu” nổi bật tuần qua

Thót tim khoảnh khắc thanh niên băng qua đường sắt ngay trước mũi tàu

Dù đoàn tàu đang tiến đến và liên tục phát tín hiệu cảnh báo, một nam thanh niên vẫn đứng sát đường sắt. Chỉ khi được những người xung quanh nhắc nhở, người này mới rời khỏi khu vực đường tàu, tránh được nguy cơ xảy ra tai nạn.

Thót tim khoảnh khắc thanh niên băng qua đường sắt ngay trước mũi tàu (Video: Cộng đồng đường sắt).

Hành động đẹp của hai du khách nước ngoài

Trong khi đang mua thuốc, hai du khách nước ngoài nhận thấy bé gái trong quầy tỏ vẻ yêu thích con gấu bông họ đang cầm trên tay, đã lập tức tặng món đồ chơi này cho bé gái.

Hành động đẹp của hai du khách này đã được khen ngợi sau khi đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội.

Hành động đẹp của hai du khách nước ngoài (Video: TikTok).

2 “người hùng” phá mái tôn giải cứu người trong đám cháy tại Hà Nội

Chiều 24/3, một đám cháy bùng phát tại nhà dân cao 7 tầng trong ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai (Hà Nội). Lực lượng cảnh sát cứu hỏa cùng người dân đã giải cứu được 7 người bị mắc kẹt trong căn nhà và đưa ra ngoài an toàn. Các nạn nhân thoát sang một ngôi nhà liền kề.

Đoạn video do chị Tú Lan (sống tại đường Lĩnh Nam) ghi lại cho thấy trước khi lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường, 2 người đàn ông ở căn nhà liền kề đã bắc thang, trèo sang mái ngôi nhà bị hỏa hoạn, sử dụng búa để phá mái tôn giải cứu những người bị mắc kẹt.

Danh tính của 2 người đàn ông dùng búa phá mái tôn để giải cứu người mắc kẹt trong hỏa hoạn sau đó được xác định là anh Nguyễn Văn Dung (31 tuổi, quê Ninh Bình) và anh Nguyễn Tiến Long, con rể của chủ nhà.

Ngoài ra, còn có nhiều người dân, thợ xây tại công trình gần đó đã không quản nguy hiểm lao vào hỗ trợ trong lúc vụ hỏa hoạn xảy ra.

Khoảnh khắc 2 “người hùng” phá mái tôn cứu người trong đám cháy tại Hà Nội

Khoảnh khắc xe buýt rơi xuống sông khi đang đi lên phà tại Bangladesh

Chiều 25/3, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại bến phà Daulatdia, huyện Rajbari (Bangladesh), khi một xe khách chở khoảng 50 người mất lái và lao xuống sông trong lúc di chuyển lên phà.

Phương tiện sau đó chìm ở độ sâu khoảng 9m dưới lòng sông, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khoảnh khắc xe buýt rơi xuống sông khi đang đi lên phà tại Bangladesh (Video: X).

Cụ bà đang đi dạo trong đêm bị robot hình người “dọa” đến mức nhập viện

Theo tờ báo The Macau Post Daily, một người phụ nữ 70 tuổi sống tại Macau (Trung Quốc) trong khi đang đứng trên lề đường để xem điện thoại đã phải giật mình hoảng sợ khi phát hiện có thứ gì đó đang đứng sau lưng.

Cụ bà quay lại thì phát hiện một con robot hình người đang đứng ngay phía sau. Con robot này do một người đàn ông địa phương điều khiển, nhưng không hiểu sao lại đi sát sau lưng cụ bà.

Tình huống bất ngờ khiến cụ bà phải nhập viện để kiểm tra vì bị sốc. Sau khi được xuất viện, bà quyết định không khiếu nại chủ nhân của robot.

Cảnh sát sau đó đã nhắc nhở chủ nhân robot cần phải cẩn thận hơn khi vận hành robot hình người nơi công cộng, tránh gây nguy hiểm cho người đi đường.

Robot hình người bị bắt vì dọa người đi đường trong đêm tối (Video: Weibo).

Khoảnh khắc máy bay đâm trúng xe cứu hỏa trên đường băng

Một vụ va chạm nghiêm trọng đã xảy ra tại sân bay LaGuardia (New York, Mỹ) vào tối 22/3 (giờ Việt Nam), giữa chiếc máy bay Bombardier CRJ-900 của hãng Air Canada Express và một xe cứu hỏa đang di chuyển trên đường băng.

Sự việc xảy ra khi chiếc máy bay chở theo 72 hành khách vừa hạ cánh xuống đường băng sau hành trình từ Montreal (Canada), trong khi xe cứu hỏa đang được huy động đến hiện trường của một vụ việc khác.

Hai phi công đã bị thiệt mạng và ít nhất 41 người bị thương sau vụ va chạm. Chiếc máy bay bị hất đầu lên cao và hư hại nghiêm trọng ở phần mũi.

Nguyên do vụ va chạm đang được cơ quan chức năng điều tra.

Khoảnh khắc máy bay đâm trúng xe cứu hỏa trên đường băng (Video: Instagram).

Thí sinh hoa hậu rơi răng giả trên sân khấu

Thí sinh Kamolwan Chanago, đại diện cho tỉnh Pathum Thani, trong khi đang đứng trên sân khấu của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan vào tối 25/3 để tự giới thiệu về bản thân đã bị rơi hàm răng giả.

Dù vậy, Chanago vẫn xử lý tình huống một cách bình tĩnh và hoàn thành phần giới thiệu của mình.

Thí sinh hoa hậu gặp sự cố hài hước trên sân khấu (Video: Missosology).

Cô gái kinh hãi phát hiện đàn ong hàng ngàn con làm tổ trong mũ bảo hiểm

Một phụ nữ họ Tiền, sống tại thành phố Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc), phát hiện bên trong chiếc mũ bảo hiểm của mình có một đàn ong làm tổ.

Người này cho biết trước đó vẫn sử dụng chiếc mũ bình thường, nên nhiều khả năng đàn ong đã xuất hiện trong thời gian ngắn.

Một người nuôi ong sau đó được gọi đến hiện trường để xử lý. Bằng thiết bị chuyên dụng, người này đã hút và di dời đàn ong ra khỏi mũ. Bên trong mũ đã xuất hiện tổ và mật ong.

Theo nhận định ban đầu, một con ong chúa có thể đã chọn chiếc mũ làm nơi trú, khiến các ong thợ nhanh chóng tập trung và xây tổ.

Cô gái kinh hãi phát hiện đàn ong hàng ngàn con làm tổ trong mũ bảo hiểm (Video: MSN).

Khoảnh khắc ô tô bị đất đá vùi lấp trong vụ sạt lở núi

Camera hành trình trên một ô tô ghi lại khoảnh khắc đất đá từ sườn núi bất ngờ sạt lở, vùi lấp phương tiện.

Sự việc xảy ra tại tỉnh Mersin (Thổ Nhĩ Kỳ), khiến tài xế mắc kẹt bên trong xe. Lực lượng cứu hộ sau đó đã đào dọn đất đá, đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển đến bệnh viện. Hiện sức khỏe của người này đã ổn định.

Nguyên nhân ban đầu được xác định liên quan đến mưa lớn kéo dài.