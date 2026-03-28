Công ty làm lộ tài liệu nội bộ, hé mở mô hình AI có thể tấn công mạng

Mô hình Claude Mythos có sức mạnh tấn công mạng vượt trội (Ảnh minh hoạ: ST).

Theo trang công nghệ Pháp 01net, ngày 26/3, lỗi trên hệ thống quản lý nội dung (CMS) của Anthropic đã khiến một số tài liệu và bản nháp chiến lược bị truy cập công khai thông qua đường dẫn không bảo mật.

Sự cố được phát hiện sau cảnh báo từ các nhà nghiên cứu an ninh mạng và tạp chí Fortune. Dù đã nhanh chóng được khắc phục, các tài liệu bị rò rỉ đã hé lộ sự tồn tại của một mô hình AI mới có tên Claude Mythos.

Theo nội dung tài liệu, Claude Mythos, với tên mã nội bộ Capybara, được mô tả là phiên bản phát triển tiếp theo, có hiệu năng cao hơn so với các mô hình trước đó của Anthropic như Claude Opus 4.6.

Các kết quả thử nghiệm nội bộ cho thấy mô hình này đạt điểm số cao trong các bài kiểm tra liên quan đến tư duy học thuật và lập trình phức tạp.

Đáng chú ý, tài liệu cho thấy Claude Mythos được thiết kế với khả năng phân tích chuyên sâu trong lĩnh vực an ninh mạng, bao gồm phát hiện và đánh giá lỗ hổng trong hệ thống phần mềm.

Rủi ro từ khả năng tự động hóa trong an ninh mạng

Trước đó, các mô hình AI đã có thể hỗ trợ phát hiện lỗ hổng bảo mật trong phần mềm. Tuy nhiên, theo tài liệu bị rò rỉ, Claude Mythos có thể tiến xa hơn khi đề xuất các phương án khai thác mang tính thực tiễn.

Giới chuyên gia nhận định, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, những công nghệ như vậy có thể bị lạm dụng trong các hoạt động tấn công mạng.

Chính vì vậy, Anthropic cho biết chưa có kế hoạch triển khai rộng rãi mô hình này trong thời gian gần. Hiện tại, quyền truy cập được giới hạn trong một số tổ chức thuộc chương trình thử nghiệm, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu và an ninh.

Động thái này được cho là nhằm giảm thiểu rủi ro, đồng thời tạo điều kiện để đánh giá tác động của công nghệ trước khi mở rộng ứng dụng.

Sự việc cũng cho thấy thách thức ngày càng lớn đối với ngành công nghiệp AI trong việc cân bằng giữa phát triển công nghệ và bảo đảm an toàn.

Trong bối cảnh các mô hình AI ngày càng mạnh, nhiều chuyên gia cho rằng việc xây dựng cơ chế kiểm soát, đánh giá rủi ro và sử dụng có trách nhiệm sẽ đóng vai trò then chốt trong thời gian tới.